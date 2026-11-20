Florence Pugh, quien trabajó en la película de “Dune” que saldrá próximamente, se postuló también como una de las candidatas. De ser elegida, rompería el molde al llegar a la franquicia. En la alfombra roja de “Women in Hollywood” –la gala anual de ELLE que reconoce el talento de las mujeres–, declaró sus intenciones. Según contó, le mandó un mensaje a Villeneuve, director de “Dune”, ofreciéndose a ingresar al cast. “Enhorabuena por haber encontrado a tu Bond, buen fichaje. ¿Hay algún villano del tamaño de una mujer de 1.62 metros?”, le preguntó.