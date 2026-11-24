Acercar la ciencia más allá de las aulas

Para el secretario de Comunicación Institucional de la UNT, Arturo Sassi, el conocimiento que se genera en las aulas y los laboratorios cobra sentido cuando puede compartirse con la sociedad. Según explicó, el ciclo también busca despertar el interés de las nuevas generaciones por la investigación, a través de contenidos de calidad y un lenguaje claro y cercano.