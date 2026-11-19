De esta manera, el Expreso del Este, dirigido por la dupla técnica integrada por Maximiliano Romano y Sergio Lobo, llegó a los 21 puntos y quedó a una unidad del líder Bella Vista. En la Zona D, Almirante Brown y San Fernando también suman 21 unidades y mantienen la pelea por quedarse con el primer puesto, que otorga la clasificación directa a los octavos de final.