Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “El Gringo”, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 consideró acreditada su responsabilidad en el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y dispuso que cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.