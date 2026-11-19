Los siete destinos turísticos a los que recomiendan no viajar en 2027: por qué están en la lista
La prestigiosa editorial de viajes Fodor’s incluyó a ocho lugares del mundo en su lista de destinos que necesitan un respiro. El turismo masivo, la contaminación, la crisis habitacional y los problemas que enfrentan los residentes explican la advertencia.
Resumen para apurados
- La editorial Fodor’s Travel recomendó no viajar en 2027 a destinos como Bali, Kioto o la Costa Amalfitana para mitigar el grave impacto ambiental y social del sobreturismo.
- La saturación de visitantes provocó crisis habitacionales, colapso de infraestructuras y tensiones con residentes locales en áreas que superaron su capacidad de carga.
- La advertencia no busca prohibir los viajes, sino impulsar prácticas sostenibles, como elegir temporadas bajas y diversificar rutas para proteger estas comunidades.
Viajar a los destinos más famosos del mundo puede convertirse en una experiencia cada vez más complicada. Playas colmadas, calles desbordadas, precios de alojamiento por las nubes y problemas ambientales son algunas de las consecuencias del crecimiento descontrolado del turismo. Frente a este escenario, la reconocida editorial internacional Fodor’s Travel publicó una lista de ocho lugares a los que recomienda no viajar durante 2027.
La selección no apunta a que estos destinos hayan perdido sus atractivos. Por el contrario, muchos figuran entre los sitios más deseados por los viajeros. La advertencia tiene otro objetivo: evitar que la llegada masiva de visitantes profundice los problemas que ya afectan a sus comunidades y entornos naturales.
Desde la publicación explicaron que el turismo representa una fuente importante de ingresos para las economías locales, pero que, cuando supera la capacidad de los destinos, puede provocar consecuencias difíciles de revertir.
La propuesta de Fodor’s no consiste en prohibir los viajes, sino en invitar a los turistas a elegir mejor cuándo y cómo visitar determinados lugares. Entre las recomendaciones aparecen viajar fuera de temporada, alojarse en establecimientos administrados por residentes, consumir en comercios locales y evitar las zonas más congestionadas.
Cuáles son los ocho destinos a los que recomiendan no viajar en 2027
La lista fue elaborada a partir de distintos problemas vinculados con la presión turística: la cantidad de visitantes, el impacto ambiental, las construcciones destinadas al alojamiento y el encarecimiento de las viviendas para los habitantes permanentes.
Estos son los ocho destinos incluidos en la selección.
1. Riviera albanesa: playas paradisíacas al límite
Albania se convirtió en uno de los destinos de moda de Europa gracias a sus playas de aguas turquesas, paisajes mediterráneos y precios más accesibles que los de Grecia o las Maldivas.
Sin embargo, ese atractivo provocó un crecimiento acelerado de la actividad turística. Según los datos citados por Fodor’s, el país recibió 12,47 millones de visitantes durante 2025 y registró un incremento del 5,3% en las llegadas durante los primeros ocho meses de 2026.
La situación preocupa especialmente en localidades costeras como Ksamil y Dhërmi, donde proliferan los hoteles y las construcciones para responder a la demanda de los meses de verano.
El problema es que buena parte de esa infraestructura permanece prácticamente vacía durante el invierno y no siempre está acompañada por servicios adecuados para atender semejante cantidad de personas. La gestión de residuos y el tratamiento de aguas residuales aparecen entre las principales dificultades.
2. Costa Amalfitana: calles colapsadas y precios cada vez más altos
En el sur de Italia, la Costa Amalfitana enfrenta desde hace años las consecuencias de una actividad turística que supera ampliamente la capacidad de sus pequeñas localidades.
Uno de los ejemplos más claros es Positano. Durante 2023 recibió 132.551 visitantes, mientras que su población permanente era de apenas 3.729 habitantes.
La diferencia se traduce en rutas congestionadas, calles repletas de turistas y dificultades para utilizar los servicios de transporte. Durante el verano, los colectivos suelen circular saturados y conseguir un lugar en los ferris puede convertirse en una tarea complicada.
A esto se suma el encarecimiento de los alojamientos y el impacto que la actividad genera sobre el ambiente y la vida cotidiana de los residentes.
3. Bali: el problema de la basura y la contaminación
Bali, uno de los destinos más reconocidos de Indonesia, también quedó bajo la lupa de Fodor’s. En este caso, la principal preocupación está relacionada con la acumulación de residuos y sus consecuencias ambientales.
La isla recibió 6.948.754 turistas extranjeros durante 2025, una cifra récord que representó casi un 10% más que el año anterior. La cantidad de visitantes internacionales incluso superó a la población residente, estimada en alrededor de 4,4 millones de personas.
La infraestructura para gestionar los desechos no consigue acompañar ese crecimiento. En distintas comunidades, la quema de basura se convirtió en una alternativa para enfrentar la acumulación de residuos.
La contaminación del aire también genera preocupación. Según mediciones de Bali Air Dispatch, durante los meses comprendidos entre junio y septiembre de 2025 se superaron los límites de contaminación por partículas finas PM2.5 establecidos por la Organización Mundial de la Salud en el 90% de los días.
4. Córcega: el conflicto entre el turismo y los reclamos independentistas
La isla de Córcega, ubicada en el mar Mediterráneo entre Francia y Cerdeña, enfrenta una situación particular. Allí, el crecimiento del turismo se cruza con un conflicto político y territorial vinculado con los movimientos independentistas.
Los sectores separatistas cuestionan la proliferación de viviendas destinadas a las vacaciones y consideran que la llegada masiva de visitantes amenaza la identidad y el acceso a la vivienda de los habitantes locales.
La tensión llegó a episodios de violencia. En octubre de 2023 fueron atacadas 34 propiedades, principalmente casas de vacaciones desocupadas y algunas construcciones en marcha. No se registraron personas heridas.
El rechazo de algunos sectores al turismo también quedó expresado en mensajes públicos dirigidos a los visitantes extranjeros, a quienes les reclamaron que no viajaran a la isla.
5. Edimburgo: el turismo transforma los barrios tradicionales
La capital de Escocia es otro de los destinos que necesita reducir la presión turística. El problema se concentra especialmente en el casco histórico, donde la cantidad de visitantes y la expansión de los alquileres temporarios modificaron la dinámica de los barrios.
Los residentes advierten que algunos comercios tradicionales, como supermercados y peluquerías, fueron desplazados por negocios orientados exclusivamente a los turistas.
El fenómeno también afecta el mercado inmobiliario y genera presión sobre los servicios públicos, mientras que las zonas más populares concentran buena parte de la actividad durante todo el año.
6. Kioto: millones de visitantes en los barrios residenciales
Japón atraviesa un auge turístico y Kioto se encuentra entre las ciudades más afectadas. Su patrimonio histórico, sus templos y sus tradicionales paisajes atraen a viajeros de todo el mundo.
Durante 2025, la ciudad registró 62,79 millones de visitas turísticas, mientras que las pernoctaciones alcanzaron los 16,59 millones. El gasto generado por los visitantes llegó a 2,0474 billones de yenes, equivalentes a unos 12.900 millones de dólares.
Aunque estas cifras representan un importante movimiento económico, también generan dificultades para los habitantes.
Una de las principales preocupaciones es que muchos de los atractivos turísticos están ubicados dentro de barrios residenciales. La concentración de visitantes altera la circulación, ocupa espacios cotidianos y modifica la tranquilidad de las comunidades locales.
7. Ngorongoro: los safaris amenazan el equilibrio natural
En Tanzania, el área de conservación de Ngorongoro es conocida por su extraordinaria biodiversidad y por albergar una de las concentraciones de fauna salvaje más importantes de África.
Históricamente, el territorio también fue hogar del pueblo masái, una comunidad indígena dedicada al pastoreo.
El crecimiento del turismo de safari incrementó la presión sobre el ecosistema. Durante el período 2024-2025, el lugar recibió más de 1,06 millones de visitantes, frente a los aproximadamente 900.000 del período anterior.
Las autoridades de Tanzania advirtieron que el aumento de la actividad turística está degradando los terrenos y representa una amenaza para la vida silvestre.
La recomendación para los viajeros en 2027
La lista de Fodor’s vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el turismo masivo y sus consecuencias. Los ocho destinos mantienen sus atractivos naturales, históricos y culturales, pero enfrentan problemas que requieren cambios en la manera de organizar y desarrollar la actividad.
La propuesta no es dejar de conocer el mundo, sino hacerlo de una manera más responsable: elegir temporadas menos concurridas, contratar servicios locales, respetar los espacios residenciales y evitar concentrarse exclusivamente en los circuitos turísticos tradicionales.