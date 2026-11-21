El otro caso se registró el 25 de septiembre del año pasado. En el marco de la investigación de un tiroteo que ocurrió cuatro días antes en un salón de fiestas de Tafí Viejo, se ordenó un allanamiento en su casa. Los policías encontraron menos de 100 gramos de cocaína y una pistola. En un primer momento, fue acusado de haber participado en la balacera, pero terminó siendo sobreseído únicamente por ese hecho.