Resumen para apurados
- Tiziana Sabatini, hija de Catherine Fulop, se consolidó en Argentina como diseñadora gráfica con su propio estudio tras graduarse en 2021 para evitar la exposición mediática.
- Tras estudiar en la Universidad de Palermo, fundó Complemento Estudio Creativo junto a Sol Kaufer, enfocándose en branding para clientes de moda, gastronomía y cosmética.
- Su perfil profesional consolida una identidad propia que la distancia del espectáculo y los conflictos familiares, garantizando el crecimiento autónomo de su negocio.
Aunque creció en una familia acostumbrada a la exposición pública, Tiziana Sabatini decidió construir su propio camino profesional lejos de los medios y las cámaras. A diferencia de su hermana, Oriana Sabatini, que desarrolló una carrera como actriz y cantante, la hija menor de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini encontró su vocación en el diseño gráfico.
A los 27 años, ya tiene un título universitario, se especializó en identidad de marcas y creó su propio estudio creativo junto a una socia. Aunque participó de algunas producciones familiares durante su infancia, nunca tuvo como objetivo convertirse en una figura del espectáculo.
Tiziana Sabatini: qué estudió y a qué se dedica la hija de Catherine Fulop
Nacida el 1 de junio de 1999, Tiziana es la menor de las hijas de Catherine y Ova. Durante su niñez tuvo algunos acercamientos al mundo artístico: participó en producciones junto a su madre y su hermana y también tomó clases de canto. Sin embargo, con el paso de los años descubrió que sus intereses estaban orientados hacia otra actividad.
En 2021 se recibió de diseñadora gráfica en la Universidad de Palermo y decidió especializarse en el desarrollo de marcas. Su formación académica fue el punto de partida para crear un proyecto propio vinculado con la comunicación visual y la construcción de identidades comerciales.
Junto a Sol Kaufer fundó Complemento Estudio Creativo, un emprendimiento dedicado al branding y al naming, dos áreas fundamentales para desarrollar la identidad de una marca.
Según explican en su sitio web, el estudio trabaja en la creación de identidades visuales con personalidad y propósito. Su propuesta contempla distintas etapas del proceso creativo, desde la conceptualización hasta la ejecución de las piezas de diseño.
Entre sus clientes y proyectos aparecen emprendimientos de los rubros de moda, gastronomía y cosmética. También participaron en un trabajo especial para su hermana Oriana: diseñaron la portada de su libro Podría quedarme acá, con una propuesta visual que buscó representar el universo íntimo y personal de la obra.
Por qué Tiziana Sabatini eligió mantenerse alejada de la exposición pública
A pesar de haber crecido en un entorno familiar ligado al espectáculo, Tiziana siempre manifestó que no se sentía cómoda con la exposición mediática. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, explicó que la popularidad no era algo que quisiera para su vida.
"No es lo que más me gusta, no me divierte exponerme. Y menos me gusta que la gente opine sobre mi vida", expresó en aquella oportunidad.
Esa postura también se reflejó en su decisión de mantenerse al margen de algunas situaciones que involucraron públicamente a su familia. Fue la única integrante del clan Sabatini-Fulop que no se pronunció sobre el conflicto con su tía, Gabriela Sabatini.
La relación de Tiziana y Oriana Sabatini: hermanas y amigas
Aunque sus elecciones profesionales fueron diferentes, Tiziana y Oriana mantienen una relación cercana. Sin embargo, la diseñadora reconoció en distintas oportunidades que las comparaciones con su hermana fueron una constante desde que eran chicas.
"Somos dos personas totalmente distintas. Nos podemos parecer físicamente, pero somos muy diferentes. Igual, es inevitable, todo el mundo nos compara", señaló.
Con el tiempo, ambas encontraron sus propios espacios profesionales: mientras Oriana construyó una trayectoria en la música y la actuación, Tiziana apostó por el diseño y el desarrollo de marcas.