Cristian Gabriel “Pity” Álvarez atraviesa uno de los momentos más determinantes de su vida. Este viernes 20 de noviembre se conocerá la sentencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Mientras la Justicia se prepara para resolver su situación, los testimonios de sus familiares permitieron conocer una parte menos pública de la vida del músico: su historia familiar y las dificultades que atravesaron sus seres queridos para acompañarlo.