Vivir gratis en la Patagonia: buscan voluntarios para trabajar en una chacra de El Bolsón

Hay un deseo que se repite entre quienes viven pendientes del mail, el tránsito y el calendario: largar todo por un tiempo y despertarse con la cordillera de fondo. Muchas veces, esa idea choca con una dificultad concreta: el costo de quedarse en la Patagonia. Por eso, una propuesta que ofrece alojamiento a cambio de trabajo puede resultar atractiva para quienes buscan pasar una temporada en contacto con la naturaleza.