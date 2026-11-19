Torneo Clausura de la Liga Tucumana: los clasificados a octavos de final y cómo se define la última fecha
Ateneo Parroquial Alderetes aseguró su clasificación, San Martín se quedó con el clásico frente a Atlético y Concepción FC recuperó la punta. A una jornada del cierre de la fase clasificatoria, varios equipos todavía pelean por avanzar y definir sus posiciones.
Resumen para apurados
- Varios clubes de la Liga Tucumana aseguraron su pase a la fase final del Clausura a una fecha del cierre, tras victorias clave de San Martín y Ateneo Parroquial Alderetes.
- San Martín venció 2-1 a Atlético en el clásico, Ateneo goleó 4-1 a Famaillá y Concepción FC recuperó el liderazgo de su zona tras revertir su partido ante La Providencia.
- La última jornada definirá los clasificados directos a octavos, los cruces de 16avos de final y los equipos comprometidos en la lucha por mantener la permanencia.
El Torneo Clausura de la Liga Tucumana comienza a definir sus posiciones de cara a la etapa decisiva. A una fecha del cierre de la fase clasificatoria, varios equipos ya aseguraron su lugar en los octavos de final, mientras que otros deberán esperar hasta la última jornada para conocer su destino.
Uno de los destacados de la jornada fue Ateneo Parroquial Alderetes, que goleó como visitante a Famaillá por 4 a 1 y consiguió la clasificación a la etapa final, pese a que todavía le quedan dos partidos por disputar. Federico Torres abrió el marcador en la primera parte, mientras que en el complemento ampliaron Santiago Ismael Ledesma, Mirko Corbalán y Tomás López.
De esta manera, el Expreso del Este, dirigido por la dupla técnica integrada por Maximiliano Romano y Sergio Lobo, llegó a los 21 puntos y quedó a una unidad del líder Bella Vista. En la Zona D, Almirante Brown y San Fernando también suman 21 unidades y mantienen la pelea por quedarse con el primer puesto, que otorga la clasificación directa a los octavos de final.
En la Zona B, el clásico disputado en La Ciudadela quedó en manos de San Martín, que superó a Atlético por 2 a 1. Tomás Bustos y Francisco Robinson marcaron los goles del conjunto dirigido por Alfredo Di Risio, mientras que Germain Vallejo descontó para el Decano.
Con este triunfo, el Santo llegó a los 24 puntos y alcanzó en la cima a Argentinos del Norte. San Antonio, con 23, y Sportivo Guzmán, con 22, completan los cuatro equipos que ya aseguraron su clasificación.
Por la Zona E, Concepción FC recuperó la punta sobre el final, al vencer por 2 a 1 a La Providencia. El equipo cuervo comenzó en desventaja por el gol de Elías Barrientos, pero logró dar vuelta el resultado gracias a las conquistas de Brahian Collante y Omar Romano.
Con este resultado, Concepción FC llegó a los 25 puntos y volvió a lo más alto de la tabla. Unión Simoca suma 24, Alto Verde 21 y San Ramón 19. Los cuatro equipos ya tienen asegurado su lugar en la próxima instancia.
Las posiciones y la definición de la última fecha
A una fecha de concluir el Torneo Clausura, así están las principales posiciones de las zonas restantes:
Zona A: Experimental 27 puntos, Talleres 25, Villa Mitre 18, Central Norte 15 y Juventud Unida 14.
Zona C: Unión del Norte 28, Atlético Concepción 25, Garmendia 23 y San Juan 18.
Zona F: Deportivo Aguilares 29, Jorge Newbery 25, Graneros 23, Santa Ana 16, Marapa 15 y San Lorenzo de Santa Ana 14.
La última fecha será determinante para definir los equipos que avanzarán directamente a los octavos de final, aquellos que deberán disputar los 16avos y también cómo quedará conformada la llave de la lucha por la permanencia.
El Clausura entra en su tramo decisivo y todavía quedan varias posiciones por resolver. La emoción está asegurada hasta el último capítulo.