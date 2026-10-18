Elon, primero orbitó un Tesla en un cohete, ahora puso cohetes a un Tesla

El jueves pasado a la noche, mientras todavía trataba de juntar mi mandíbula del piso tras ver la transmisión en vivo desde Texas, sentí un cortocircuito en la cabeza. Toda la vida crecimos con un puñado de certezas innegociables: las piedras caen hacia abajo, dos toneladas de metal no flotan y los autos tienen cuatro ruedas para ir pegados al piso. Bueno, a partir de esta semana tachá el «no» de la vieja frase: los autos no vuelan.