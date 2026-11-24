Resumen para apurados
- La UNT declaró de interés su ciclo 'Meta Ciencia', emitido los lunes en Tucumán, para visibilizar los desarrollos científicos y el trabajo de sus investigadores locales.
- El programa se transmite por Radio Universidad 94.7 y streaming. Producido por Comunicación Institucional sin costo extra, es conducido por periodistas e investigadores.
- La iniciativa busca democratizar el saber académico, despertar vocaciones científicas en jóvenes estudiantes y consolidar el vínculo entre la universidad y la sociedad.
¿Qué pasa dentro de los laboratorios de la Universidad Nacional de Tucumán? ¿En qué trabajan sus investigadores y cómo pueden esos avances llegar a la vida cotidiana? Esas son algunas de las preguntas que busca responder Meta Ciencia en la UNT, un ciclo radial y multimedia que comparte con la comunidad los conocimientos y desarrollos científicos de la universidad.
El programa se emite todos los lunes, a las 21, por Radio Universidad Tucumán FM 94.7. También se puede seguir por streaming, a través de la emisora y de Canal 10. La propuesta nació en la Secretaría de Comunicación Institucional de la UNT, desde donde se realiza su producción integral.
Quiénes hacen Meta Ciencia en la UNT
El ciclo está conducido por la periodista especializada en ciencia y salud Daniela Orlandi, junto a los investigadores César Ávila y Carlos Nieto Peñalver. A través de sus contenidos, busca mostrar qué se investiga en la universidad y por qué esos trabajos pueden ser importantes para la sociedad.
La intención no es hablar únicamente de resultados o descubrimientos, sino también dar lugar a las personas que hacen ciencia. Por eso, uno de los objetivos del programa es visibilizar el trabajo de los equipos de investigación y prestar especial atención a jóvenes investigadores, estudiantes y becarios que comienzan a desarrollar sus proyectos.
La propuesta también recibió un reconocimiento institucional. Mediante la Resolución 14254/2026, el rector de la UNT, Sergio Fernando Mohamed, declaró de interés universitario la creación y emisión de Meta Ciencia en la UNT. Entre los fundamentos, el documento destaca la importancia de fortalecer la comunicación pública de la ciencia, visibilizar el trabajo de docentes, investigadores, estudiantes y becarios, y promover nuevas vocaciones científicas.
La resolución establece, además, que la producción integral del ciclo estará a cargo de la Secretaría de Comunicación Institucional y que su implementación no implicará una erogación presupuestaria adicional para la universidad.
Acercar la ciencia más allá de las aulas
Para el secretario de Comunicación Institucional de la UNT, Arturo Sassi, el conocimiento que se genera en las aulas y los laboratorios cobra sentido cuando puede compartirse con la sociedad. Según explicó, el ciclo también busca despertar el interés de las nuevas generaciones por la investigación, a través de contenidos de calidad y un lenguaje claro y cercano.
Así, la radio y el streaming se convierten en otras formas de conocer lo que sucede dentro de la universidad: desde las investigaciones que llevan adelante sus equipos hasta los proyectos de quienes están dando sus primeros pasos en el mundo científico.