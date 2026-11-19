Resumen para apurados
- La obra "Bengala", protagonizada por Marcelo Katz, sumó funciones el 21 y 27 de noviembre en Ringo Box, Tucumán, tras agotar entradas en su debut de cuarta temporada.
- El unipersonal de Alfredo Megna, dirigido por Teresita Terraf, retrata a un boxeador en declive mediante una puesta donde Katz interpreta a todos los personajes de la historia.
- Con estas dos últimas presentaciones, la producción cierra el ciclo reafirmando la vigencia y convocatoria del circuito teatral independiente en la cartelera provincial.
Tras una primera función a sala llena el pasado 14 de noviembre, “Bengala” continúa su cuarta temporada en la cartelera teatral independiente de Tucumán con dos nuevas presentaciones previstas para el sábado 21 y el viernes 27 de noviembre, a las 22, en Ringo Box, ubicado en Marcos Paz 415, San Miguel de Tucumán.
Con la actuación de Marcelo Katz y la dirección de Teresita Terraf, el unipersonal escrito por el dramaturgo argentino Alfredo Megna vuelve a poner en escena una historia atravesada por la lucha, los sueños y la necesidad de encontrar una nueva oportunidad cuando todo parece perdido.
La obra sigue los pasos de un boxeador en el ocaso de su carrera, que se prepara para una pelea decisiva con la esperanza de regresar al mundo del boxeo. Sin embargo, detrás de los guantes, el sudor y los golpes, se esconde una motivación mucho más profunda: superar la adversidad y recuperar el amor de la mujer que marcó su vida.
El título remite al apodo del protagonista, “Bengala”, un hombre que, como una luz a punto de extinguirse, parece brillar con mayor intensidad en sus momentos más difíciles.
Una historia que trasciende el cuadrilátero
Uno de los rasgos distintivos de la puesta es el desafío interpretativo de Marcelo Katz, quien, como único actor en escena, da vida a los diferentes personajes que atravesaron la historia del boxeador.
A través de una propuesta escénica que construye y transforma espacios, altera la continuidad del tiempo y revela progresivamente los acontecimientos, la obra invita al espectador a reconstruir una historia cuyas piezas terminan de encajar hacia el desenlace.
Más allá del universo del boxeo, “Bengala” propone una mirada sobre la condición humana, las derrotas, la persistencia y la posibilidad de volver a empezar. Una historia que encuentra su fuerza en una experiencia universal: sentirse alguna vez contra las cuerdas y tener que decidir si todavía quedan fuerzas para seguir peleando.
Con cuatro temporadas sobre los escenarios tucumanos y una nueva respuesta del público reflejada en la sala llena de su primera función, la propuesta reafirma su presencia dentro del circuito teatral independiente de la provincia.
Las dos últimas funciones de esta temporada se realizarán el 21 y 27 de noviembre, a las 22, en Ringo Box, Marcos Paz 415, San Miguel de Tucumán.