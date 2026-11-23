Resumen para apurados
- Un estudio de NielsenIQ reveló que Millennials y la Generación Z en Argentina priorizan ofertas y segundas marcas para optimizar sus presupuestos ante la coyuntura actual.
- Ambos grupos representan la mitad del país: el 54% de los millennials trabaja a tiempo completo, mientras que la Generación Z mayormente aún estudia y convive con sus padres.
- El auge de tiendas de descuento y el cambio de marcas obligan a las empresas a redefinir su relación precio-valor ante un consumidor enfocado permanentemente en el ahorro.
La búsqueda de mejores precios, las promociones y el cambio de marcas forman parte de las estrategias utilizadas por los consumidores argentinos para administrar sus presupuestos. Según un estudio global, elaborado por NielsenIQ (NIQ), empresa líder en inteligencia del consumidor, la Generación Z y los Millennials comparten la importancia que otorgan al cuidado del dinero, aunque presentan diferencias en sus situaciones laborales, responsabilidades económicas y hábitos de compra. En la Argentina, ambas generaciones representan casi la mitad de la población. Los Millennials, de entre 28 y 45 años, concentran el 26%, mientras que la Generación Z, de entre 13 y 27 años, representa el 23,4%.
Una de las principales diferencias se encuentra en la situación laboral. Mientras el 54% de los Millennials trabaja a tiempo completo, entre los integrantes de la Generación Z esa proporción alcanza el 22%. En este último grupo, una mayor proporción continúa estudiando o combina diferentes modalidades de empleo. También existen diferencias en sus estructuras familiares. El 60% de los Millennials tiene hijos, frente al 12% de la Generación Z. Además, el 62% de los más jóvenes vive con sus padres o abuelos, mientras que entre los Millennials desciende al 24%. Estas características ayudan a comprender las distintas necesidades de consumo y la importancia que adquieren el precio, la accesibilidad y la administración del presupuesto en cada etapa de la vida.
Promociones
Los resultados del estudio muestran que los Millennials argentinos adoptaron diferentes estrategias para reducir sus gastos durante los 12 meses anteriores a la investigación.
El 73% afirmó haber comprado con mayor cuidado productos de necesidad cotidiana, mientras que el 55% incrementó sus compras en tiendas de descuento. Además, el 54% cambió marcas conocidas por más económicas y el 46% postergó compras hasta encontrar los productos en oferta o promoción. Otras prácticas también formaron parte de las decisiones de consumo: el 36% compró productos de segunda mano en lugar de nuevos y el 30% usó cupones de descuento.
Estos datos reflejan la diversidad de mecanismos utilizados por los consumidores para optimizar sus gastos, más allá de la simple búsqueda del precio más bajo. “Los resultados muestran que el cuidado del presupuesto ocupa un lugar importante en las decisiones de consumo. Los compradores recurren a distintas estrategias, como buscar promociones, elegir tiendas de descuento o reemplazar marcas habituales por opciones más económicas. Estas conductas reflejan la importancia que adquiere la relación entre precio y valor en las decisiones cotidianas”, explica Martha Giraldo, South Cone Strategic Solutions Director de NIQ.