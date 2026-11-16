El hombre fue atacado lugo de sufrir un episodio de convulsiones

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre en una casa ubicada sobre la calle Darragueira, en la localidad de Los Polvorines. De acuerdo con la información del servicio de emergencias, una ambulancia fue desplazada hasta el domicilio alrededor de las 00:57 luego de que se alertara por la presencia de un hombre con una mordedura de perro a la altura del cuello. La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido.