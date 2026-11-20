Resumen para apurados
- Trabajadores audiovisuales inician este viernes una maratón de 24 horas por YouTube y salas del país para visibilizar el cine argentino ante recortes al sector.
- El evento incluye charlas con directores, actores y proyección de clásicos. La iniciativa se inspiró en el streaming que realizaron científicos del Conicet meses atrás.
- La propuesta busca acercar la producción nacional a nuevos públicos y fortalecer la defensa del fomento cultural frente al ajuste presupuestario que afecta al Incaa.
A la tarde, el cine argentino tendrá una maratón de 24 horas con películas, conversaciones y actividades para acercar la producción nacional a nuevos espectadores. La propuesta comenzará a las 19 y podrá seguirse por YouTube desde cualquier punto del país.
La iniciativa se llama “24 horas por el Cine Argentino” y se extenderá hasta las 19 del 21 de noviembre. Además de la transmisión en vivo, habrá proyecciones y encuentros presenciales en salas alternativas, cineclubes y centros culturales de distintas provincias.
Para sumarse, hay que ingresar al canal de YouTube @24hsporElCineArgentino este viernes a partir de las 19. La transmisión continuará durante toda la noche y finalizará el sábado a la misma hora.
Cómo será la programación
La transmisión reunirá a directores, actores, críticos, estudiantes y otros trabajadores del sector audiovisual. La agenda incluye entrevistas, charlas y mesas de conversación sobre distintos aspectos de la industria.
Entre los primeros encuentros anunciados para este viernes figuran las conversaciones con Jazmín Stuart y Lorena Vega, a las 19; la directora Ana Katz, a las 20.30; y el realizador Demian Rugna, a las 22. También habrá una mesa dedicada al cine de terror, desde las 23.30, con Ayi Turzi, Justine Burgos, Laura Casabé y Pablo Soria.
Otro de los espacios estará dedicado a estudiantes de cine de distintas instituciones, como la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad del Cine y las universidades nacionales de Quilmes y de las Artes.
La propuesta, también, busca mostrar a las personas y los oficios que hacen posible una producción audiovisual. Detrás de cada historia hay equipos de dirección, actuación, fotografía, sonido, montaje y muchas otras especialidades.
Películas y encuentros en distintas provincias
La jornada también tendrá actividades presenciales en diferentes puntos del país. Habrá funciones de clásicos y producciones contemporáneas, con títulos como La ciénaga, de Lucrecia Martel; Nazareno Cruz y el lobo, de Leonardo Favio; Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat; y Un oso rojo, de Adrián Caetano.
Entre las localidades que se sumaron aparecen San Salvador de Jujuy, Mendoza, La Rioja, Neuquén, San Luis y Mar del Plata, además de distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
En Tucumán, la alternativa para participar es seguir la transmisión online.
Una iniciativa impulsada por trabajadores del cine
La convocatoria nació de un colectivo integrado por realizadores, intérpretes, técnicos, docentes y estudiantes. Su objetivo es visibilizar el trabajo de la industria audiovisual argentina y generar un espacio de encuentro con el público, en un contexto marcado por los recortes presupuestarios que afectan al sector y al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).
La organización tomó como referencia el streaming del Conicet que se viralizó durante este año, en el que investigadores compartieron sus trabajos y explicaron cómo se desarrolla la actividad científica.