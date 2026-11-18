Así es la espectacular casa que Mirtha Legrand le regaló a Juana Viale: pileta, jacuzzi y jardín
La propiedad está ubicada en Beccar, tiene cinco dormitorios, cinco baños, una amplia terraza, jacuzzi y una huerta orgánica. Las imágenes permiten recorrer sus ambientes y descubrir los detalles de una vivienda con inspiración mediterránea.
Resumen para apurados
- Mirtha Legrand obsequió a su nieta Juana Viale una residencia de estilo mediterráneo en Beccar, San Isidro, para que estableciera allí su hogar familiar.
- La propiedad de 727 m² cuenta con cinco cuartos, pileta y huerta. Viale la adaptó con impronta bohemia y en 2021 la puso en venta por 950.000 dólares.
- La casona expone el patrimonio y estilo de vida de la familia Legrand, manteniendo vigente el interés del público sobre las propiedades de las figuras del espectáculo.
Una fachada de estilo mediterráneo, postigos azules, ambientes luminosos y un enorme jardín con pileta. Así es la imponente casa que Mirtha Legrand le regaló a su nieta, Juana Viale, una propiedad que se destaca tanto por sus dimensiones como por una decoración alejada del lujo tradicional.
Ubicada en Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro, la vivienda cuenta con aproximadamente 727 metros cuadrados de terreno y 506 metros cuadrados cubiertos. Según recordó la revista Caras, tiene cinco dormitorios, cinco baños, espacios sociales amplios y una huerta orgánica.
La residencia combina arquitectura tradicional con muebles de diferentes estilos, textiles artesanales y detalles personales. El resultado es una estética conocida como hippie chic, en la que conviven elementos clásicos, colores intensos y una marcada conexión con la naturaleza.
Las fotografías de la propiedad permiten recorrer sus principales ambientes: desde una cocina con piso damero turquesa hasta una galería con hamacas paraguayas, un living con chimenea y una terraza rodeada de árboles.
Una casa de inspiración mediterránea con persianas azules y un gran jardín
La fachada es uno de los primeros detalles que llaman la atención. La construcción presenta paredes en tonos claros, techos de tejas rojizas, una pequeña torre y ventanas con postigos azules, una combinación que remite a las tradicionales casas mediterráneas.
La entrada está rodeada de vegetación y protegida por un portón de hierro trabajado con detalles ornamentales. Sobre uno de los accesos también aparece un pequeño cartel con la inscripción "Fin camino".
La propiedad se distribuye en dos plantas. Cuenta con una suite principal en la planta baja y habitaciones en el nivel superior, algunas de ellas con balcones y vistas hacia el parque.
Los grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y conectan visualmente los espacios interiores con el jardín.
El living de Juana Viale: chimenea, alfombras y muebles de distintos estilos
Uno de los ambientes que mejor refleja la personalidad de la conductora es el living. El espacio está organizado alrededor de una chimenea blanca, sobre la que se destaca una obra de arte de color rojo intenso y una lámpara de diseño con múltiples brazos.
Los sillones combinan tapizados neutros con estampados, colores y diferentes texturas. Una gran alfombra rojiza delimita el sector de estar, mientras que una mesa ratona de madera clara completa el conjunto.
También aparecen espejos con marcos de colores, cuadros, almohadones y objetos decorativos que aportan una impronta personal.
La decoración evita la uniformidad y apuesta por una mezcla de muebles clásicos y contemporáneos, con una estética cálida y bohemia.
La cocina: piso damero turquesa, isla central y detalles de madera
La cocina es uno de los espacios más llamativos de la casa y uno de los que Juana Viale mostró en distintas oportunidades a través de sus redes sociales.
El piso damero en tonos turquesa y crema se convierte en el gran protagonista. Las paredes tienen azulejos blancos tipo subway, mientras que los muebles bajos combinan madera natural con superficies de trabajo claras.
En el centro se encuentra una amplia isla rectangular, utilizada como espacio de preparación y apoyo. Los estantes abiertos de madera permiten dejar a la vista vajilla, frascos, utensilios y pequeños objetos decorativos.
El ambiente también cuenta con seis hornallas y doble horno, además de plantas de interior, lámparas colgantes y una importante entrada de luz natural.
Junto a la cocina hay un comedor diario con una mesa redonda de madera y sillas de diferentes colores y diseños. Una lámpara amarilla y los grandes ventanales completan un espacio informal y luminoso.
Una galería con hamaca paraguaya y vista al parque
Otro de los sectores más atractivos de la residencia es la galería, que funciona como una suerte de segundo living abierto al jardín.
El espacio semicubierto tiene sillones tapizados, una mesa ratona blanca y una gran alfombra estampada. Entre los muebles se destaca un sillón de rayas rojas y blancas, que contrasta con otros sofás en tonos celestes y verdes.
Uno de los elementos más característicos es una hamaca paraguaya suspendida junto al jardín, pensada para descansar y disfrutar del entorno natural.
Las puertas corredizas de vidrio conectan la galería con el living interior y refuerzan la integración entre ambos ambientes.
La propiedad también cuenta con parrilla, un sector de bar y una bodega, destinados a las reuniones familiares y sociales.
Una terraza con sillones de rayas y vistas a los árboles
En la planta alta, una amplia terraza ofrece otra perspectiva del jardín. Tiene piso de baldosas decorativas, barandas metálicas y muebles de exterior con estructuras rojas y almohadones de rayas blancas y negras.
Las macetas con suculentas y otras especies ornamentales acompañan el recorrido. Desde allí se pueden observar los árboles, la pileta y los distintos sectores del parque.
La terraza combina detalles mediterráneos con elementos contemporáneos y funciona como otro espacio de descanso al aire libre.
Pileta con jacuzzi y un jardín rodeado de árboles
El parque ocupa un lugar central en el diseño de la vivienda. La piscina tiene una forma curva, escalones de acceso y un amplio solárium donde se pueden ubicar reposeras y muebles de exterior.
A pocos metros se encuentra un jacuzzi circular integrado al jardín. Las fotografías también muestran una importante variedad de árboles, palmeras, arbustos y plantas ornamentales que aportan sombra y privacidad.
En el fondo de la propiedad se observa la fachada posterior, con galerías, balcones y grandes ventanales. También hay una construcción independiente con aberturas azules, vinculada con los servicios del sector de la piscina.
La huerta orgánica de Juana Viale: canteros elevados y senderos decorados
Entre los espacios más personales de la casa se encuentra la huerta orgánica que la conductora desarrolló durante los años en que habitó la propiedad.
Las imágenes muestran canteros elevados de madera, organizados alrededor de senderos con baldosas azules y blancas de motivos florales. La distribución permite separar los sectores de cultivo y facilitar el acceso a las plantas.
En los canteros se observan distintas especies de hojas verdes, aromáticas y pequeños cultivos, además de tutores para acompañar el crecimiento de algunas plantas.
La huerta no aparece como un espacio aislado, sino como una parte integrada al diseño del jardín. El interés de Juana por la alimentación basada en vegetales y el contacto con la naturaleza también se refleja en este rincón.
Un vestidor amplio con muebles blancos y detalles artesanales
Las fotografías del interior permiten conocer también uno de los ambientes más privados de la vivienda: el vestidor.
El espacio está equipado con estanterías abiertas, cajoneras blancas, sectores para colgar ropa y lugares destinados al calzado. En el centro hay un espejo acompañado por una pequeña banqueta tapizada.
Una alfombra de motivos geométricos en tonos rojizos y anaranjados rompe con la uniformidad del mobiliario blanco y aporta otro detalle artesanal a la decoración.
El regalo de Mirtha Legrand y la historia de la propiedad
La residencia fue presentada públicamente como uno de los regalos que Mirtha Legrand realizó a su nieta Juana Viale. Durante varios años, la conductora utilizó la vivienda como hogar familiar y adaptó sus ambientes a sus preferencias personales.
Las imágenes de la propiedad comenzaron a circular ampliamente en 2020, cuando distintos medios mostraron sus características arquitectónicas y detalles de decoración.
Sin embargo, en septiembre de 2021 se informó que Juana había puesto la casa en venta por 950.000 dólares, según la publicación inmobiliaria difundida en aquel momento.
Por eso, las fotografías permiten conocer cómo era la residencia durante la etapa en que la conductora la habitó, aunque no permiten asegurar que actualmente continúe viviendo allí.
Con sus más de 700 metros cuadrados de terreno, cinco dormitorios, cinco baños, pileta, jacuzzi y huerta orgánica, la propiedad reúne una combinación particular de amplitud, diseño y naturaleza. Una casa que encontró su identidad en una decoración relajada y personal, lejos de los ambientes tradicionales asociados al lujo.