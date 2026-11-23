Resumen para apurados
- Catherine Fulop regresó a Venezuela tras 14 años para visitar a su madre enferma y encarar un proyecto televisivo en Caracas, superando sus temores de detención.
- La actriz evitaba viajar por miedo a represalias y a la Ley del Odio debido a sus críticas al régimen, pero se animó tras ver que otros artistas ingresaron sin problemas.
- El retorno marca un alivio familiar y laboral para la conductora, quien manifestó su ilusión y fe en que se avecinan tiempos mejores para el pueblo venezolano.
Catherine Fulop volvió a pisar suelo venezolano después de 14 años de exilio autoimpuesto, en un viaje que combinó una propuesta laboral en televisión con el esperado reencuentro con su madre, Cleopatra García.
Acompañada por su marido, Osvaldo "Ova" Sabatini, la actriz y conductora radicada en Argentina retornó a Caracas tras atravesar una prolongada ausencia motivada por temores a represalias políticas y complicaciones legales al ingresar a su país natal.
Por qué temía volver a Venezuela
Durante años, la artista de 60 años mantuvo una postura pública críticamente opuesta al régimen político venezolano, lo que generó reparos sobre su seguridad personal al intentar regresar. Según reveló la propia conductora en declaraciones televisivas, la vigencia de la denominada "Ley del Odio", una normativa utilizada contra referentes y figuras de la oposición, representó el principal motivo por el cual evitó viajar durante más de una década.
"La cosa fue así: yo llegué al aeropuerto como con incertidumbre por no saber qué iba a pasar porque siempre, durante muchos años, sentía como un miedo que finalmente, por suerte, lo pude sobrepasar", explicó la actriz al recordar la posibilidad de ser arrestada al pisar el territorio caribeño. Ante la consulta expresa sobre si temía quedar detenida en los controles migratorios, respondió: "Mirá, realmente no lo sé, pero no me quería arriesgar".
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Esa inquietud no se limitaba a su esfera personal, sino que condicionaba la dinámica familiar en Buenos Aires. Su esposo prefería posponer el viaje por cautela, mientras que sus hijas Oriana y Tiziana expresaron preocupación ante la decisión de su madre de retornar a su país. Sin embargo, la actriz decidió sobrepasar el temor acumulado tras evaluar señales de flexibilización y comprobar que otros artistas opositores habían podido ingresar previamente para participar de un teletón solidario sin registrar inconvenientes legales.
El proyecto en Venevisión y la salud de su madre
La oportunidad concreta para romper el distanciamiento se gestó a partir de una convocatoria profesional emitida por la cadena Venevisión, el canal de aire donde Fulop protagonizó telenovelas como Pasionaria y Mundo de fieras a comienzos de los noventa. Aunque los detalles específicos de la producción se mantienen bajo estricta confidencialidad contractual, la invitación laboral funcionó como el impulso definitivo para emprender el viaje.
A la propuesta laboral se sumó una prioridad de índole estrictamente familiar. Su madre, Cleopatra García, atravesó durante 2026 un complejo cuadro de salud tras sufrir una caída que le provocó la luxación de cadera y dos cirugías consecutivas que la dejaron postrada. Al no ver a su madre en persona desde 2021 (cuando coincidieron brevemente en Estados Unidos), la imposibilidad de asistirla a la distancia acentuaba la angustia de la actriz.
"Yo sentía que había algo que se había separado y ahora, volver a pisar mi tierra... Me siento como en paz. Era mucha angustia la que yo sentía de que mi mamá estaba acá, de que ella está grande. Si le pasaba algo, yo no podría ayudar a mis hermanas", expresó emocionada al concretar el abrazo con su madre en la vivienda familiar de Caracas.
Su vida en Argentina y la fe en el futuro de Venezuela
Radicada en Argentina desde el inicio de los años noventa a partir de su trabajo protagónico en la telenovela Déjate querer, Catherine Fulop construyó su hogar en Buenos Aires y obtuvo la ciudadanía argentina en marzo de 2021. A pesar de consolidar su vida profesional y familiar en el país del sur, la conductora remarcó que nunca interrumpió el lazo afectivo ni la preocupación pública por su comunidad de origen.
Tras concretar sus primeros días de estadía en Caracas, la artista compartió su percepción sobre el clima social y la cotidianeidad de sus compatriotas. Fulop sostuvo que, si bien la situación general del país no está resuelta, nota una atmósfera de cambio y esperanza en las calles. "Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país", concluyó la conductora.