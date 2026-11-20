Tiziana Sabatini: qué estudió y a qué se dedica la hija de Catherine Fulop

Nacida el 1 de junio de 1999, Tiziana es la menor de las hijas de Catherine y Ova. Durante su niñez tuvo algunos acercamientos al mundo artístico: participó en producciones junto a su madre y su hermana y también tomó clases de canto. Sin embargo, con el paso de los años descubrió que sus intereses estaban orientados hacia otra actividad.