En medio de los movimientos políticos que comienzan a definir el futuro de la FIFA, Claudio “Chiqui” Tapia hizo público su respaldo a la continuidad de Gianni Infantino como presidente del máximo organismo del fútbol mundial. El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pronunció después de participar de una reunión del Consejo de la Conmebol, celebrada en Barranquilla, Colombia, donde las diez federaciones sudamericanas ratificaron su apoyo al dirigente suizo-italiano.