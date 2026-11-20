Los autos que se muestran en la página oficial provienen de la fábrica china de Tesla en Shanghái, y tienen valores que van desde los USD 41.590 y llegan hasta los USD 54.590. Ese monto es más alto que el que tiene la misma marca y los mismos modelos en Uruguay, donde la matriz impositiva es diferente a la argentina, pero donde además no tienen límite de unidades. En el territorio nacional, en cambio, sí los hay, al menos con exención arancelaria.