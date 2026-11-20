Resumen para apurados
- Franco Colapinto fue noveno este viernes en los ensayos del GP de Las Vegas de F1, condicionados por la lluvia que obligó a los equipos a preservar sus autos.
- Tras sufrir aquaplaning, el argentino completó solo 15 vueltas con intermedias en la segunda tanda, mientras su compañero Pierre Gasly fue segundo con un turbo renovado.
- Con pronóstico seco para el fin de semana, Colapinto afrontará una exigente clasificación para intentar cortar una racha de seis grandes premios sin sumar puntos.
El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se puso en marcha con una jornada complicada por las bajas temperaturas y el agua sobre el asfalto. Al volante del Alpine, Franco Colapinto completó los primeros entrenamientos libres con poco rodaje por el clima: tras una sesión inicial casi vacía en la que los equipos prefirieron guardar los autos para no arriesgar con la pista resbaladiza, el argentino terminó noveno en la segunda tanda con un registro de 1m49s229, a 1,9 segundos del mejor tiempo de George Russell (Mercedes).
La primera salida a pista dejó un llamado de atención para el bonaerense de 23 años, que corrigió el monoplaza a tiempo tras perderlo por aquaplaning en plena recta. Cuando la lluvia paró y se abrió una huella en el asfalto para la segunda sesión, Alpine mandó a sus pilotos con gomas intermedias. Colapinto sumó 15 vueltas y le puso humor a la jornada al bajarse del auto: "No hice nada hoy, fue un día muy aburrido. La pista estuvo muy patinosa pero mejorando vuelta a vuelta; con ganas de que mañana esté un poco más seca para dar más giros. Hay mucho por entender y mejorar".
En el comunicado del equipo, el pilarense explicó además que los datos del viernes servirán de poco pensando en el resto del fin de semana, ya que los pronósticos anuncian piso seco para sábado y domingo: "Con el poco tiempo en seco, se sentirá casi como un fin de semana de Sprint, con una sola sesión limpia antes de clasificar. Habrá mucho tráfico en la práctica 3, pero ojalá arranquemos con buen pie para ser competitivos cuando realmente importe".
Más allá del estado del trazado, el ensayo dejó una buena señal para Alpine, que estrenó una actualización del turbo en los motores Mercedes. Pierre Gasly metió una gran vuelta y se ubicó segundo a apenas 71 milésimas de Russell, un resultado que entusiasma al equipo en su pelea mano a mano con Racing Bulls en la mitad del pelotón (Liam Lawson quedó 16° y Arvid Lindblad 17°).
En esta 21ª fecha del campeonato, Colapinto buscará cortar una racha de seis Grandes Premios sin sumar y meterse otra vez en la zona de puntos. La actividad en Las Vegas continuará este viernes con la tercera práctica libre desde las 21:30 (hora de Argentina), mientras que la clasificación se disputará a la 1 de la madrugada del sábado. La carrera se largará el domingo a la 1, a 50 vueltas.