Dura sanción en la Liga Tucumana de Fútbol: suspendieron por un año a Monteros, Roldán y Elías y advirtieron sobre una posible desafiliación
El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal amplió las sanciones contra el presidente, el secretario y el tesorero de la Liga Tucumana. Los acusó de incumplir resoluciones anteriores y advirtió que una nueva desobediencia podría dejar a los clubes tucumanos fuera de las competencias oficiales de la AFA.
Resumen para apurados
- El Consejo Federal de la AFA suspendió por un año a la cúpula de la Liga Tucumana de Fútbol por desobedecer sanciones previas y advirtió con desafiliar a la entidad.
- Los dirigentes ya habían recibido tres meses de sanción, pero continuaron ejerciendo cargos y encabezando reuniones del Comité Ejecutivo pese a las restricciones vigentes.
- Una nueva falta causará la desafiliación de la Liga, impidiendo que los clubes tucumanos participen en torneos oficiales como el Regional Amateur y disciplinas de AFA.
La crisis institucional de la Liga Tucumana de Fútbol sumó un nuevo capítulo. El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior, dependiente del Consejo Federal de la AFA, resolvió aplicar un año de suspensión con efecto inmediato al presidente Eduardo Francisco Monteros, al secretario Juan de la Cruz Roldán y al tesorero Ricardo René Elías. La medida reemplaza las suspensiones de tres meses que habían recibido anteriormente y llega acompañada de una advertencia que podría tener consecuencias para todo el fútbol provincial.
La resolución, correspondiente al expediente 5848/26, establece que una nueva desobediencia de las autoridades podría derivar en la suspensión de la afiliación o incluso la desafiliación de la Liga Tucumana. Esto afectaría directamente a los clubes, que quedarían impedidos de participar en las competencias organizadas por el Consejo Federal.
Por qué el Consejo Federal sancionó a los dirigentes
El conflicto se remonta al 15 de octubre, cuando el Tribunal suspendió por tres meses a Monteros, Roldán y Elías a raíz de una denuncia presentada por dirigentes de clubes afiliados.
Posteriormente, Darío Zamoratte, vicepresidente primero de la Liga, presentó nuevas denuncias en las que cuestionó que los dirigentes sancionados continuaran ejerciendo funciones institucionales.
Uno de los hechos denunciados fue una reunión del Comité Ejecutivo que habría sido presidida por Monteros y en la que habría participado Elías. Según la presentación, durante ese encuentro se habría decidido remover a Roldán de la secretaría y designar en su lugar a Walter Fabián Sánchez.
Zamoratte también denunció que Monteros presidió otra reunión del Comité Ejecutivo el 28 de octubre, pese a encontrarse suspendido.
En su descargo, Monteros rechazó las acusaciones y sostuvo que la sanción deportiva únicamente le impedía representar a la Liga ante la AFA y el Consejo Federal, pero no ejercer las funciones internas correspondientes a su cargo. Además, defendió la autonomía institucional de la entidad y cuestionó la competencia del organismo para intervenir en esas decisiones.
Sin embargo, el Tribunal consideró acreditado que los tres dirigentes volvieron a incumplir las obligaciones establecidas en el Reglamento General del Consejo Federal. Por ese motivo, resolvió unificar las sanciones en una pena de un año de suspensión inmediata.
Qué puede pasar con los clubes de Tucumán
La resolución también contiene una advertencia especialmente delicada para el fútbol tucumano. Si se produce una nueva desobediencia, el Consejo Federal podría sancionar a la Liga con la suspensión de su afiliación o su desafiliación.
En caso de concretarse una suspensión de la afiliación, los torneos organizados por la Liga dejarían de tener reconocimiento oficial ante el Consejo Federal. Además, se revocarían las licencias deportivas otorgadas a sus clubes y se les impediría participar en competencias como el Torneo Regional Federal Amateur, el fútbol femenino, el futsal y otras disciplinas reguladas por la AFA.
El Tribunal también advirtió a los dirigentes sobre las restricciones reglamentarias para llevar el conflicto a la Justicia ordinaria y señaló que deberán agotar las instancias deportivas correspondientes.
Por ahora, la Liga Tucumana no fue suspendida ni desafiliada. La medida vigente alcanza a sus tres principales dirigentes, mientras que la posibilidad de sancionar a toda la institución quedó planteada como una consecuencia ante nuevos incumplimientos.