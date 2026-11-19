Resumen para apurados
- Ángel de Brito desmintió haber recibido amenazas de la barra de Boca tras vincular a la actriz Eugenia Suárez con un supuesto romance con el futbolista Leandro Paredes.
- El rumor surgió tras difundirse un presunto encuentro íntimo en 2021 entre ambos, versión que circuló en televisión y generó falsas versiones sobre intimidaciones.
- El conductor afirmó mantener una buena relación con Paredes y criticó a colegas por banalizar las amenazas, buscando frenar falsas especulaciones mediáticas.
La polémica que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista fue Ángel de Brito, quien salió a aclarar las versiones que aseguraban que había recibido amenazas de integrantes de la barrabrava de Boca después de hablar sobre un supuesto encuentro clandestino entre la actriz y Leandro Paredes.
En las últimas horas trascendió que Suárez habría mantenido un encuentro íntimo con el futbolista tiempo atrás. La información generó repercusiones, especialmente porque Paredes se prepara para disputar este sábado 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana 2026.
Ante el revuelo, el conductor de LAM (América) negó haber sido amenazado y manifestó su malestar por las versiones que lo señalaron como víctima de intimidaciones. "Es todo mentira, no recibí ninguna amenaza. No pasó nada, están todo el día diciendo bolud....", expresó, molesto.
La respuesta de Ángel de Brito a quienes hablaron de las supuestas amenazas
De Brito también apuntó contra algunos periodistas que se pronunciaron sobre el tema y cuestionó que tomaran con humor una situación de esa naturaleza.
"Y veo que algunos lo disfrutan, obvio. Son unos pelot... porque después cuando los amenazan a ellos, salen llorando y hacen descargos", deslizó con ironía.
En diálogo con Primicias Ya (América), el periodista insistió en que no corresponde burlarse de las intimidaciones hacia otros trabajadores de prensa. "No es gracioso reírse de que amenacen a un colega. Y acá, ni siquiera pasó", remarcó.
Además, aprovechó para aclarar cuál es su vínculo con Paredes. Según contó, mantiene "una gran relación" con el jugador y recordó que el año pasado lo entrevistó junto a su esposa, Camila Galante, durante un evento.
"Ahí, nosotros charlamos lo más bien. Es todo un invento. Dejen de escuchar inventadores profesionales porque por algo, les va como les va", concluyó.
Cómo surgió la versión que vinculó a La China Suárez con Leandro Paredes
El origen de la controversia se remonta a una emisión de A la Barbarossa (Telefe). Allí, Analía Franchín presentó un enigmático en el que dejó entrever que la actriz habría tenido un encuentro íntimo con el futbolista en 2021, cuando él todavía integraba el plantel del Paris Saint-Germain (PSG).
Por su parte, De Brito también había aportado algunas pistas sobre la identidad del supuesto protagonista, aunque sin mencionar directamente su nombre.
Durante una reciente emisión de su programa de streaming en Bondi Live, el conductor describió al hombre que habría tenido un encuentro con "la japonesa" como un futbolista de apellido relacionado con algo que hay en muchas casas y que tiene ojos claros. Las referencias apuntaban a Paredes.
En medio de las repercusiones, la propia China Suárez ya había negado las versiones sobre las supuestas amenazas que involucraban al conductor.