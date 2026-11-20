Resumen para apurados
- En Tucumán, Estefanía Méndez dio a luz de urgencia el lunes en el baño del Centro de Salud tras acudir por dolores lumbares sin saber que cursaba un embarazo a término.
- La paciente recibió analgésicos y laxantes al diagnosticársele un cólico renal. Al ir al baño expulsó a su bebé de 40 semanas, quien fue rescatado por una enfermera.
- Ambos se recuperan favorablemente en la Maternidad mientras el hospital defiende su protocolo clínico ante un caso infrecuente de gestación asintomática.
Con su primer hijo descansando a su lado en una habitación de la Maternidad, Estefanía Méndez todavía intenta asimilar el giro inesperado que su vida tuvo en los últimos días. En diálogo con LA GACETA, la joven contó que nada en su cuerpo le había dado señales de alarma durante los últimos nueve meses. Atribuyó cualquier malestar pasajero a cuestiones cotidianas y subrayó que no fuma ni toma alcohol. Por eso, cuando un dolor agudo en la cintura comenzó a atormentarla la semana pasada, no imaginó que estaba a punto de convertirse, a los 29 años, en madre.
Estaba en su casa del barrio San Cayetano cuando el dolor lumbar la desbordó. “Me quemaba la cintura, no aguantaba”, relató. En la primera consulta realizada en el Centro de Salud contó que no la sometieron a exámenes físicos. “Me preguntaron por qué había ido, les dije que por el dolor de cintura y directamente me pusieron un calmante y me mandaron a mi casa”, señaló.
La medicación —diclofenac con dexametasona— no tuvo efecto. Tres días después, el domingo, el cuadro se volvió intolerable y no pudo dormir. Estaba convencida de que padecía un severo estreñimiento. El lunes a las 7 regresó al Centro de Salud acompañada por su marido y por su hermana Soledad. Allí, la espera se volvió desesperante: mientras Estefanía gemía dolorida, su hermana insistía para que la atendieran de urgencia.
Ya en el shockroom, y con un suero que no lograba calmarla, le dieron un laxante por vía oral para destrabar el supuesto cuadro intestinal. En el baño, al higienizarse, sintió algo raro y se comunicó con su hermana, que la esperaba afuera. “Yo le decía que no era materia fecal porque ya sentía como una cabecita”, explicó. El bebé nació casi de golpe y cayó dentro del inodoro.
Los gritos alertaron al personal de enfermería. Estefanía destacó el accionar de Alicia Álvarez, enfermera del centro médico que ingresó al baño, levantó al recién nacido y comenzó a palmear la espalda hasta que rompió en llanto. “No estoy desagradecida con los enfermeros porque actuaron rápido, pero sí me quejo de la atención médica. En la Maternidad me dijeron que le podría haber hecho muy mal al bebé”, cuestionó.
La respuesta médica
Consultada por LA GACETA sobre el abordaje clínico del caso, la subdirectora del Centro de Salud, Silvia Mabel Saravia, explicó cómo funciona el protocolo de ingreso en una guardia dedicada exclusivamente a adultos y señaló que el cuadro de Estefanía se presentó sin indicios evidentes de gestación.
“Cuando un paciente ingresa, pasa por el triage de enfermería, donde se toman los parámetros vitales y el motivo de consulta y eso queda registrado en el sistema para el médico”, detalló la directiva. Según la médica, Estefanía refirió en todo momento un dolor lumbar compatible con un cólico renal y no mencionó tener un atraso menstrual, ni cursar un embarazo.
La subdirectora añadió además que, en una consulta previa por esa misma dolencia, le habían indicado estudios complementarios que no llegaron a realizarse y explicó que por su contextura física tampoco resultaba visible un embarazo a término. “Mientras aguardaba ser evaluada, pidió ir al baño por un supuesto cólico y allí rompió bolsa. Se le brindó asistencia inmediata y, por suerte, ocurrió dentro de un hospital”, subrayó Saravia.
La llegada de Ángel
A partir de allí, la historia se aceleró. A Estefanía la llevaron al quirófano del nosocomio y luego la derivaron en ambulancia a la Maternidad. Allí activaron un protocolo preventivo con antibióticos para descartar cualquier infección en el recién nacido. También le explicaron a Estefanía que había atravesado un embarazo poco frecuente al avanzar su gestación sin síntomas evidentes, ni suspensión del sangrado menstrual.
Estefanía insistió en desmentir las versiones que circulaban por la trascendencia de su caso. “Si hubiese sabido que estaba embarazada, no me habría colocado calmantes ni habría ido al Centro de Salud, me venía directo a la Maternidad”, detalló a LA GACETA.
El bebé nació a término, con 40 semanas y pesó 3,950 kilos. Estefanía y su marido decidieron llamarlo Ángel. Como no tenían nada preparado, entre familiares, vecinos y personal del hospital les acercaron ropa, pañales y hasta un cochecito.
“Me salté toda la etapa del miedo, ahora estoy tranquila, emocionada y contando las horas para que terminen los antibióticos y nos den el alta para ir a casa a mimarlo”, concluyó.