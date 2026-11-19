La crisis institucional de la Liga Tucumana de Fútbol sumó un nuevo capítulo. El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior, dependiente del Consejo Federal de la AFA, resolvió aplicar un año de suspensión con efecto inmediato al presidente Eduardo Francisco Monteros, al secretario Juan de la Cruz Roldán y al tesorero Ricardo René Elías. La medida reemplaza las suspensiones de tres meses que habían recibido anteriormente y llega acompañada de una advertencia que podría tener consecuencias para todo el fútbol provincial.