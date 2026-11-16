Un hombre murió tras ser atacado por un pitbull mientras sufría una crisis convulsiva
El dramático episodio ocurrió en una vivienda de Los Polvorines, donde la víctima se desplomó frente a su pareja y fue atacada por su mascota. La Justicia investiga si el deceso se produjo por las graves heridas o a raíz del cuadro neurológico previo.
Resumen para apurados
- Un hombre de 38 años murió el viernes en Los Polvorines tras ser atacado en el cuello y rostro por su perro pitbull mientras sufría una crisis convulsiva en su vivienda.
- Según la pareja de la víctima, el hombre se desplomó por un presunto ataque epiléptico y la mascota comenzó a morderlo de inmediato, provocándole severas heridas sangrantes.
- La fiscalía caratuló el caso como averiguación de causal de muerte; pericias forenses determinarán si el deceso se debió a las mordeduras o al cuadro neurológico previo.
La localidad bonaerense de Los Polvorines se vio sacudida por un inusual episodio de ataque de pitbull que comenzó a raíz de una crisis convulsiva. Un hombre de 38 años murió luego de que el perro, según el relato de su pareja, le provocara heridas en el rostro y cerca del cuello; sin embargo, las causas del deceso aún se mantienen en investigación.
El hombre falleció luego de sufrir un ataque epiléptico. Según relató a la Policía del partido de Malvinas Argentinas su novia, quien se encontraba con él en el domicilio donde ocurrió el hecho, la víctima atravesó un episodio de convulsiones, cayó al suelo y pronto el animal comenzó a morderlo.
El hombre fue atacado lugo de sufrir un episodio de convulsiones
El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre en una casa ubicada sobre la calle Darragueira, en la localidad de Los Polvorines. De acuerdo con la información del servicio de emergencias, una ambulancia fue desplazada hasta el domicilio alrededor de las 00:57 luego de que se alertara por la presencia de un hombre con una mordedura de perro a la altura del cuello. La víctima fue identificada como Pablo Gustavo Rasgido.
De acuerdo con el parte policial mencionado por Infobae, efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas acudieron al domicilio tras recibir un aviso sobre la presencia de una persona fallecida. Quien explicó los hechos fue su pareja, una mujer de 36 años que detalló cómo se desencadenó el episodio.
Su pareja afirmó que el hombre habría muerto por el ataque
Los efectivos entrevistaron a la propietaria de la casa, quien contó que se encontraba junto a su novio cuando este sufrió un ataque que describió como similar a “una crisis epiléptica”. La mujer comentó que su pareja comenzó a convulsionar y pronto se desplomó en el piso. Fue entonces cuando el perro lo habría atacado, provocándole mordeduras en el rostro y en distintas partes del cuerpo.
La mujer afirmó que fueron las lesiones originadas por el ataque del animal las que le habían causado la muerte a su pareja. Sin embargo, las causas oficiales aún no fueron determinadas y estas se buscarán esclarecer mediante las pericias correspondientes.
El avance de la causa
Al ingresar a la vivienda, y según el parte policial, encontraron el cuerpo del hombre con heridas en el rostro y manchas de sangre en el lugar.
El personal sanitario de emergencias también examinó a la mujer, quien presentaba una escoriación leve en un codo. Se encontraba consciente, orientada y con sus signos vitales dentro de los parámetros normales, por lo que permaneció en el domicilio.
En el lugar intervino personal de la Comisaría de Los Polvorines, que dispuso la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos. Según el medio mencionado, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 Descentralizada de Malvinas Argentinas, bajo la carátula de averiguación de causal de muerte.