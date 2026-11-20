Requisitos y cómo postularse para ser voluntario en París

Para aplicar a esta experiencia existen condiciones específicas que los interesados deben cumplir. La búsqueda está dirigida exclusivamente a viajeros individuales que tengan entre 18 y 30 años —no se admiten postulaciones en pareja— y que acrediten, como mínimo, un nivel intermedio de inglés o de francés. En cuanto a los plazos, se exige una permanencia mínima de cuatro semanas y un máximo de dos meses. Cabe aclarar que el programa no cubre los pasajes aéreos, el seguro médico, los traslados internos ni los trámites de visado, gastos que deberán ser afrontados por cada participante.