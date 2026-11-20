El sector vitivinícola logró un acuerdo salarial, luego de varias semanas de negociaciones y fuertes diferencias entre el sector empresario y los trabajadores. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) y las cámaras empresarias pactaron una recomposición del 3,6% para los trabajadores de bodega y del 3,4% para los de viña, en cada uno de los tres períodos comprendidos hasta febrero de 2027.