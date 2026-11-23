De acuerdo con la última actualización de la familia, la programación de las audiencias se mantiene para el lunes 23 de noviembre, en el caso de Agustín, y el martes 24, para Gustavo. Según relataron desde el medio TN, la audiencia de Gustavo había sido prevista inicialmente para el miércoles 18, pero fue cancelada. Conforme al testimonio publicado en la campaña de recaudación, el personal del centro de detención informó que el sector donde estaba alojado había sido puesto en aislamiento durante 14 días por una cuestión sanitaria.