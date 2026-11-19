Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán negocia la rescisión de contratos de varios futbolistas porque no están en los planes del DT Alejandro Orfila.
- El presidente Oscar Mirkin contactó individualmente a los jugadores apartados para acordar las salidas y aclaró la postura del club ante supuestas deudas.
- Estas desvinculaciones permitirán reestructurar el plantel profesional y definir el presupuesto económico de la institución de cara a la temporada.
Escuchar nota
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánGonzalo RodríguezPrimera NacionalClub Atlético HuracánOscar MirkinMatías GarcíaChacarita JuniorsVíctor Salazar
Lo más popular
Ranking notas premium