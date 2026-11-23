La pesadilla de los acróbatas cordobeses presos en EEUU: aislamiento, falta de comunicación y audiencias postergadas
Los acróbatas cordobeses Gustavo Romanello y Agustín Baccega llevan más de dos semanas detenidos por el ICE en Arizona tras asistir al funeral de un amigo. En medio de denuncias por aislamiento, falta de ropa limpia y llamadas de hasta 55 dólares, afrontan esta semana audiencias clave para lograr su libertad bajo fianza.
Resumen para apurados
- El ICE detuvo el 7 de noviembre en Arizona a los acróbatas cordobeses Gustavo Romanello y Agustín Baccega tras viajar a un funeral, acusados de violar el tiempo legal de sus visas.
- Residentes en EE.UU. desde 2020 y con permisos laborales vigentes, sus familias denuncian irregularidades, incomunicación, trabas económicas y un polémico aislamiento sanitario.
- Respaldados por una colecta de 28.000 dólares, los artistas afrontan esta semana audiencias judiciales decisivas para definir si la justicia les otorga la libertad bajo fianza.
Gustavo Romanello y Agustín Baccega atraviesan una nebulosa de incomunicación, información difusa, detención, aislamiento sanitario y desconocimiento que se agravó con las semanas. Los acróbatas cordobeses que viven en Estados Unidos desde el 2020 fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enfrentándose a la vulneración de sus derechos, condiciones de encierro precarias y hasta barreras económicas para contactar con su familia. Tras varias postergaciones, esta semana la pareja afrontará una audiencia clave para solicitar la libertad bajo fianza.
La pareja de acróbatas que trabaja en los espectáculos de Universal Orlando fue separada y demorada en distintos centros migratorios de Arizona, mientras su familia, amigos y la comunidad estadounidense y argentina buscan desesperadamente su liberación. Romanello y Baccega fueron arrestados en el aeropuerto de Arizona cuando regresaban de asistir al funeral de un amigo el 7 de noviembre.
Las audiencias que estuvieron marcadas por postergaciones y un controvertido aislamiento médico
El caso generó una fuerte movilización de las personas que se interiorizaron en su situación y dieron comienzo a una campaña solidaria para ayudarlos. Mientras tanto, sus familiares denunciaron irregularidades y condiciones deplorables de encierro y aislamiento. En el caso de Romanello, además, se produjo la postergación de su audiencia tras una supuesta medida de sanidad.
De acuerdo con la última actualización de la familia, la programación de las audiencias se mantiene para el lunes 23 de noviembre, en el caso de Agustín, y el martes 24, para Gustavo. Según relataron desde el medio TN, la audiencia de Gustavo había sido prevista inicialmente para el miércoles 18, pero fue cancelada. Conforme al testimonio publicado en la campaña de recaudación, el personal del centro de detención informó que el sector donde estaba alojado había sido puesto en aislamiento durante 14 días por una cuestión sanitaria.
Las condiciones de encierro que denunció la familia
Sin embargo, la familia cuestionó la suspensión porque el abogado ya se encontraba en el lugar y estaba dispuesto a avanzar con la audiencia sin la presencia de su defendido. Después de esa cancelación, el argentino fue trasladado a un sector de aislamiento médico, de acuerdo con lo que informó su familia. Desde el centro les comunicaron que había dado positivo de gripe, aunque, según contaron, él aseguró que no tenía síntomas y que se sentía bien.
En ese nuevo espacio consiguió una habitación individual, teléfono, ducha y ropa limpia. Sin embargo, permaneció aislado y tuvo dificultades para utilizar el sistema de mensajes del establecimiento.
La familia denunció el alto costo de la comunicación
Pero las condiciones en las que Gustavo permaneció alojado previamente en el centro de Florence distaron mucho de las de aquel sector médico. Según relató la familia, Romanello estuvo casi dos semanas con la misma ropa, sin posibilidad de cambiarse ni de lavarla. Tenía un solo par de medias, que debía limpiar en la pileta, y apenas lo habían dejado salir al aire libre en tres oportunidades. También cuestionaron el estado de las frazadas que le entregaron.
La comunicación con ambos detenidos fue otro de los problemas que enfrentaron, de acuerdo con lo detallado por TN. Durante varios días no pudieron hablar con Gustavo debido a fallas en el sistema del centro. Los mensajes de texto valen 35 centavos de dólar y algunas llamadas llegaron a costar 55 dólares por menos de 20 minutos.
El reclamo de la familia y la expectativa judicial
La familia también contó al medio citado que las visitas tienen restricciones y dependen de autorizaciones administrativas. En una de las primeras ocasiones en las que pudieron ver a Gustavo, encontraron vacía la sala de encuentros, pese a que el establecimiento alberga a cientos de detenidos. En el caso de Agustín, sus familiares también denunciaron dificultades para conseguir información sobre sus traslados y para coordinar encuentros.
Lucía, hermana de Agustín, contó que los abogados ya tienen preparados los escritos que presentarán ante los jueces. “Rogamos que salga todo bien y que pronto los chicos estén en libertad”, expresó a TN.
La colecta solidaria que reunió más de U$S 28.000
La colecta organizada en EE. UU. tuvo una respuesta importante: en los primeros días, casi 500 personas aportaron más de U$S 28.000. Con ese dinero, la familia pudo poner en marcha el trabajo del equipo legal y avanzar con los pedidos de audiencia de fianza. En una de las últimas actualizaciones, informaron que habían podido pagar otros 10.000 dólares en honorarios de abogados. También explicaron que la meta de recaudación fue ampliada porque esperan que el proceso pueda requerir nuevas presentaciones judiciales y otros gastos que todavía no pueden calcular.
Además, consiguieron reunir más de 100 cartas de apoyo para cada uno de los detenidos, firmadas por personas que los conocen y respaldan su pedido de excarcelación. Mientras esperan las audiencias de esta semana, sus familiares siguen reuniendo fondos y buscando acompañamiento para afrontar el proceso. La expectativa es que los jueces evalúen los pedidos de fianza y que Agustín y Gustavo puedan recuperar la libertad.
Por qué fueron detenidos los acróbatas cordobeses
La vida que habían construido Romanello y Baccega en Estados Unidos quedó interrumpida tras el arresto. Según sus familias, los dos habían ingresado al país de manera legal, iniciado solicitudes de asilo y obtenido autorizaciones laborales que tenían vigencia hasta 2029.
Sin embargo, las autoridades migratorias argumentaron que ambos habían superado el tiempo de permanencia permitido por sus visas. También señalaron que contar con permisos para trabajar no los eximía de posibles procedimientos migratorios.
La defensa, encabezada por el abogado Samuel Sketers, puso en duda la legalidad del procedimiento y cuestionó que los detenidos no hubieran sido entrevistados antes de que sus situaciones fueran remitidas a la Justicia migratoria.