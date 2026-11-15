Quiénes son los dos artistas argentinos que fueron detenidos por inmigración en Estados Unidos

Dos artistas circenses oriundos de Córdoba fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando regresaban de un viaje a Arizona. Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, quienes viven en ese país desde 2020 y desarrollaron allí sus carreras profesionales como acróbatas y artistas de espectáculos.