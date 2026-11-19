Resumen para apurados
- Valeria Lynch postergó su show del 20 de noviembre en Córdoba tras sufrir una caída doméstica que le exige reposo médico.
- La cantante tropezó con un escalón no advertido en su casa. Su equipo médico le indicó reposo, aunque aclararon que se encuentra en buen estado general.
- El recital se reprogramó para el 25 de noviembre en el Quality Arena. Las entradas conservarán su validez y habrá opción de reembolso.
Valeria Lynch generó preocupación entre sus seguidores luego de anunciar la reprogramación del recital que tenía previsto ofrecer este viernes 20 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba. La decisión se tomó después de que sufriera un accidente doméstico que le impidió continuar con sus actividades habituales.
A través de un comunicado oficial, su equipo informó que los médicos le recomendaron mantener reposo durante algunos días para favorecer su recuperación. También llevaron tranquilidad al público al asegurar que la artista se encuentra en buenas condiciones de salud.
“Debido a un reciente accidente doméstico sufrido por la artista, se anuncia la reprogramación de su show previsto para este 20 de noviembre en Córdoba”, señala el escrito difundido por la producción.
Cuándo será el nuevo show de Valeria Lynch en Córdoba
En el mismo comunicado, confirmaron que la presentación se realizará el miércoles 25 de noviembre, en el mismo escenario. Además, aclararon que las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas y no será necesario realizar ningún trámite para utilizarlas.
“La nueva fecha será el miércoles 25 de noviembre en Quality Arena, y los tickets adquiridos tienen total validez para la nueva función sin necesidad de realizar ningún trámite”, precisaron.
Desde la producción también insistieron en que la cantante está bien, aunque deberá cumplir con las indicaciones médicas. “Desde el equipo de Valeria y su producción queremos transmitir tranquilidad a sus fans, informando que la artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica”, expresaron.
Por último, pidieron disculpas por los inconvenientes y agradecieron la comprensión del público. Quienes no puedan asistir a la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar el reembolso de sus entradas.
Qué le pasó a Valeria Lynch: el mensaje que compartió con sus seguidores
La propia Valeria Lynch compartió el comunicado en su cuenta de Instagram y agregó detalles sobre el accidente. Según contó, se cayó después de tropezar con un escalón que no había visto.
La noticia también fue difundida por la cuenta oficial de su club de fans, desde donde buscaron llevar tranquilidad a quienes estaban preocupados por su estado. Sus integrantes aseguraron que habían logrado comunicarse con la artista.
“¡Queremos contarles que ya estuvimos en contacto con Val y que, por suerte, ella está bien!”, publicaron.
En el mismo mensaje, explicaron que se trató de una caída y que el médico le indicó reposo durante los primeros días para que pudiera recuperarse correctamente.
“Fue una caída, el médico le recomendó reposo estos primeros días para que pueda recuperarse bien. ¡La buena noticia es que el 25 de noviembre va a estar en Córdoba con todos nosotros! ¡Gracias por preocuparse!”, concluyeron.