Quiénes son los dos artistas argentinos que fueron detenidos por inmigración en Estados Unidos

Resumen para apurados
- El ICE detuvo el 7 de noviembre a los artistas cordobeses Gustavo Romanello y Agustín Baccega en Phoenix, EE.UU., por presunto exceso en el tiempo de permanencia de sus visas.
- Radicados desde 2020 y con permisos laborales vigentes hasta 2029 por trámite de asilo, los acróbatas fueron arrestados en el aeropuerto al regresar del funeral de un amigo.
- Alojados en centros distintos de Arizona, su defensa denunció irregularidades procesales mientras sus familias reclaman precisiones ante una eventual orden de deportación.
Dos artistas circenses oriundos de Córdoba fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando regresaban de un viaje a Arizona. Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega, quienes viven en ese país desde 2020 y desarrollaron allí sus carreras profesionales como acróbatas y artistas de espectáculos.
El procedimiento ocurrió el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, cuando ambos volvían de asistir al funeral de un amigo. La detención generó preocupación entre sus familiares en Argentina, que buscan conocer su situación y las condiciones en las que permanecen alojados.
Quiénes son los artistas argentinos detenidos por el ICE en Estados Unidos
Gustavo Romanello y Agustín Baccega son dos artistas cordobeses que encontraron en Estados Unidos un espacio para desarrollar su actividad profesional. Desde que llegaron al país en 2020, construyeron una trayectoria dentro del circuito circense y de entretenimiento.
En una primera etapa se instalaron en Arizona, donde trabajaron como acróbatas en el Arizona Circus Center. Posteriormente, decidieron trasladarse a Florida para continuar con sus carreras en los parques temáticos de Orlando.
Romanello se desempeñaba directamente para Universal Orlando, mientras que Baccega trabajaba mediante una compañía contratista. Además de su actividad artística, Agustín tenía un empleo como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de Orlando.
Ambos participaban de producciones en vivo que combinaban acrobacias, destrezas físicas y actuaciones frente al público. Sus compañeros y allegados destacaron su talento y el reconocimiento que habían conseguido dentro de la comunidad circense.
Por qué fueron detenidos por el servicio de inmigración de Estados Unidos
La detención se produjo el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando los dos argentinos regresaban de un viaje que habían realizado para asistir al funeral de un amigo.
Según sus familiares, ambos habían ingresado legalmente a Estados Unidos en 2020, habían solicitado asilo y contaban con permisos de trabajo vigentes, cuya fecha de vencimiento estaba prevista para 2029.
Sin embargo, el ICE sostiene que los argentinos excedieron los períodos de permanencia autorizados por sus visas. Desde el organismo explicaron que disponer de una autorización laboral no impide que una persona pueda ser detenida por cuestiones relacionadas con su situación migratoria.
Esta diferencia entre la documentación que, según sus allegados, tenían vigente y los argumentos de las autoridades migratorias se convirtió en uno de los puntos centrales del caso.
Dónde están alojados los dos argentinos detenidos en Arizona
Actualmente, Gustavo Romanello y Agustín Baccega permanecen en centros de detención diferentes dentro de Arizona. Agustín se encuentra alojado en el Eloy Federal Contract Facility, mientras que Gustavo fue trasladado al Florence Service Processing Center.
Su abogado, Samuel Sketers, cuestionó el procedimiento llevado adelante por las autoridades migratorias. Según denunció, los funcionarios no realizaron una entrevista previa antes de derivar los casos a la Justicia de inmigración. La situación generó incertidumbre entre sus familiares, que siguen de cerca las actuaciones y buscan obtener información sobre los próximos pasos del proceso.
La preocupación de las familias de los artistas cordobeses
La detención de ambos artistas provocó angustia entre sus familiares en Córdoba. Sus madres expresaron públicamente la preocupación por el futuro de sus hijos y por las condiciones en las que permanecen privados de su libertad.
Mónica, madre de Agustín, manifestó su desesperación ante la situación que atraviesa su hijo. Liliana, mamá de Gustavo, también expresó la angustia que le genera no saber con certeza cómo se encuentran.