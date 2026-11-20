Con su primer hijo descansando a su lado en una habitación de la Maternidad, Estefanía Méndez todavía intenta asimilar el giro inesperado que su vida tuvo en los últimos días. En diálogo con LA GACETA, la joven contó que nada en su cuerpo le había dado señales de alarma durante los últimos nueve meses. Atribuyó cualquier malestar pasajero a cuestiones cotidianas y subrayó que no fuma ni toma alcohol. Por eso, cuando un dolor agudo en la cintura comenzó a atormentarla la semana pasada, no imaginó que estaba a punto de convertirse, a los 29 años, en madre.