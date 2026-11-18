Parto inesperado en el Centro de Salud: qué se sabe de la mujer que debió ser asistida de urgencia
Resumen para apurados
- Una joven de 29 años que fue al Hospital Centro de Salud por dolor lumbar dio a luz de forma imprevista este lunes tras romper bolsa en la guardia.
- El parto inició en el baño de la sala de espera y culminó en quirófano. La mujer no había informado su gestación y se ignora si tuvo controles médicos previos.
- La madre y el recién nacido están en buen estado y fueron derivados a la Maternidad. El caso resaltó la rápida preparación del personal ante partos imprevistos.
Una mujer de 29 años ingresó el lunes a la guardia del Hospital Centro de Salud por un dolor lumbar y una posible infección urinaria, pero terminó dando a luz a un bebé en el baño del establecimiento. El episodio ocurrió antes de que pudiera ser atendida por primera vez y movilizó al equipo de emergencia, que intervino para asistir el nacimiento. La subdirectora del hospital, Silvia Saravia, brindó detalles a LA GACETA sobre lo sucedido y explicó qué se sabe hasta ahora sobre la paciente.
Según relató la profesional, la mujer se encontraba en la sala de espera cuando comenzó a sentir fuertes molestias. Su consulta inicial no estaba relacionada con un embarazo, sino con un cuadro que hacía sospechar una infección urinaria o un cólico renal.
La paciente todavía no había sido atendida por un médico cuando decidió ingresar al baño, ubicado frente al sector de atención clínica. Allí se produjo la ruptura de bolsa y comenzó el trabajo de parto.
La situación activó rápidamente al personal sanitario. La mujer pidió ayuda y, debido a la cercanía de enfermería y de los profesionales de guardia, recibió asistencia inmediata. Posteriormente, fue trasladada al quirófano, donde se completó el nacimiento.
"Se produce el trabajo de parto, entonces pide ayuda inmediatamente a enfermería. Los médicos están ahí, a la par, y se completa el parto en quirófano", detalló la subdirectora.
Un cirujano, junto con enfermeros, anestesistas y otros integrantes del equipo, participó de la atención. El nacimiento terminó con un resultado favorable: nació un varón que se encontraba en buen estado de salud, al igual que su mamá.
Qué se sabe sobre el embarazo de la mujer
Uno de los interrogantes que dejó el episodio es si la mujer sabía que estaba embarazada y si había realizado controles durante la gestación. Sobre este punto, Saravia aclaró que no pudieron obtener información suficiente para establecerlo.
"No sabemos por qué no hemos tenido mucho contacto, no se ha logrado mucha información", señaló. La médica insistió en que la paciente no llegó a mencionar que estuviera cursando un embarazo y que tampoco alcanzó a mantener una consulta con el personal de guardia antes de que comenzara el parto.
Por esa razón, hasta el momento no se pudo determinar si conocía su estado ni cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que no acudiera a un servicio de maternidad para realizar los controles correspondientes.
Saravia consideró que este tipo de episodios son poco frecuentes y que no necesariamente responden a una única causa. Mencionó que pueden intervenir distintos factores personales, familiares o económicos, aunque aclaró que no contaban con elementos para establecer qué ocurrió en este caso particular.
"Habrá que saber ver por qué, en vez de acudir a la maternidad o al CAPS donde tenía su seguimiento, no fue. Quizás hay muchas razones familiares, económicas u otras que nosotros desconocemos", reflexionó.
Cómo se encuentra la mamá y el bebé
Una vez que ambos estuvieron estabilizados, el hospital coordinó con el servicio de emergencias 107 y con la Maternidad el traslado de la mujer y su hijo para que recibieran los controles posteriores al nacimiento.
La subdirectora confirmó que el bebé se encontraba en buen estado y permanecía junto a su madre. "Gracias a Dios, aparte de ser un final feliz, el chiquito está bien, está junto con su mamá", expresó.
La profesional también destacó la respuesta del personal del Centro de Salud, un establecimiento que atiende principalmente a pacientes adultos y que no cuenta con servicios específicos de maternidad ni de atención neonatal.
Sin embargo, explicó que los equipos de emergencia están preparados para intervenir ante situaciones imprevistas, brindar los primeros auxilios, estabilizar a los pacientes y coordinar las derivaciones necesarias.
"Los médicos, tanto clínicos como el cirujano que en este caso hizo el parto, junto con el equipo de enfermería y los anestesistas, están entrenados para dar respuesta", sostuvo.