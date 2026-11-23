Resumen para apurados
- Juana Viale y El Trece enfrentan hoy un conflicto en Buenos Aires debido al retraso horario de su ciclo y a la grabación anticipada de cuatro emisiones por vacaciones.
- El canal postergó el horario a las 22:30 y envió un ultimátum al productor Nacho Viale por las grabaciones, en paralelo a la recuperación médica de Mirtha Legrand.
- La disputa profundiza el desgaste entre la productora y la señal abierta a fin de año, lo que podría condicionar la continuidad y el formato del ciclo para 2025.
Una nueva interna habría generado tensión entre El Trece, Juana Viale y la producción de los programas de Mirtha Legrand. Según trascendió, el malestar estaría relacionado con los cambios de horario de La noche de Mirtha y con la decisión de la conductora de dejar varias emisiones grabadas antes de tomarse vacaciones.
La información fue revelada por el periodista Santiago Riva Roy en El ejército de la mañana, el ciclo que se emite por Bondi. Allí aseguró que el conflicto involucra tanto a las autoridades del canal como a la productora encabezada por Nacho Viale, nieto de Mirtha y hermano de Juana.
Por qué habría una interna entre Juana Viale y El Trece
Uno de los principales motivos de conflicto sería el cambio de horario de La noche de Mirtha. De acuerdo con Riva Roy, la producción del histórico programa no habría recibido bien la decisión de trasladar la emisión de los sábados de las 21.30 a las 22.30.
"La producción de Mirtha está molesta con el cambio de horario del programa", aseguró el periodista al dar detalles de la situación. Además, contó que al consultar sobre el supuesto malestar recibió una respuesta contundente: "¿Molestos ellos? Molestos estamos nosotros".
Según explicó, desde la producción consideran que el ciclo de Mirtha Legrand tiene una trayectoria y una identidad propias, por lo que no estarían de acuerdo con modificar su franja de emisión durante las últimas semanas del año.
El enojo de El Trece con Juana Viale por los programas grabados
El otro foco de tensión estaría relacionado con las vacaciones de Juana Viale. Según la información que compartió Santiago Riva Roy, la conductora se ausentará durante dos semanas y habría dejado cuatro programas grabados para cubrir ese período.
Esta decisión no habría caído bien en las autoridades del canal, que le habrían transmitido su disconformidad a Nacho Viale, responsable de la producción. "Hubo un ultimátum a Nacho Viale donde le dijeron que no puede dejar tantos programas grabados Juana", afirmó el periodista.
En ese sentido, agregó que desde El Trece habrían cuestionado la cantidad de emisiones realizadas con anticipación y que incluso se habría producido una discusión con el productor.
Por el momento, la información sobre esta interna trascendió a partir de las declaraciones de Riva Roy, sin que se conociera una respuesta pública de los protagonistas.
Cómo está Mirtha Legrand después de su internación
En medio de las versiones sobre el conflicto televisivo, también se conocieron detalles sobre el presente de Mirtha Legrand, quien continúa alejada de la pantalla después de atravesar un problema de salud.
La conductora estuvo internada durante casi tres semanas por un cuadro de neumopatía y recibió el alta médica a principios de octubre. Según contó Riva Roy, Mirtha se encuentra de buen ánimo y disfruta de pasar tiempo con sus afectos. El periodista reveló que el miércoles compartió una merienda con productores y amigos, quienes la encontraron muy bien.
También señaló que la diva está más enfocada en su vida familiar y en disfrutar de la tranquilidad. Incluso, comentó que suele salir a pasear en el auto de Nacho Viale y que actualmente le da menos importancia a cuestiones vinculadas con la imagen personal.
"Está re bien, lúcida y le interesa más compartir con la familia en este momento", concluyó el periodista sobre la recuperación de la conductora.