Entre los primeros encuentros anunciados para este viernes figuran las conversaciones con Jazmín Stuart y Lorena Vega, a las 19; la directora Ana Katz, a las 20.30; y el realizador Demian Rugna, a las 22. También habrá una mesa dedicada al cine de terror, desde las 23.30, con Ayi Turzi, Justine Burgos, Laura Casabé y Pablo Soria.