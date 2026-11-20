Los Pumas ante Francia: cinco factores que explican el año más irregular del ciclo de Felipe Contepomi
El seleccionado argentino enfrentará mañana a una de las grandes potencias del rugby mundial. Las lesiones, la indisciplina y los problemas de funcionamiento marcaron una temporada en la que cayó del quinto al octavo puesto del ranking.
Resumen para apurados
- Los Pumas de Contepomi enfrentarán mañana a Francia en París para revertir su temporada más irregular y cortar una racha negativa en el Nations Championship.
- El equipo cayó del quinto al octavo puesto del ranking en 2026 con solo dos triunfos en ocho partidos, afectado por lesiones, indisciplina y fallas defensivas.
- Una victoria permitirá superar a Australia en el ranking y recuperar confianza rumbo al Mundial 2027, mientras que una derrota profundizará las dudas colectivas.
Los Pumas tienen una oportunidad para cambiar el relato de su temporada. Mañana, desde las 17.10, enfrentarán a Francia en el Stade de France, por la sexta fecha del Nations Championship. Será mucho más que otro compromiso internacional: el equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará una victoria que permita atenuar las consecuencias de su peor año desde que el entrenador asumió en 2024.
Los números permiten dimensionar el retroceso de Los Pumas. En lo que va de 2026, el seleccionado argentino disputó ocho encuentros, con un saldo de apenas dos victorias, un empate y cinco derrotas. Los únicos triunfos llegaron frente a Gales (35-21), en San Juan, e Italia (19-14), en Génova. En contrapartida, cayó ante Escocia (47-38), Inglaterra (31-24), Sudáfrica (17-10), Australia (27-21) e Irlanda (42-12), mientras que igualó 28-28 frente a los Wallabies en Mendoza. De esta manera, ganó solamente el 25% de sus compromisos, una cifra que refleja las dificultades para sostener la competitividad que había caracterizado al equipo en los primeros años del ciclo.
La comparación con las temporadas anteriores profundiza esa lectura. En 2024, durante el primer año de Felipe Contepomi como entrenador, Argentina consiguió seis victorias en 12 presentaciones, con una efectividad del 50%. Además, logró resultados históricos frente a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En 2025, el porcentaje descendió ligeramente al 46,2%, producto de seis triunfos y siete derrotas en 13 encuentros. Sin embargo, el equipo volvió a demostrar su capacidad para competir contra las principales potencias, con victorias frente a los All Blacks y los British & Irish Lions. En 2026, en cambio, todavía no consiguió derrotar a ninguno de los seleccionados ubicados entre los cinco mejores del mundo.
La irregularidad también tuvo consecuencias en el ranking de World Rugby. Argentina comenzó 2026 en el quinto puesto, una posición que reflejaba el crecimiento conseguido durante las temporadas anteriores. Sin embargo, la acumulación de derrotas provocó un descenso progresivo hasta el octavo lugar, con 82,09 puntos. Actualmente se encuentra apenas por debajo de Australia, que ocupa el séptimo puesto con 82,24 unidades. Una victoria frente a Francia, tercero del mundo, no solamente permitiría recuperar confianza, sino también superar a los Wallabies en la clasificación y comenzar a revertir una tendencia negativa a menos de un año del Mundial de Australia 2027.
Sin embargo, los resultados no explican por sí solos el retroceso. Detrás de las estadísticas aparecen cinco factores que condicionaron el funcionamiento del seleccionado y que convierten al encuentro frente a Francia en una prueba especialmente significativa.
Cinco factores que explican el retroceso de Los Pumas
1. Las lesiones de jugadores fundamentales: Contepomi debió afrontar buena parte de la ventana internacional sin algunas de sus principales figuras. Santiago Carreras quedó marginado por una lesión de rodilla, mientras que Thomas Gallo sufrió un problema en la muñeca izquierda. A ellos se sumaron las complicaciones físicas de Juan Cruz Mallía, Marcos Kremer y Julián Montoya, quien se perdió el partido contra Italia por el protocolo de conmoción cerebral. Para enfrentar a Francia, el entrenador tampoco podrá contar con Mateo Carreras, una de las principales armas ofensivas del seleccionado, debido a una lesión en el hombro. Gonzalo García también quedó fuera de los 23 por una molestia física.
2. Una indisciplina que se volvió recurrente: los problemas disciplinarios dejaron de ser situaciones aisladas. Frente a Irlanda, Argentina recibió dos tarjetas amarillas y terminó ampliamente superada por 42-12. Contra Italia, la situación fue todavía más preocupante: cometió 16 penales y sufrió tres amonestaciones. Esas infracciones no solamente entregaron oportunidades a los rivales, sino que obligaron al equipo a disputar largos pasajes en inferioridad numérica.
3. Las deficiencias defensivas y en las formaciones fijas: la derrota contra Irlanda expuso uno de los problemas más profundos del seleccionado. Los Pumas perdieron cuatro lanzamientos propios en el line durante el primer tiempo y mostraron enormes dificultades para contener los avances rivales. Los tackles fallidos y las descoordinaciones defensivas facilitaron una goleada que dejó una imagen preocupante. La incorporación de Shaun Edwards como especialista defensivo supone una apuesta para corregir esas falencias, aunque el proceso todavía no consiguió traducirse en una mejora sostenida.
4. La incapacidad para sostener el rendimiento: Argentina mostró momentos de buen rugby, pero pocas veces consiguió extenderlos durante los 80 minutos. El triunfo por 19-14 sobre Italia fue un ejemplo. Después de un primer tiempo que terminó igualado 7-7, Los Pumas reaccionaron con los tries de Rodrigo Isgró y Mateo Carreras para establecer una diferencia de 12 puntos. Sin embargo, la indisciplina permitió que el rival volviera al partido. El equipo terminó defendiendo una ventaja mínima y necesitó que Paolo Garbisi fallara un penal en la última jugada para conservar la victoria. El resultado aportó alivio, pero estuvo lejos de representar una recuperación futbolística.
5. El desgaste físico y las dificultades para administrar el plantel: la acumulación de partidos en los clubes europeos también condicionó las decisiones del cuerpo técnico. Antes del encuentro contra Francia, Contepomi cuestionó públicamente a Montpellier por no respetar un acuerdo relacionado con la carga de Justo Piccardo, quien acumuló 11 semanas consecutivas de competencia. El entrenador explicó que los registros físicos del jugador evidenciaban una disminución de su rendimiento. La situación obligó a administrar esfuerzos y profundizó las dificultades para encontrar continuidad en las formaciones.
Francia, una oportunidad para cambiar el balance
En ese contexto, el encuentro de París adquiere una dimensión especial. Argentina enfrentará al seleccionado que ocupa el tercer puesto del ranking mundial y que llega después de derrotar a Sudáfrica. La exigencia será considerablemente mayor que la planteada por Italia y permitirá evaluar si el equipo consiguió corregir algunos de sus problemas estructurales.
También existe un incentivo estadístico. Una victoria le permitiría a Los Pumas superar a Australia y recuperar el séptimo lugar del ranking. Incluso podrían alcanzar el sexto puesto si Escocia pierde contra Japón. Sería un movimiento significativo para un seleccionado que llegó a ocupar la quinta posición durante 2026 y que perdió tres lugares en los últimos meses.
Contepomi dispuso siete modificaciones respecto del equipo que venció a Italia. Entre las novedades sobresale el regreso de Montoya como titular y capitán, mientras que Gerónimo Prisciantelli ocupará el puesto de fullback y Bautista Delguy regresará a una de las puntas.
El desafío, de todos modos, trasciende los nombres. Después de dos temporadas en las que Los Pumas consiguieron victorias frente a algunas de las principales potencias del mundo, 2026 dejó una sensación de retroceso difícil de disimular.
Una victoria frente a Francia no borraría las cinco derrotas ni resolvería automáticamente las deficiencias del equipo. Pero permitiría recuperar credibilidad, demostrar que todavía puede competir contra los mejores y afrontar con otro ánimo el cierre del Nations Championship en Londres.
Por el contrario, una nueva actuación deslucida profundizaría las dudas sobre el funcionamiento colectivo a menos de un año del Mundial de Australia 2027. En París, Los Pumas no solamente jugarán por un resultado. También tendrán la oportunidad de demostrar que el peor año del ciclo Contepomi todavía puede dejar una señal de recuperación.