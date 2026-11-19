Resumen para apurados
- Autoridades de Colombia iniciaron la eutanasia de 10 hipopótamos agresivos en Antioquia para frenar la sobrepoblación que amenaza a la comunidad y al ecosistema local.
- La especie invasora desciende de cuatro ejemplares traídos por Pablo Escobar en 1994. Pese a esterilizaciones previas, la falta de fondos permitió que crecieran a 260 animales.
- Sin control, la población llegaría a 400 ejemplares en cinco años. El plan busca evitar ataques a vecinos y reducir la dispersión territorial impulsada por sequías.
Colombia comenzó a aplicar la eutanasia química a los hipopótamos que Pablo Escobar llevó al país en la década de 1990. Las autoridades identificaron a 10 ejemplares por su comportamiento agresivo y pusieron en marcha un plan para controlar una población que ya alcanza los 260 animales y amenaza a las comunidades y los ecosistemas.
El operativo está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), con autorización del Ministerio de Ambiente. La primera etapa contempla el sacrificio de los 10 animales en un plazo de cinco meses, según confirmó Javier Valencia, director del organismo, en una entrevista con Noticias Caracol.
Una población que creció de 4 a 260 animales
Los primeros cuatro hipopótamos llegaron a Colombia en 1994, por iniciativa del narcotraficante Pablo Escobar, quien los incorporó a su zoológico privado en la Hacienda Nápoles.
Tras la muerte del líder del Cártel de Medellín, los animales quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse sin controles efectivos.
Las cifras muestran la velocidad de expansión de la especie invasora. En 2010 había 60 hipopótamos en el país. Para 2020, la población había aumentado a 220 y actualmente alcanza los 260 ejemplares.
Valencia advirtió que, sin medidas para frenar su reproducción, Colombia podría tener 400 hipopótamos en cinco años.
"Hay un crecimiento exponencial y cada vez afectan más la biodiversidad, los ecosistemas y están más cerca de la población, poniendo en riesgo la vida humana", alertó el director de Cornare.
El funcionario también explicó que los 260 animales se distribuyen en distintos núcleos dentro de la jurisdicción de cinco corporaciones autónomas regionales. El 70% de la población se concentra en la región de Cornare, que quedó a cargo del liderazgo del plan de control.
Por qué se considera peligrosos a los hipopótamos
Uno de los principales focos de preocupación está en Puerto Nare, en el departamento de Antioquia. Allí, un grupo de hipopótamos permanece en un río cercano a una escuela y representa un peligro para los chicos que concurren al establecimiento.
La comunidad reclamó medidas urgentes para evitar ataques. Incluso presentó una acción judicial para exigir la intervención de las autoridades.
"Hay una tutela, incluso una acción de la comunidad en la cual nos exige, nos pide que intervengamos urgentemente. Hemos tratado de hacer relocalización, pero no se ha podido. Entonces, tenemos que tomar decisiones importantes para proteger la vida", señaló Valencia.
El fenómeno climático El Niño también podría agravar el problema. La disminución del nivel de agua en los lagos que habitan las manadas puede provocar disputas territoriales y desplazamientos hacia nuevas zonas.
"Los hipopótamos van a empezar a luchar por la territorialización y van a generar más riesgo porque se van a expandir", advirtió el funcionario.
El costo del control
Las autoridades colombianas ya habían intentado frenar la reproducción de los hipopótamos. En 2010, cuando la población rondaba los 60 ejemplares, Cornare presentó ante la Dirección Nacional de Estupefacientes un proyecto de 8.000 millones de pesos para controlar la expansión de la especie.
Sin embargo, la falta de financiamiento impidió ejecutar el programa de manera integral. Durante ese período, los equipos realizaron 35 esterilizaciones, pero la medida no alcanzó para contener el crecimiento de la población.
Valencia sostuvo que los recursos nacionales y regionales resultaron insuficientes para mantener un control efectivo. Ahora, el Ministerio de Ambiente respaldó un nuevo plan que incluye la eutanasia química como una de sus principales herramientas.