Anses: cómo sigue el calendario de pagos de noviembre

El primer ciclo de pagos en finalizar fue el de titulares de Pensiones No Contributivas, que se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre. Las jubilaciones y pensiones correspondientes a los haberes mínimos terminaron de pagarse el viernes 20; las Asignaciones por Prenatal y por Maternidad, el miércoles 18. Otros programas, como la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo, en cambio, iniciaron, pero debieron cortarse para seguir este martes.