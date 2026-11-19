Francia: jubilados protestan contra el congelamiento de las pensiones y el ajuste de Emmanuel Macron
El Gobierno francés busca ahorrar 4.000 millones de euros con la suspensión de la actualización de las jubilaciones superiores a 1.200 euros. La medida provocó movilizaciones y se suma a una ola de protestas sociales en el país.
Resumen para apurados
- Jubilados protestaron en Francia contra el plan de Emmanuel Macron de congelar pensiones mayores a 1.200 euros, medida con la que busca ahorrar 4.000 millones de euros.
- El proyecto oficial busca reducir el déficit fiscal suspendiendo el ajuste por inflación de los haberes, en medio de continuas movilizaciones de diversos sectores sociales.
- El malestar social potencia a la oposición de izquierda hacia las presidenciales en cinco meses, profundizando la disputa sobre la edad de retiro y las reformas económicas.
Los jubilados franceses salieron a las calles para rechazar el congelamiento de sus pensiones impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron. La iniciativa forma parte del proyecto de presupuesto oficial y contempla suspender la actualización de los haberes superiores a 1.200 euros, con el objetivo de ahorrar unos 4.000 millones de euros.
En diálogo con el programa Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Juan Luis Francia explicó los motivos del malestar y describió el escenario de creciente conflictividad social que atraviesa Francia. Según señaló, los adultos mayores rechazan convertirse en uno de los sectores que absorban el costo del ajuste fiscal.
Por qué los jubilados franceses rechazan el congelamiento de las pensiones
Actualmente, el sistema previsional francés contempla un mecanismo de actualización de las jubilaciones de acuerdo con la inflación. El objetivo es evitar que los haberes pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
Sin embargo, el proyecto presupuestario de Macron propone interrumpir ese mecanismo para quienes perciben más de 1.200 euros mensuales. El Gobierno calcula que la suspensión permitirá reducir el gasto público en aproximadamente 4.000 millones de euros.
Francia explicó que la medida generó rechazo porque los jubilados consideran injusto tener que asumir las consecuencias del recorte. También cuestionó que el Ejecutivo traslade esa responsabilidad a los adultos mayores, en un contexto de aumento del déficit fiscal y la deuda pública.
"Los jubilados no quieren ser los que paguen el precio del ajuste en este caso", sostuvo el corresponsal durante la entrevista.
La edad jubilatoria también genera tensión política en Francia
El debate sobre las pensiones no se limita a la actualización de los haberes. La edad jubilatoria también forma parte de la discusión política de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Actualmente, la edad de retiro se encuentra en los 63 años. Sin embargo, sectores de centro y centroderecha proponen elevarla a 65 o 67 años.
Desde la izquierda, Jean-Luc Mélenchon plantea reducirla a los 60 años, con la intención de recuperar el esquema que existía durante la presidencia de François Mitterrand.
Estas diferencias profundizan la discusión sobre el futuro del sistema previsional francés y el alcance de las reformas económicas.
Francia atraviesa una ola de protestas contra el ajuste de Macron
Las movilizaciones de los jubilados se suman a una serie de reclamos que involucran a distintos sectores de la sociedad francesa. Según describió Juan Luis Francia, las manifestaciones se volvieron prácticamente cotidianas y también incluyen ocupaciones de establecimientos educativos y protestas de organizaciones sociales.
Entre las convocatorias previstas mencionó una movilización de jóvenes, otra de inquilinos contra el costo de vida y una marcha feminista para el 28 de noviembre.
Esta última tendrá como principales reclamos la violencia de género y la desigualdad salarial. De acuerdo con los datos mencionados por el periodista, las mujeres perciben en promedio un 25% menos de ingresos que los hombres.
También está prevista una protesta de bomberos para el 4 de diciembre, en un escenario de creciente tensión social.
"Prácticamente todos los días tenemos manifestaciones", describió el corresponsal al analizar la situación del país.
Mélenchon crece en las encuestas y busca una alianza de izquierda
El clima de protestas coincide con el inicio de la disputa electoral rumbo a las próximas elecciones presidenciales francesas, previstas para dentro de cinco meses.
En ese escenario, Jean-Luc Mélenchon aparece como uno de los dirigentes que gana protagonismo. Según los datos mencionados por Francia, el referente de La Francia Insumisa ya supera el 20% de intención de voto y sus últimos actos políticos convocaron alrededor de 20.000 personas.
Su crecimiento también impulsó movimientos dentro de la izquierda. Marine Tondelier, dirigente del espacio ecologista, planteó la posibilidad de construir una alianza electoral con Mélenchon. La propuesta deberá ser sometida a una votación interna de su partido en diciembre.
El acercamiento también recibió el respaldo de nueve de los 17 diputados comunistas, que decidieron apoyar al dirigente y fueron sancionados y excluidos por el Partido Comunista.
Según explicó el corresponsal, los legisladores justificaron su decisión en la necesidad de respaldar una candidatura con posibilidades de enfrentar a Marine Le Pen.
Sin embargo, la posibilidad de una coalición todavía enfrenta diferencias internas. Uno de los principales obstáculos es la energía nuclear: mientras el Partido Socialista defiende su utilización, los ecologistas mantienen una posición crítica.
De esta manera, el rechazo al ajuste económico, las protestas de los jubilados y la disputa por el liderazgo opositor configuran un escenario político complejo en Francia, a pocos meses de una nueva elección presidencial.