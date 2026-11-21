Algo similar ocurría con los cítricos: con frecuencia se indica un suplemento de vitamina C en lugar de un vaso de jugo exprimido de naranjas. Y ahí estamos en el segundo punto conflictivo: la comodidad. Es más fácil verter una pastilla efervescente en un vaso que exprimir un cítrico. Es más cómodo comer un paquete de galletitas o un yogur que pelar una manzana o una naranja. Además, la gente considera que no queda muy bien comer una banana en un subte, pero no hay ningún problema con un alfajor. Socialmente no está bien visto el consumo de fruta en la vía pública. A esto se suma que la tendencia de la industria alimenticia durante los últimos 20 años apuntó hacia alimentos más dulces. El resultado es un problema de obesidad muy serio y personas acostumbradas a un mayor grado de dulzor que el que usualmente tiene la fruta.