La ONU pide “ponerse serios” para frenar el cambio climático

Resumen para apurados
- La ONU inauguró este lunes en Antalya la cumbre climática COP31 para exigir a los líderes mundiales fondos y medidas urgentes ante el avance de los desastres ambientales.
- Tras un año de récords térmicos globales, las negociaciones abrieron con tensiones entre las potencias y el Sur Global por el reparto de recursos para mitigar la crisis.
- Sin compromisos vinculantes y con la ausencia de Estados Unidos, la cumbre busca acordar metas voluntarias como elevar al 35% el uso de energía eléctrica global hacia 2035.
La 31ª Conferencia de las Partes de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) comenzó este lunes en la ciudad turca de Antalya en un clima de alta tensión geopolítica y marcadas discrepancias sobre los fondos necesarios para enfrentar la crisis ambiental global. Con un llamado urgente de las Naciones Unidas a “ponerse serios”, las deliberaciones se abrieron tras 12 meses marcados por eventos meteorológicos extremos que golpearon con crudeza a diversas regiones del planeta.
La sucesión de récords térmicos en Europa, la multiplicación de incendios forestales en Indonesia y los estragos provocados por el colapso de un glaciar en Nepal han expuesto la vulnerabilidad global ante el calentamiento planetario, agravado en este ciclo por un episodio de gran intensidad del fenómeno de El Niño.
Al presentar su informe más reciente, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la argentina Celeste Saulo, alertó que los indicadores se sitúan “fuera de lo común” y ratificó que las temperaturas globales se aproximan de forma peligrosa al umbral crítico de +1,5 ºC establecido en el histórico Acuerdo de París.
En la misma sintonía, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió durante la apertura que el planeta ha ingresado formalmente en «una nueva era de extremos climáticos». Frente a los 68.544 delegados, científicos y observadores acreditados en el predio ferial turco, Guterres conminó a los líderes mundiales a asumir responsabilidades operativas concretas: acelerar los calendarios de reducción de emisiones, trazar una salida justa y definitiva de los combustibles fósiles y garantizar las partidas financieras indispensables para que las comunidades más vulnerables puedan resistir el impacto de los desastres ambientales.
La puja por los fondos
El debate financiero volvió a emerger como la principal falla tectónica entre los bloques negociadores. Las primeras horas de la cumbre estuvieron signadas por fricciones reglamentarias debido a la reticencia de los países desarrollados a incorporar ciertos reclamos del Sur Global en la agenda oficial. «El arranque ha sido difícil en esta COP31», reconoció el jefe de la delegación de Greenpeace, Jasper Inventor, al cuestionar las maniobras de las potencias industriales para postergar las definiciones económicas.
Tras intensas gestiones de pasillo, la presión coordinada del Grupo de los 77 más China , el bloque que nuclea a la gran mayoría de las economías emergentes y en desarrollo, logró asegurar que el plenario aborde el Programa de Trabajo Sobre la Financiación Climática, mecanismo que había sido consensuado en la anterior cumbre de Brasil en 2025. Ana Aguilar, jefa negociadora de Panamá, destacó que ese logro fue producto directo de la «gran unidad» demostrada por el bloque frente a las presiones de las economías centrales.
Sin embargo, las naciones más postergadas sufrieron un revés sensible: quedó fuera del orden del día formal la propuesta de los países africanos para triplicar los fondos específicos destinados a obras de adaptación. Esta demanda resulta crítica para financiar infraestructuras capaces de contener sequías extremas, inundaciones repentinas y el avance del nivel del mar sobre zonas costeras. De acuerdo con estimaciones recientes de la ONU, los países en desarrollo demandarán unos 305.000 millones de dólares anuales hacia 2035 para adaptarse al cambio climático, una cifra 10 veces superior a las transferencias reales que hoy aportan las naciones ricas. Ante ese desfasaje, el secretario ejecutivo de la ONU para el Clima, Simon Stiell, admitió sin rodeos que “la frustración es palpable” en los pasillos de Antalya.
El tablero político
El desarrollo de la cumbre, que se extenderá hasta el 20 de noviembre con la participación de delegaciones de casi 200 países, tendrá su punto álgido entre el miércoles y el jueves con el segmento de alto nivel para jefes de Estado y de Gobierno. Entre las presencias destacadas figuran el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la representante venezolana Delcy Rodríguez.
«”En Turquía, vamos a mostrar al mundo cómo Brasil está dando ejemplo en materia de preservación ambiental y transición energética”, sostuvo Lula al emprender viaje junto a una nutrida comitiva ministerial, buscando consolidar el liderazgo regional forjado en la COP30 de Belém.
En contraste con ese despliegue regional, la gran sombra de la cumbre la proyecta la ausencia total de la administración de Donald Trump. La decisión de Washington de desentenderse de la cita deja un vacío de enorme gravedad política en la mesa de negociaciones, dado que Estados Unidos se mantiene como la mayor economía del planeta y el segundo emisor global de gases de efecto invernadero, únicamente superado por China.
Tensiones energéticas
En los pasillos del centro de exposiciones de Antalya domina un clima de pragmatismo y escasas expectativas respecto a la firma de compromisos jurídicamente vinculantes de gran alcance. La cumbre, que cuenta con una conducción bicéfala entre Turquía como anfitriona y Australia como coordinadora de las mesas técnicas de negociación, priorizará una agenda de compromisos de carácter voluntario. La iniciativa central busca acelerar la electrificación de los sistemas de transporte, los procesos industriales y el sector de la edificación, fijando como objetivo que la energía eléctrica alcance un 35% del consumo energético mundial para el año 2035, frente al 23% que registra en la actualidad.