La habilidad que la Generación Z no desarrolla y que puede reducir el daño ambiental

Antes, la ropa se compraba para que durara o se confeccionaba/arreglaba para adaptarla al cuerpo. La Generación Z consume moda como si fuera contenido de redes sociales: rápido, visual y descartable. Con ese comportamiento, los nacidos a partir de 1997, dejaron al margen una acción muy cotidiana: coser una prenda textil. Esa generación, casi no lo ha aprendido porque la tendencia viene de sus predecesores que ya marcaban el rumbo de consumo en el sentido de no buscar que una prenda dure 10 años.