No es la primera vez que los habitantes de las calles Mitre y Zeballos, en el centro de Rosario, viven un episodio de inseguridad ya anunciada debido a los pitbulls de un vecino. A pesar de las múltiples denuncias, el mismo incidente se repite casi con religiosidad: según declararon, a las ocho de la noche los animales son liberados y los destrozos comienzan. Anoche se registró el último hecho lamentable: los perros mataron a un caniche de dos años, su dueña sufrió una crisis nerviosa y los vecinos salieron a protestar.