"Yo sentía que había algo que se había separado y ahora, volver a pisar mi tierra... Me siento como en paz. Era mucha angustia la que yo sentía de que mi mamá estaba acá, de que ella está grande. Si le pasaba algo, yo no podría ayudar a mis hermanas", expresó emocionada al concretar el abrazo con su madre en la vivienda familiar de Caracas.