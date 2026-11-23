Resumen para apurados
- Anses retoma este martes en Argentina el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones, tras la pausa provocada por el feriado nacional del 23 de noviembre.
- Tras abonar haberes mínimos, el organismo liquidará a quienes superen ese monto y completará la AUH y el fondo de desempleo, según la terminación del DNI de cada beneficiario.
- El cumplimiento de este cronograma, extendido hasta diciembre para ciertos beneficios, ordena las cuentas de los beneficiarios previo a los aumentos y aguinaldos de fin de año.
Este lunes, los organismos privados y estatales brindarán una atención extraordinaria, en su mayoría. Mientras que el depósito de algunas prestaciones se puso en pausa para seguir recién este martes 24, otras empezarán a pagarse esta semana. El cronograma mensual de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) se vio afectado no solo por el feriado de este lunes 23 de noviembre, sino también por las fechas especiales de principio de mes.
Anses: cómo sigue el calendario de pagos de noviembre
El primer ciclo de pagos en finalizar fue el de titulares de Pensiones No Contributivas, que se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre. Las jubilaciones y pensiones correspondientes a los haberes mínimos terminaron de pagarse el viernes 20; las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad, el miércoles 18. Otros programas, como la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, en cambio, iniciaron, pero debieron cortarse para seguir este martes.
Las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, por su parte, iniciarán su ciclo de pago recién mañana, según la terminación del DNI de los titulares.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
Documentos terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
Documentos terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
Documentos terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
A las Asignaciones Familiares, las AUH y las Asignaciones por Embarazo, les quedan los mismos grupos por depositar:
Documentos terminados en 8: martes 24 de noviembre
Documentos terminados en 9: miércoles 25 de noviembre
Otras prestaciones de Anses
Por otra parte, Desempleo Plan 1 se abonará hasta principios de diciembre y, Desempleo Plan 2, para todas las terminaciones de DNI, desde el 2 hasta el 10 de diciembre.
Desempleo Plan 1:
Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre
Documentos terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre
Documentos terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre
Documentos terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre
Documentos terminados en 8 y 9: martes 1 de diciembre
Las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, forman parte de las prestaciones cuyo momento llega recién esta semana al calendario del mes. Todos los documentos: Segunda Quincena se abonarán entre el miércoles 25 de noviembre y el jueves 10 de diciembre.
Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se depositan a lo largo de todo un mes, por lo que sus titulares podrán cobrar hasta el 10 de diciembre.