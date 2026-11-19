Viajar a los destinos más famosos del mundo puede convertirse en una experiencia cada vez más complicada. Playas colmadas, calles desbordadas, precios de alojamiento por las nubes y problemas ambientales son algunas de las consecuencias del crecimiento descontrolado del turismo. Frente a este escenario, la reconocida editorial internacional Fodor’s Travel publicó una lista de ocho lugares a los que recomienda no viajar durante 2027.