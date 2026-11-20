Resumen para apurados
- Brad Pitt se postuló el lunes en una alfombra roja para ser el villano de la nueva entrega de James Bond, motivado por enfrentar al agente encarnado por Robert Pattinson.
- Denis Villeneuve dirigirá el filme con guion de Steven Knight. Otras figuras como Florence Pugh, Bill Skarsgård y Barry Keoghan también aspiran a roles antagónicos en la saga.
- La llegada de estrellas consagradas promete renovar el atractivo de James Bond y elevar la expectativa global ante este esperado reinicio cinematográfico del agente 007.
El mundo James Bond se puso en marcha con el reciente anuncio del actor que interpretará al espía. El agente 007 será encarnado por el ex Edward Cullen y por uno de los más recientes Batman: Robert Pattinson. Las repercusiones ya empezaron a llegar y Brad Pitt se postuló como uno de los candidatos a formar parte de la próxima entrega. El dos veces ganador del Oscar tiene un rol específico en mente.
Ningún otro integrante del cast fue confirmado por la producción. Todavía quedan meses de trabajo para saber hacia dónde se orientará la próxima película. Pero así como resonaron diversos nombres de potenciales candidatos para protagonizarla, también circularon algunos postulantes para los villanos. Pitt fue quien se postuló a sí mismo para ser el malvado que luche contra Pattinson.
Qué dijo Brad Pitt sobre la próxima película de James Bond
El lunes por la noche, Pitt estuvo en la alfombra roja del preestreno de su próxima película. El 25 de noviembre, los cines estrenarán “Las nuevas desventuras de Cliff Booth”. Allí, el intérprete dio su apreciación sobre el futuro James Bond. “Creo que es auténtico, es una buena elección”, observó.
Luego, consultado sobre una posible aparición suya en la franquicia como villano, Pitt respondió con un gesto y dos palabras que dejaron clara su intención. “Robert, Denis…”, dijo acompañando la insinuación con un guiño. El actor se refirió, además de a Pattinson, a Denis Villeneuve, quien será el director del largometraje. Sumado a esta dupla, se supo que Steven Knight será el guionista del film.
“Me gustaría hacerlo, estaría dispuesto. Mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien que será difícil estar a la altura, pero aceptaría el reto”, dijo para completar. “Anótenme para el papel de villano, llama a Denis Villeneuve al celular”, enfatizó.
Quiénes son los potenciales villanos para James Bond
Figuras como Jonathan Pryce, Rami Malek, Christoph Waltz y Christopher Walken, todos ellos ganadores o nominados a los premios Oscar, fueron partícipes de lanzamientos anteriores de la saga. En común tienen que todos interpretaron a los villanos que buscaban destruir una parte del mundo de James Bond.
Florence Pugh, quien trabajó en la película de “Dune” que saldrá próximamente, se postuló también como una de las candidatas. De ser elegida, rompería el molde al llegar a la franquicia. En la alfombra roja de “Women in Hollywood” –la gala anual de ELLE que reconoce el talento de las mujeres–, declaró sus intenciones. Según contó, le mandó un mensaje a Villeneuve, director de “Dune”, ofreciéndose a ingresar al cast. “Enhorabuena por haber encontrado a tu Bond, buen fichaje. ¿Hay algún villano del tamaño de una mujer de 1.62 metros?”, le preguntó.
Bill Skarsgård también apareció entre los potenciales candidatos. El actor protagonizó al malvado Pennywise en “It” de 2017 y al Conde Orlok, el vampiro de Nosferatu de 2024. Por otra parte, sonó el nombre de Barry Keoghan, última incorporación de “Peaky Blinders” y próximo Joker de “The Batman: Part II”.