Buscan voluntarios para vivir gratis en el centro de París con todos los gastos de estadía cubiertos: cómo postularse
Un albergue juvenil ubicado en el centro de la capital francesa busca voluntarios de entre 18 y 30 años para realizar tareas de mantenimiento, limpieza y recepción durante 30 horas semanales. A cambio, la propuesta incluye estadía sin cargo, las tres comidas diarias y un día libre por semana para recorrer la ciudad.
Resumen para apurados
- Un albergue de París abrió una convocatoria para que jóvenes de 18 a 30 años vivan gratis a cambio de tareas de mantenimiento y recepción.
- El programa en Worldpackers ofrece cama y tres comidas por 30 horas semanales de trabajo, requiriendo inglés o francés y estadías de uno a dos meses.
- La iniciativa ofrece una alternativa accesible para viajar y formarse culturalmente frente a los elevados costos de estadía que presenta la capital francesa.
Los precios en París suelen ser relativamente más altos que en la media de los países de Europa. En los sitios turísticos, los valores pueden ascender a cifras estrepitosas, pero eso no impide que sea posible visitar la Ciudad de la Luz con un bajo o casi nulo presupuesto. De hecho, hasta es viable viajar gratis y realizar unas colaboraciones para conseguir algo de dinero. París llama a disfrutarse sin necesidad de preocuparse por el efectivo.
Esta oportunidad surge a partir de una convocatoria publicada en la plataforma Worldpackers por un albergue juvenil cristiano ubicado en pleno centro parisino. La iniciativa apunta a viajeros que busquen reducir sus gastos al mínimo y consiste en colaborar seis días a la semana, cumpliendo un total de 30 horas semanales, a cambio de techo y comida garantizados.
Las tareas que deberán realizar los voluntarios
Quienes sean seleccionados para sumarse al equipo deberán cubrir distintos frentes operativos dentro del establecimiento. En el área de recepción, las tareas incluyen dar la bienvenida a los huéspedes, gestionar los ingresos y egresos y responder consultas generales, sumado a labores administrativas relacionadas con las reservas y los pagos.
La rutina contempla el mantenimiento integral del lugar, lo que implica limpiarhabitaciones, baños, cocina y espacios comunes, además de hacer camas, lavar la vajilla, acondicionar las terrazas o cuidar el jardín. En ocasiones, también se requerirá asistencia en la preparación de los desayunos y, dado que el hostel pertenece a una comunidad religiosa, la dinámica diaria incluye compartir las comidas junto a sus integrantes.
Cuáles son los los beneficios del voluntariado en París
Como contraprestación por estas horas de ayuda, el alojamiento ofrece una cama en una habitación compartida con otros viajeros y las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena).
El paquete de beneficios se completa con el acceso gratuito a la cocina y al servicio de lavandería, conexión a internet de alta velocidad, un espacio habilitado para trabajar de forma remota, descuentos en el bar del lugar y un certificado al finalizar la estadía. Además, cada voluntario contará con una jornada libre a la semana para descansar o salir a explorar los atractivos de la capital francesa.
Requisitos y cómo postularse para ser voluntario en París
Para aplicar a esta experiencia existen condiciones específicas que los interesados deben cumplir. La búsqueda está dirigida exclusivamente a viajeros individuales que tengan entre 18 y 30 años —no se admiten postulaciones en pareja— y que acrediten, como mínimo, un nivel intermedio de inglés o de francés. En cuanto a los plazos, se exige una permanencia mínima de cuatro semanas y un máximo de dos meses. Cabe aclarar que el programa no cubre los pasajes aéreos, el seguro médico, los traslados internos ni los trámites de visado, gastos que deberán ser afrontados por cada participante.
Aquellos que cumplan con el perfil y deseen vivir esta experiencia deben ingresar a la plataforma Worldpackers, crear un usuario, completar la cuenta con los datos personales y habilidades, y enviar la solicitud directamente al anfitrión. Antes de confirmar el viaje, será necesario coordinar las fechas exactas con el albergue para verificar la disponibilidad de cupos.