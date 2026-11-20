Cinco factores que explican el retroceso de Los Pumas

1. Las lesiones de jugadores fundamentales: Contepomi debió afrontar buena parte de la ventana internacional sin algunas de sus principales figuras. Santiago Carreras quedó marginado por una lesión de rodilla, mientras que Thomas Gallo sufrió un problema en la muñeca izquierda. A ellos se sumaron las complicaciones físicas de Juan Cruz Mallía, Marcos Kremer y Julián Montoya, quien se perdió el partido contra Italia por el protocolo de conmoción cerebral. Para enfrentar a Francia, el entrenador tampoco podrá contar con Mateo Carreras, una de las principales armas ofensivas del seleccionado, debido a una lesión en el hombro. Gonzalo García también quedó fuera de los 23 por una molestia física.