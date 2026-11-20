Fórmula 1: Franco Colapinto sorprendió en Las Vegas y terminó quinto en la última práctica libre
El piloto argentino de Alpine marcó un tiempo de 1m35s198 sobre el cierre de la FP3 y superó a su compañero Pierre Gasly. La actuación genera expectativas de cara a la clasificación del Gran Premio de Las Vegas.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto terminó quinto con Alpine en la última práctica libre del GP de Las Vegas de F1, tras registrar un tiempo de 1m35s198 en el cierre de la sesión.
- El argentino mejoró su ritmo con neumáticos blandos, superó a su compañero Pierre Gasly y completó la tanda pese a un incidente en pista investigado con Max Verstappen.
- El rendimiento genera expectativas para la clasificación, mientras que las penalizaciones a cinco rivales podrían permitirle avanzar lugares en la grilla del Gran Premio.
Franco Colapinto protagonizó una de sus mejores actuaciones del fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en la quinta posición de la tercera y última práctica libre (FP3), después de registrar una vuelta de 1m35s198 en los minutos finales de la sesión.
El resultado representó una mejora considerable respecto de sus primeros intentos. A mitad del entrenamiento, Colapinto ocupaba el puesto 14 y todavía buscaba encontrar el ritmo necesario para acercarse a los principales protagonistas. Sin embargo, cuando comenzaron las simulaciones de clasificación con neumáticos blandos, consiguió avanzar hasta la novena posición con un registro de 1m35s936.
La mejor vuelta llegó sobre el cierre de la tanda. Con un tiempo de 1m35s198, el argentino escaló hasta el quinto lugar y terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien fue noveno y quedó a 245 milésimas.
El más rápido de la sesión fue George Russell, con un registro de 1m34s041, mientras que Colapinto terminó a 1s157 de la referencia.
El cruce con Verstappen y las dificultades del circuito
La práctica también tuvo momentos de tensión. Durante los primeros minutos, Colapinto protagonizó una situación con Max Verstappen, después de que el neerlandés realizara maniobras para calentar sus neumáticos muy cerca del Alpine.
Los comisarios deportivos abrieron una investigación sobre ambos pilotos por presuntas maniobras erráticas, aunque la situación no impidió que el argentino completara su programa de entrenamiento.
Además, el circuito urbano de Las Vegas presentó importantes dificultades de adherencia, especialmente en la curva 14. Russell, Verstappen, Charles Leclerc y Lewis Hamilton estuvieron entre los pilotos que sufrieron bloqueos de neumáticos y debieron utilizar las zonas de escapatoria.
Las sanciones que podrían favorecer a Colapinto
Otro factor que podría resultar importante para el argentino son las penalizaciones que recibieron cinco pilotos por modificaciones en componentes de sus monoplazas.
Oliver Bearman acumuló una sanción de 35 posiciones, mientras que Carlos Sainz, Oscar Piastri y Lance Stroll fueron penalizados con 10 lugares cada uno. Kimi Antonelli, por su parte, recibió cinco posiciones de castigo.
Estas sanciones se aplicarán sobre la grilla de largada y no sobre los tiempos de clasificación. Por lo tanto, podrían permitirle a Colapinto ganar posiciones para la carrera del domingo, dependiendo de los resultados de la sesión clasificatoria.
El argentino buscará confirmar las buenas sensaciones que dejó Alpine, después de haber terminado noveno en la FP2, una tanda en la que Gasly había conseguido el segundo mejor registro.
La clasificación del Gran Premio de Las Vegas se disputará este sábado, desde la 1 de la madrugada de Argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.