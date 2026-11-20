“Chiqui” Tapia respaldó a Gianni Infantino para continuar al frente de la FIFA
El presidente de la AFA ratificó su apoyo al dirigente suizo-italiano tras una reunión del Consejo de la Conmebol en Barranquilla. Las 10 federaciones sudamericanas expresaron su respaldo a la actual conducción del fútbol mundial.
Resumen para apurados
- En Barranquilla, Claudio Tapia y la Conmebol respaldaron la reelección de Gianni Infantino en la FIFA para sostener el rumbo del fútbol internacional.
- El pronunciamiento se dio tras una reunión del Consejo sudamericano, donde las diez federaciones consensuaron mantener la conducción que el dirigente suizo ejerce desde 2016.
- Este bloque sudamericano consolida a Infantino de cara a las elecciones de marzo de 2027 en Marruecos, donde enfrentará a los candidatos de Francia y Japón.
En medio de los movimientos políticos que comienzan a definir el futuro de la FIFA, Claudio “Chiqui” Tapia hizo público su respaldo a la continuidad de Gianni Infantino como presidente del máximo organismo del fútbol mundial. El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pronunció después de participar de una reunión del Consejo de la Conmebol, celebrada en Barranquilla, Colombia, donde las diez federaciones sudamericanas ratificaron su apoyo al dirigente suizo-italiano.
A través de sus redes sociales, Tapia destacó la gestión de Infantino y dejó en claro su posicionamiento de cara al próximo proceso electoral. “En una nueva reunión del Consejo de la Conmebol, en Barranquilla, ratificamos, firmemente una vez más, nuestro total apoyo y respaldo al presidente Gianni Infantino”, expresó.
El dirigente argentino también elogió las cualidades de quien conduce la FIFA desde 2016. “Sin dudas, un grandísimo dirigente, líder y ejemplo. Estamos convencidos de que su gestión marca el rumbo correcto para el futuro del fútbol mundial”, aseguró.
El respaldo de la Conmebol a Gianni Infantino
La postura de Tapia se enmarca en una decisión conjunta de la Conmebol. A través de un comunicado institucional, la confederación sudamericana ratificó el respaldo de sus diez asociaciones miembro a la conducción de Infantino y destacó los cambios positivos que, según su evaluación, experimentó el fútbol mundial durante su gestión.
El pronunciamiento representa una señal política relevante en la antesala de las próximas elecciones de la FIFA. El apoyo sudamericano fortalece la posición del actual presidente y evidencia la intención de las federaciones de la región de mantener una línea de continuidad en la conducción internacional.
De esta manera, la AFA se suma al posicionamiento conjunto de las asociaciones sudamericanas, que consideran que la gestión de Infantino representa el camino adecuado para el desarrollo del fútbol mundial.
Cuándo serán las elecciones de la FIFA y quiénes competirán
Las elecciones presidenciales de la FIFA están previstas para el 18 de marzo de 2027, durante el 77° Congreso del organismo, que se celebrará en Rabat, Marruecos.
Infantino buscará un nuevo mandato frente a otros dos aspirantes: Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, quien cuenta con el respaldo de la UEFA, y Kohzo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA.
Las candidaturas deberán atravesar el proceso de evaluación de la comisión electoral del organismo, que determinará cuáles cumplen con los requisitos para participar de los comicios.
En este escenario, el respaldo de Sudamérica adquiere especial relevancia. Las diez federaciones de la Conmebol representan un bloque de apoyo para Infantino en una elección que definirá el rumbo institucional del fútbol mundial durante los próximos años.
Mientras comienza a tomar forma la disputa electoral, Tapia ya dejó establecida su postura. El presidente de la AFA acompañará la posición institucional de la Conmebol y apostará por la continuidad del actual liderazgo de la FIFA.