La ONU pide “ponerse serios” para frenar el cambio climático

Sin embargo, las naciones más postergadas sufrieron un revés sensible: quedó fuera del orden del día formal la propuesta de los países africanos para triplicar los fondos específicos destinados a obras de adaptación. Esta demanda resulta crítica para financiar infraestructuras capaces de contener sequías extremas, inundaciones repentinas y el avance del nivel del mar sobre zonas costeras. De acuerdo con estimaciones recientes de la ONU, los países en desarrollo demandarán unos 305.000 millones de dólares anuales hacia 2035 para adaptarse al cambio climático, una cifra 10 veces superior a las transferencias reales que hoy aportan las naciones ricas. Ante ese desfasaje, el secretario ejecutivo de la ONU para el Clima, Simon Stiell, admitió sin rodeos que “la frustración es palpable” en los pasillos de Antalya.