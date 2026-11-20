Quiénes son los familiares de Pity Álvarez: cómo es su relación con su madre, su hermana y su hija, y qué pasó con su padre
A horas de conocerse la sentencia por el homicidio de Cristian Díaz, la historia familiar de Cristian “Pity” Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena. Su madre, Cristina Congiú, y su hermana, Silvina, declararon durante el juicio y revelaron detalles de la vida cotidiana del exlíder de Viejas Locas, su deterioro personal y el vínculo con su hija.
Resumen para apurados
- La familia de Pity Álvarez expuso su deterioro de salud ante la Justicia porteña, previa a la sentencia de este viernes por el homicidio de Cristian Díaz en 2018 en Lugano.
- En el debate, su madre y su hermana detallaron su pérdida de noción temporal, crisis y aislamiento, junto a intentos familiares por brindarle asistencia psiquiátrica especializada.
- El tribunal definirá si lo condena a hasta 18 años y medio de prisión o lo absuelve, marcando el destino penal del músico, quien hoy permanece internado en una clínica psiquiátrica.
Cristian Gabriel “Pity” Álvarez atraviesa uno de los momentos más determinantes de su vida. Este viernes 20 de noviembre se conocerá la sentencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Mientras la Justicia se prepara para resolver su situación, los testimonios de sus familiares permitieron conocer una parte menos pública de la vida del músico: su historia familiar y las dificultades que atravesaron sus seres queridos para acompañarlo.
Durante el debate oral, que comenzó en agosto y se extendió durante tres meses, declararon dos mujeres centrales en su entorno: su madre, Cristina Congiú, y su hermana, Silvina Álvarez. Ambas describieron los problemas que arrastra el artista desde hace años y los intentos de la familia por ayudarlo.
Quiénes son la madre y la hermana de Pity Álvarez
Cristina Congiú es la madre del músico. Durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, reconstruyó algunas de las circunstancias que rodearon la vida de su hijo antes del asesinato de Cristian Díaz.
La mujer contó que Pity le pedía que fuera hasta su departamento del barrio Samoré para llevarle comida, ropa y hacerle las compras, porque tenía dificultades para salir. También aseguró que el músico le había contado que sufría situaciones de hostigamiento por parte de algunas personas del barrio.
Su testimonio permitió conocer el nivel de preocupación que existía en su entorno. Según relató su otra hija, Silvina, Cristina había consultado a distintos psiquiatras y psicólogos para intentar encontrar una solución a los problemas que atravesaba el cantante.
Silvina Álvarez, dos años menor que el músico, se convirtió en una de las principales voces de la familia durante el proceso judicial. Su declaración del 6 de noviembre fue especialmente significativa porque describió las dificultades que enfrenta su hermano para sostener rutinas básicas y relacionarse con otras personas.
“Cristian puede pasar días sin comer”, contó ante los jueces. También explicó que atraviesa momentos en los que pierde la noción del tiempo y no distingue si es de día o de noche.
La mujer resumió la situación con otra frase contundente: “Cristian vive asustado permanentemente”.
Además, explicó que la familia había llegado a un punto en el que consideraba que necesitaba asistencia médica especializada. “Sentíamos que no había otra manera”, expresó.
El padre de Pity Álvarez y una infancia marcada por la música
El músico nació el 28 de junio de 1972 y pasó parte de su infancia en el barrio Piedrabuena, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Su padre se llamaba Enrique y trabajaba en la Central Nuclear Atucha I. Según una reconstrucción publicada por Rolling Stone, sus padres pasaban gran parte del día trabajando y quien tuvo un papel importante en su crianza fue su abuela paterna, Rafaela.
Enrique murió en 1997, a raíz de un tumor en el mediastino que, según aquella publicación, avanzó de manera fulminante.
La historia familiar también quedó reflejada en una de las canciones más reconocidas de Viejas Locas: Homero. El tema, que retrata la vida de un trabajador que regresa agotado a su casa después de largas jornadas laborales, tiene una conexión con la historia del padre del músico.
Pity Álvarez tiene una hija: qué se sabe de su relación
Otro de los aspectos que salió a la luz durante el juicio fue el vínculo del cantante con su hija.
Según contó Silvina, su sobrina tiene 14 años y el contacto entre padre e hija estuvo condicionado por las dificultades personales que atravesó el músico durante los últimos años.
La hermana de Pity reveló que cumple un papel de intermediaria para garantizar el pago mensual de la cuota alimentaria. “Soy un poco la intermediaria de hacer los depósitos mensuales con la hija de Pity. Nosotros no tenemos mucho contacto como familia”, explicó.
Sin embargo, también contó que recientemente se produjo un acercamiento entre ambos a través de una sesión de terapia conjunta.
La experiencia habría sido positiva. Según relató Silvina, su hermano salió contento del encuentro y pudo compartir un momento significativo con su hija.
“Cristian la tiene en su corazón a su manera. A pesar de todo, la tiene muy marcada”, sostuvo.
Una familia preocupada por su situación personal
Las declaraciones de sus familiares expusieron las dificultades que atraviesa el músico desde hace tiempo. Silvina también había contado que el aislamiento y la falta de contacto con sus seres queridos durante la pandemia agravaron su situación.
En los últimos meses, la familia debió intervenir ante distintos episodios que encendieron las alarmas. Uno de ellos ocurrió en septiembre, cuando Pity protagonizó un choque en una estación de servicio de La Paternal después de salir con un automóvil sin autorización de su entorno.
La hermana del artista explicó que existía un acuerdo para que el vehículo no fuera utilizado y que aquella salida se produjo durante un descuido.
En ese contexto, el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero”, también apareció como una persona cercana a la familia y colaboró en el acompañamiento del músico y en la organización de su medicación.
La sentencia que puede cambiar el futuro de Pity Álvarez
Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 dará a conocer el veredicto contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz.
La fiscalía, representada por Sandro Abraldes, solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La querella, en tanto, reclamó 11 años y dos meses, mientras que la defensa pidió la absolución al sostener que el músico actuó en legítima defensa.
Pity permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar por disposición de la Justicia civil. La medida fue establecida por un plazo de 90 días.
La resolución judicial no solo definirá su responsabilidad penal por el crimen ocurrido en 2018. También marcará un punto de inflexión en una historia atravesada por la música, los problemas personales y una familia que, durante el juicio, expuso públicamente su preocupación por el presente del artista.