Una de las principales diferencias se encuentra en la situación laboral. Mientras el 54% de los Millennials trabaja a tiempo completo, entre los integrantes de la Generación Z esa proporción alcanza el 22%. En este último grupo, una mayor proporción continúa estudiando o combina diferentes modalidades de empleo. También existen diferencias en sus estructuras familiares. El 60% de los Millennials tiene hijos, frente al 12% de la Generación Z. Además, el 62% de los más jóvenes vive con sus padres o abuelos, mientras que entre los Millennials desciende al 24%. Estas características ayudan a comprender las distintas necesidades de consumo y la importancia que adquieren el precio, la accesibilidad y la administración del presupuesto en cada etapa de la vida.