Resumen para apurados
- El fiscal Mariano Fernández pidió enviar a juicio a Javier 'Chuky' Casanova en Tucumán y solicitará siete años de prisión por delitos con armas y resistencia a la autoridad.
- Las acusaciones surgen de una persecución vial en 2024 y un allanamiento en 2025. Casanova ya fue condenado por drogas y tiene abierta otra causa federal por narcotráfico en Jujuy.
- Este proceso representa su cuarto juicio oral y complicará su situación judicial, tras habérsele negado recientemente el beneficio del arresto domiciliario.
Javier “Chuky” Casanova quedó muy cerca de ser enjuiciado nuevamente. Si prospera el pedido del fiscal Mariano Fernández, el señalado como líder de una organización que se dedicaría al tráfico y a la comercialización de drogas volverá a sentarse, en menos de dos meses, en el banquillo de los acusados por cuarta vez.
El representante del Ministerio Público Fiscal decidió acumular dos causas. Una de ellas tiene más de dos años de antigüedad. En abril de 2024, efectivos de Patrulla Motorizada que realizaban recorridos por el barrio Oeste II lo observaron transitando a toda velocidad en una VW Amarok. Se inició una persecución que terminó cuando el sospechoso perdió el control de la camioneta y chocó contra una columna. Al requisarla, los efectivos encontraron un arma en su interior.
El otro caso se registró el 25 de septiembre del año pasado. En el marco de la investigación de un tiroteo que ocurrió cuatro días antes en un salón de fiestas de Tafí Viejo, se ordenó un allanamiento en su casa. Los policías encontraron menos de 100 gramos de cocaína y una pistola. En un primer momento, fue acusado de haber participado en la balacera, pero terminó siendo sobreseído únicamente por ese hecho.
La calificación
El fiscal Fernández decidió acumular ambas causas y pedir que Casanova sea sometido a juicio por los delitos de resistencia a la autoridad, portación de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de guerra. El representante del Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará que se le imponga una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo.
“Esta sanción se ajusta a la gravedad de los hechos atribuidos, afectándose en dos oportunidades diferentes a la Seguridad Pública en contra de la Administración Pública, como agravantes del caso, la naturaleza de la acción los medios empleados para cometer delitos en diferentes oportunidades, circunstancias de tiempo lugar y modo, y el número de los mismos”, fundamentó Fernández al solicitar la pena.
Antecedentes
“Chuky” aparece mencionado desde hace años en diversos expedientes por tráfico y comercialización de drogas, pero fue recién en 2026 cuando se produjeron avances judiciales significativos en su contra. Luego de un largo y complejo derrotero judicial, acordó un juicio abreviado ante la Justicia Federal y, el 26 de octubre, terminó siendo condenado a tres años de prisión efectiva por los 34 gramos de cocaína que le encontraron en el allanamiento.
El mes pasado, además, un juez federal de Jujuy decidió procesarlo al considerar que habría participado en el envío de un cargamento de 50 kilos de cocaína. Hasta el momento, este expediente continúa abierto.
Por otra parte, días después de haber recibido su primera condena, fue absuelto en dos causas en las que se lo acusaba de portación ilegal de armas por dos hechos registrados en febrero y abril de 2019. Lo curioso del caso es que en esos expedientes también fue imputado Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe, su histórico rival en una disputa territorial, que también fue declarado inocente en un debate oral que tardó siete años en realizarse.
Casanova, en septiembre, estuvo cerca de que se le dictara el arresto domiciliario. La seguidilla de causas en su contra, frustraron si intención.