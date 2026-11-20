La primera salida a pista dejó un llamado de atención para el bonaerense de 23 años, que corrigió el monoplaza a tiempo tras perderlo por aquaplaning en plena recta. Cuando la lluvia paró y se abrió una huella en el asfalto para la segunda sesión, Alpine mandó a sus pilotos con gomas intermedias. Colapinto sumó 15 vueltas y le puso humor a la jornada al bajarse del auto: "No hice nada hoy, fue un día muy aburrido. La pista estuvo muy patinosa pero mejorando vuelta a vuelta; con ganas de que mañana esté un poco más seca para dar más giros. Hay mucho por entender y mejorar".