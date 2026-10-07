Vivir gratis en la Patagonia: buscan voluntarios para trabajar en una chacra de El Bolsón

Resumen para apurados
- Una chacra de El Bolsón abrió una búsqueda de voluntarios para realizar tareas de mantenimiento y huerta a cambio de hospedaje gratuito en la Patagonia.
- A través de Worldpackers, se exigen 20 horas semanales de labor. Se ofrece cama, cocina e internet, mientras que comida y pasajes corren por cuenta del viajero.
- El modelo de voluntariado surge como una alternativa económica viable para vacacionar o trabajar de forma remota ante los elevados costos de estadía en la región.
Hay un deseo que se repite entre quienes viven pendientes del mail, el tránsito y el calendario: largar todo por un tiempo y despertarse con la cordillera de fondo. Muchas veces, esa idea choca con una dificultad concreta: el costo de quedarse en la Patagonia. Por eso, una propuesta que ofrece alojamiento a cambio de trabajo puede resultar atractiva para quienes buscan pasar una temporada en contacto con la naturaleza.
La convocatoria pertenece a Chacra Kremen, una chacra de montaña ubicada en El Bolsón, en plena Patagonia argentina y a pocos kilómetros de Bariloche. El lugar combina naturaleza, producción, alojamiento turístico y distintos proyectos de construcción y mantenimiento.
La propuesta no está pensada como un retiro para desconectarse por completo. Se trata de un espacio de trabajo en el que los voluntarios deben colaborar con distintas tareas a cambio del alojamiento, consignó Infobae.
El perfil buscado está definido: buscan “personas prácticas, responsables, con iniciativa y que disfrutan de ensuciarse las manos”. La convocatoria plantea que el trabajo se realice de manera proactiva y amigable, pero también destaca el entorno como un lugar “profundamente inspirador”.
Qué tareas deben realizar los voluntarios
La contraprestación es de 20 horas de ayuda por semana. Las actividades varían según la época del año e incluyen mantenimiento general de la chacra, carpintería, pequeñas reparaciones, limpieza y preparación de espacios exteriores y poda.
La convocatoria no establece un período mínimo ni máximo de estadía. Durante el invierno y la primavera, el trabajo se concentra en el mantenimiento, las podas, las quemas, la jardinería, la huerta y el gallinero, además del cuidado de los espacios compartidos.
También hay tareas cotidianas, como colaborar con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes. A esto se suman actividades vinculadas con la siembra y la cosecha. En definitiva, quienes se postulen deben estar dispuestos a hacer distintas tareas, desde trabajar en la huerta hasta realizar reparaciones.
Cómo es el alojamiento
A cambio de las horas de trabajo, los voluntarios tienen tres días libres por semana, que pueden aprovechar para recorrer y explorar la zona.
Hay tres alternativas de alojamiento: una cama en una habitación compartida con otros viajeros, una cama en el cuarto del equipo o una carpa en un campamento.
Además, los voluntarios pueden utilizar una cocina equipada para preparar sus propias comidas. Cada persona debe guardar y administrar sus propios alimentos.
La chacra también cuenta con internet de alta velocidad y un espacio destinado a quienes necesiten continuar trabajando a distancia durante su estadía.
Qué gastos quedan a cargo del voluntario
Aunque la propuesta permite acceder al alojamiento a cambio de trabajo, no todos los gastos están cubiertos. Los voluntarios deben hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa.
Por eso, el beneficio de “vivir gratis” está vinculado principalmente al hospedaje. El traslado hasta El Bolsón y los gastos necesarios para movilizarse durante la estadía corren por cuenta de cada participante.
Cuáles son los requisitos
Para postularse es necesario:
- Hablar español con fluidez.
- Tener un nivel principiante de inglés.
- Tener entre 20 y 50 años.
- Postularse de manera individual, en pareja o en dúo.
También hay reglas de convivencia. Los voluntarios deben cuidar las instalaciones, las herramientas y los utensilios, mantener limpios los espacios comunes después de utilizarlos y avisar de inmediato si algo se rompe.
Además, existe un cronograma mínimo de limpieza que todos deben cumplir.
La comunicación con el anfitrión también es parte de la dinámica. La propuesta contempla, por ejemplo, una reunión semanal para plantear dudas o propuestas. En caso de incumplimientos reiterados de las reglas, el voluntario puede ser invitado a finalizar su participación.
Cómo inscribirse
La propuesta de Chacra Kremen tiene un puntaje de 5 sobre 5 en sus reseñas y está publicada en Worldpackers, plataforma que reúne oportunidades de intercambio de trabajo por alojamiento.
En el mismo sitio pueden encontrarse otras propuestas similares en El Bolsón y distintas zonas de la Patagonia, principalmente en Bariloche.
Quienes estén interesados en participar deben registrarse en Worldpackers y completar los campos requeridos para realizar la postulación.