El caso quedó a cargo de la fiscal de Cosquín Paula Kelm, que reconstruyó los antecedentes de Garavaglia. No pasó mucho hasta que trascendieran las denuncias en su contra: había sido denunciado e imputado por el abuso sexual de un menor de edad, y el expediente estaba tramitado en la capital cordobesa bajo la instrucción del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique desde principios de octubre pasado.