Resumen para apurados
- Tesla comenzó hoy la venta online de sus autos Model 3 y Model Y en Argentina para expandir su mercado bajo el régimen oficial de electromovilidad.
- Los coches, importados de China, valen desde USD 41.590 hasta USD 54.590; se adquieren solo por la web y cuentan con opciones de financiación con el Banco Santander.
- Las primeras entregas se concretarán a inicios de 2027, acompañadas del desarrollo de redes de carga rápida y el impulso al mercado de autos eléctricos en el país.
Finalmente, la reconocida marca de autos eléctricos y diseños disruptivos, Tesla, llegó a la Argentina y ofrece sus productos, aunque de una forma más modesta y con modelos un poco menos radicales. Minutos previos a las 18:30, el gigante tecnológico de Elon Musk habilitó la página web nacional que será la única manera de comprar vehículos de esta firma, ya que no hay concesionarias oficiales y solo contará con puntos de exhibición. Allí se podrán conseguir, antes de la apertura oficial, los primeros dos modelos que se comercializarán.
Tesla ya está operando en la Argentina incluso antes del lanzamiento presencial. La empresa multinacional estadounidense con sede en Texas vende desde hoy en el mercado local el sedán Tesla Model 3 en tres versiones y el SUV Tesla Model Y con dos alternativas de configuración.
Cómo es el desembarco digital de Tesla en la Argentina
Con el aviso de “Tesla está llegando a la Argentina” y con la posibilidad de ser “uno de los primeros en experimentar Tesla en Argentina”, la página oficial de la multinacional puso a disposición de los interesados argentinos la localización de “Cómo llegar” a la apertura de parte de la infraestructura de la compañía en el país, aunque al hacer clic en la dirección solo envía a un enlace de Google Maps con toda la extensión de la Argentina.
Los autos que se muestran en la página oficial provienen de la fábrica china de Tesla en Shanghái, y tienen valores que van desde los USD 41.590 y llegan hasta los USD 54.590. Ese monto es más alto que el que tiene la misma marca y los mismos modelos en Uruguay, donde la matriz impositiva es diferente a la argentina, pero donde además no tienen límite de unidades. En el territorio nacional, en cambio, sí los hay, al menos con exención arancelaria.
Cuáles serán los cargos extra por comprar Tesla en Argentina
Este desembarco se produce en el marco del programa impulsado por el Gobierno nacional para fomentar la electromovilidad, el cual habilita un cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos exentos del arancel de importación extrazona del 35%. Dentro de ese esquema, la mitad corresponde a fabricantes radicados y el 50% restante a importadores. Tesla ingresa en este segundo grupo como un nuevo actor con derecho al 10% de esa porción —equivalente a unas 2.500 unidades—, cupo al que accedió tras comprometer una inversión en infraestructura de carga en el país.
En todos los casos, según informó Infobae, Tesla publica un precio base en su sitio web y luego adiciona un costo de tarifa por destino y documentos de USD 350 y un pago de reserva, también no reembolsable, de USD 250. Por ese motivo, el importe que se detalla en la tabla de selecciones del portal aumenta automáticamente USD 600.
Model 3: versiones, potencia y precios en la Argentina
La automotriz ofrece cinco versiones, con valores que parten de USD 41.590 y llegan hasta USD 54.590, según el modelo elegido. Sin embargo, quienes concreten una compra deberán esperar algunos meses para recibir su vehículo: las primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027.
El Tesla Model 3 es la alternativa de entrada a la gama. Se trata de un sedán mediano completamente eléctrico que llega en tres configuraciones, con diferencias en autonomía, potencia y sistema de tracción.
La versión inicial cuenta con una batería de 60 kWh, desarrolla 292 CV y ofrece hasta 534 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. Además, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y recuperar hasta 272 kilómetros de alcance con apenas 15 minutos conectado a un cargador rápido Supercharger.
Por encima aparece el Model 3 Premium RWD, equipado con una batería de 78 kWh, 350 CV y una autonomía declarada de 750 kilómetros, la más elevada de la oferta inicial de Tesla en el país. Esta variante baja el tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h a 4,9 segundos y suma 312 kilómetros de rango en un cuarto de hora de carga rápida.
Precios del Tesla Model 3 en Argentina
La opción de mayores prestaciones es el Model 3 Performance AWD, que incorpora doble motor con tracción integral, una potencia de 460 CV y una autonomía de 571 kilómetros. Con un enfoque netamente deportivo, logra alcanzar los 100 km/h desde cero en apenas 3,1 segundos y desarrolla una velocidad máxima de 264 km/h.
- Model 3 RWD: USD 41.590 ($ 64.859.605).
- Model 3 Premium RWD: USD 47.090 ($ 73.436.855).
- Model 3 Performance AWD: USD 54.590 ($ 85.133.105).
Su gama comienza con el Model Y Premium RWD, equipado con una batería de 60 kWh, 300 CV, tracción trasera y una autonomía de 466 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y permite recuperar 216 kilómetros mediante los cargadores rápidos de la marca.
La versión Premium Long Range RWD mantiene la potencia de 300 CV, pero incorpora una batería de 78 kWh que eleva la autonomía declarada a 661 kilómetros. En este caso, el paso de 0 a 100 km/h demanda 5,6 segundos y una recarga rápida de 15 minutos le otorga 274 kilómetros extra.
- Model Y Premium RWD: USD 44.590 ($ 69.538.105).
- Model Y Premium Long Range RWD: USD 50.590 ($ 78.895.105).
Cómo será la financiación bancaria de Tesla en la Argentina
Para facilitar el acceso a las unidades, Tesla selló un acuerdo con el Banco Santander para ofrecer créditos prendarios en plazos que van de los 12 a los 60 meses. En el caso de la versión más accesible, el Model 3 RWD, el esquema de mayor extensión exige un anticipo en efectivo del 30% —equivalente a USD 12.477— y 60 cuotas mensuales de $ 1.812.183, con un costo financiero total informado del 47,94%.
Otro de los argumentos comerciales de la firma de Elon Musk pasa por el ahorro en el uso diario frente a los vehículos a combustión. Según cálculos oficiales difundidos en el lanzamiento, un conductor que recorra unos 15.000 kilómetros al año podría ahorrar hasta $ 1.566.900 anuales en combustible, una cifra sujeta al costo de la tarifa eléctrica y a los hábitos de manejo.
Cómo suscribirse a la conducción asistida
En cuanto al respaldo posventa, ambos modelos cuentan con una garantía general de cuatro años o 80.000 kilómetros, mientras que el paquete de baterías posee una cobertura específica de ocho años con topes que oscilan entre los 160.000 y los 192.000 kilómetros, dependiendo de la versión adquirida.
Por último, los compradores tienen la posibilidad de contratar por una suscripción mensual de USD 119 —unos $ 185.581 al cambio informado— el paquete Full Self Driving (FSD). Si bien la conducción semiautónoma aún no está habilitada en la Argentina por cuestiones regulatorias y requiere supervisión constante del conductor, la herramienta ya permite utilizar funciones avanzadas de asistencia como el estacionamiento automático (Autopark) y los sistemas Summon, que posibilitan que el vehículo salga solo del garaje o se acerque hasta el usuario dentro de una playa de estacionamiento.