Tres pitbulls mataron a un caniche de dos años: la dueña sufrió una crisis y los vecinos estallaron
Un grupo de perros volvió a atacar en pleno centro de Rosario y mató a la mascota de una vecina. Hartos de las denuncias sin respuesta, los frentistas cortaron la calle y la Policía demoró al dueño de los animales.
Resumen para apurados
- El jueves en Rosario, tres pitbulls sueltos mataron a un caniche en la vía pública por negligencia de su dueño, provocando la furia vecinal y la demora del propietario.
- Frentistas denunciaron reiteradas agresiones previas sin respuesta oficial, por lo que cortaron el tránsito hasta que la policía demoró al dueño y trasladó a los animales.
- El hecho reaviva el reclamo de los vecinos por controles rigurosos y sanciones municipales efectivas frente a la tenencia irresponsable de perros peligrosos en la ciudad.
No es la primera vez que los habitantes de las calles Mitre y Zeballos, en el centro de Rosario, viven un episodio de inseguridad ya anunciada debido a los pitbulls de un vecino. A pesar de las múltiples denuncias, el mismo incidente se repite casi con religiosidad: según declararon, a las ocho de la noche los animales son liberados y los destrozos comienzan. Anoche se registró el último hecho lamentable: los perros mataron a un caniche de dos años, su dueña sufrió una crisis nerviosa y los vecinos salieron a protestar.
Los residentes del centro de Rosario, en Santa Fe, vivieron un nuevo ataque de perros, algo que se volvió cotidiano en la zona de Mitre al 1500 donde, advirtieron, uno de los frentistas suelta a sus mascotas sin correa ni bozal. En la tarde del jueves, los vecinos cortaron el tránsito a modo de reclamo luego de que tres pitbulls atacaran y mataran a un caniche en plena vía pública.
Un reclamo de meses en el centro de Rosario por ataques de perros Pitbull
Pasadas las 18:30, tres pitbulls salieron de una casa de Mitre al 1500 y embistieron a un caniche que murió en el lugar, según informó el medio local La Capital. De inmediato, un grupo de vecinos salió a la calle a cortar el tránsito, batir palmas y reclamar una solución, ya que denunciaron varias agresiones previas a otros perros y transeúntes.
"Estamos cansados, después de las ocho de la noche libera a los perros, nos amenaza y se nos ríe en la cara", expresó una vecina al medio citado, quien aseguró que ella misma presenció tres ataques y que ya formalizaron seis denuncias contra los dueños de los animales.
Vecinos denunciaron tener miedo a caminar por el barrio
Florencia, una de las residentes que vive frente al domicilio de donde habrían salido los perros, aseguró que los episodios son frecuentes. “Es un suceso que se repite dos o tres veces mensualmente”, relató la mujer al medio Infocielo. Además, contó que su propia mascota fue atacada anteriormente por los mismos animales y que debió someterse a una intervención quirúrgica, con varios meses de recuperación.
Otros residentes recordaron un episodio ocurrido en agosto, cuando una pareja intentó proteger a su perro del ataque de los pitbulls y terminó con distintas mordeduras. El temor también se trasladó a la circulación cotidiana por el barrio. “Los vecinos tenemos miedo de pasar por acá. No podemos ir a la Plaza López, no podemos ir a la Plaza Libertad, no podemos transitar por esta calle”, expresó Florencia.
La dueña del caniche atacado por pitbulls sufrió una crisis nerviosa
Los habitantes de la zona sostienen que los animales suelen circular sin las medidas de seguridad correspondientes y cuestionan que, pese a los reclamos realizados, no se haya logrado evitar nuevos incidentes.
Luego del ataque al animal, personal del Sies asistió en la calle a la dueña del caniche, una mujer que enviudó hace poco tiempo y que sufrió una crisis nerviosa. La víctima permaneció acompañada por sus hijos y visiblemente afectada por la muerte de su mascota. Entre lágrimas, expresó: “Él era lo único que tenía, por Dios, ¿por qué me lo mataron así? No lo pude defender”.
Intervención policial y traslado de los animales
Después de las 20, personal de la Policía de Tránsito interrumpió la circulación vehicular por calle Mitre y los vecinos continuaron protestando en la vía pública. Minutos después, el propietario de los pitbulls, Sergio K., fue demorado por la policía y los canes (un macho y dos hembras) fueron trasladados al Instituto Municipal de Sanidad Animal por personal de la Brigada Ecológica de la Unidad Regional II.
Mientras tanto, los frentistas volvieron a exigir la intervención de las autoridades y una respuesta ante las denuncias que aseguran haber presentado. El reclamo apunta a evitar nuevos ataques y a que se adopten medidas de control sobre los animales y sus responsables.