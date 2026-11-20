Acuerdo salarial en el sector vitivinícola: 3,6% para bodegas y del 3,4% para viñas por bimestre
Tras varias semanas de negociaciones y el rechazo a las primeras propuestas empresariales, el gremio y las cámaras del sector vitivinícola alcanzaron un acuerdo que contempla tres tramos de aumentos, hasta febrero de 2027.
Resumen para apurados
- Foeva y cámaras vitivinícolas acordaron en Argentina un aumento bimestral del 3,6% para bodegas y 3,4% para viñas hasta febrero de 2027, para recomponer ingresos.
- El entendimiento se logró tras semanas de tensión y el rechazo gremial a una oferta previa del 1,5%, con intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
- El pacto brinda previsibilidad laboral a la industria hasta 2027, al tiempo que define las nuevas escalas salariales y desactiva medidas de fuerza en el sector.
El sector vitivinícola logró un acuerdo salarial, luego de varias semanas de negociaciones y fuertes diferencias entre el sector empresario y los trabajadores. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) y las cámaras empresarias pactaron una recomposición del 3,6% para los trabajadores de bodega y del 3,4% para los de viña, en cada uno de los tres períodos comprendidos hasta febrero de 2027.
El entendimiento se alcanzó el 22 de septiembre, luego de un intenso debate entre las partes. La recomposición se distribuirá en los períodos septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero de 2027.
Para el personal de bodega, el incremento será del 3,6% en cada bimestre, mientras que para los trabajadores de viña se fijó un 3,4% por período, según un comunicado de la organización gremial.
Posiciones enfrentadas
El acuerdo se concretó luego de que Foeva rechazara las propuestas iniciales de las cámaras empresarias, que en la reunión del 11 de septiembre habían ofrecido un aumento del 1,5% para bodega y del 1,3% para viña.
El gremio había considerado insuficientes esos porcentajes y sostenido su reclamo de recomposición salarial. También cuestionó que las dificultades económicas que atraviesa parte de la actividad fueran utilizadas como argumento para limitar los incrementos.
Durante las negociaciones, Foeva planteó que la discusión no debía centrarse únicamente en los porcentajes, sino también en el rol de los trabajadores dentro de la matriz productiva vitivinícola.
“Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, había expresado Daniel Romero, secretario de Prensa de Foeva.
La organización sindical también cuestionó que las dificultades de los establecimientos más pequeños fueran utilizadas para describir como crítica la situación de toda la industria, al señalar que existen realidades diferentes dentro del sector.
Los tres tramos del aumento
El acuerdo contempla los siguientes incrementos salariales:
- Trabajadores de bodega: 3,6% para septiembre-octubre, 3,6% para noviembre-diciembre y 3,6% para enero-febrero de 2027.
- Trabajadores de viña: 3,4% para septiembre-octubre, 3,4% para noviembre-diciembre y 3,4% para enero-febrero de 2027.
La reunión en la que se alcanzó el entendimiento contó con la participación de las cámaras empresarias y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Tras el acuerdo, las partes coordinaron la elaboración de las actas y las nuevas escalas salariales, que serán difundidas una vez concluido el trámite administrativo ante la autoridad laboral.
El entendimiento puso fin a una negociación que incluyó el rechazo de Foeva a las primeras ofertas empresariales y la convocatoria a asambleas informativas en empresas de distintas jurisdicciones.