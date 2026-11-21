Hay que incentivar el consumo de frutas
Con la primavera, las góndolas se llenan de productos frescos del campo tucumano, pero el consumo de frutas y verduras sigue en descenso. Falta conciencia, pesan la comodidad y la publicidad de otros alimentos, como harinas y golosinas, y los costos encarecen los productos del campo. Se debe trabajar en generar conciencia sobre sus múltiples beneficios para la salud.
Ya estamos a fines de noviembre, con la primavera a pleno y el aumento lógico de las temperaturas, a pesar de ser una de las primaveras más frescas que se dan en la región, a medida de que se acerca el fin de año. Con este clima se empieza a ver la producción de frutas y de verduras de diferentes lotes de cultivos, que les dan un color muy vistoso a las góndolas de las verdulerías y de las fruterías. Son productos frescos que llegan desde el campo, desde distintos puntos de producción. En el caso de nuestra provincia, provienen de quintas cítricas, de campos frutilleros y arandaneros, de fincas de paltas y de campos hortícolas del piedemonte tucumano y del valle de Trancas.
Todos saben que entre los alimentos que consume el ser humano, las frutas y las verduras frescas se consideran buenas para la salud. Sobre todo si se alternan de manera correcta en la comida diaria. Producen buenos resultados para mantenerse en forma, para cuidar el cuerpo y, por supuesto, para alimentarse.
Seguramente todos nos acordamos de los episodios ocurridos durante la pandemia de covid-19, un fenómeno sanitario que fue un punto de inflexión en el consumo de alimentos, ya que la población se volcó a alimentarse mejor. Pero en el consumo de frutas y de verduras esa tendencia no se dio.
Por el contrario, y esto preocupa al sector productivo y a los Ministerios de salud, la tendencia continúa decreciendo en la última década. Hace unos años, el consumo por habitante en la Argentina era de una fruta por día; actualmente estamos en la mitad.
De manera permanente, en LA GACETA Rural publicamos información de diferentes especialistas, que nos dan a conocer qué pasa en el mundo con la producción y con el consumo de estos productos, y cuál es la tendencia hacia la que estamos avanzando.
En una oportunidad se dieron a conocer datos del comportamiento del consumidor mediante una encuesta, en la cual se reflejaba que la mayoría de las personas consideraba que comía una cantidad suficiente de frutas y que lo hacía consumiendo una por día para cuidar su salud.
Si se analiza la situación en general, esta afirmación está lejos de la verdad, ya que muchos nutricionistas y especialistas en alimentación recomiendan cinco porciones diarias de frutas o de verduras. Por lo tanto, el primer problema es que no hay conciencia de que el consumo resulta insuficiente.
Según la información, los consultados relacionan la alimentación saludable con otros alimentos. Por ejemplo, expresan consumir menos harinas, carnes y dulces, y haber incorporado las legumbres y las frutas secas. Cuando se indaga sobre frutas, resaltan los beneficios de las paltas y de los arándanos.
Años de campañas publicitarias y de promociones en las redes sociales catapultaron a estas frutas al éxito, y hasta los pediatras las recomiendan. Pero no pasa lo mismo con las frutas comunes. Se sabe que el consumo de frutas como manzanas, peras, naranjas, pomelos, bananas y demás frutas de estación es saludable, pero se perdió el hábito de consumo.
Antes se tenía el concepto de que comer una manzana al día nos mantenía alejados de un médico, pero actualmente estamos muy lejos de esta expresión.
Algo similar ocurría con los cítricos: con frecuencia se indica un suplemento de vitamina C en lugar de un vaso de jugo exprimido de naranjas. Y ahí estamos en el segundo punto conflictivo: la comodidad. Es más fácil verter una pastilla efervescente en un vaso que exprimir un cítrico. Es más cómodo comer un paquete de galletitas o un yogur que pelar una manzana o una naranja. Además, la gente considera que no queda muy bien comer una banana en un subte, pero no hay ningún problema con un alfajor. Socialmente no está bien visto el consumo de fruta en la vía pública. A esto se suma que la tendencia de la industria alimenticia durante los últimos 20 años apuntó hacia alimentos más dulces. El resultado es un problema de obesidad muy serio y personas acostumbradas a un mayor grado de dulzor que el que usualmente tiene la fruta.
Está claro que es muy difícil que un chico que come dulces cambie por una fruta; pero hay que trabajar para lograr que el consumo de frutas aumente.
La propaganda es muy poderosa y, en este mundo globalizado, permite llegar a toda la sociedad para lograr que se consuma lo que muchos fabrican o producen.
Todos saben que las grandes empresas elaboradoras de snacks, de golosinas, de gaseosas, de lácteos, etcétera cuentan con un generoso presupuesto para campañas publicitarias. Esto es imposible para el sector de frutas, compuesto principalmente por empresas medianas y chicas.
A esto se agregan los costos de producción de las frutas que, al ser más altos, atentan contra su consumo. Por eso vemos que las frutas no son un alimento económico.
Siempre se creyó que consumir diferentes frutas o verduras era barato, pero la realidad es muy distinta, ya que los costos en todas las cadenas de producción subieron.
Lo cierto es que el consumo actual es bajo y que, por ende, se debe trabajar mucho en generar conciencia sobre lo saludable que es consumir frutas y verduras frescas y sobre los beneficios que esto genera para la salud.
Estos son aspectos a considerar por parte de los involucrados en la cadena de producción de estos productos agrícolas.