Una mujer de 29 años ingresó el lunes a la guardia del Hospital Centro de Salud por un dolor lumbar y una posible infección urinaria, pero terminó dando a luz a un bebé en el baño del establecimiento. El episodio ocurrió antes de que pudiera ser atendida por primera vez y movilizó al equipo de emergencia, que intervino para asistir el nacimiento. La subdirectora del hospital, Silvia Saravia, brindó detalles a LA GACETA sobre lo sucedido y explicó qué se sabe hasta ahora sobre la paciente.