Resumen para apurados
- El Gobierno tucumano informó que las obras de Procrear en Manantial Sur alcanzaron un 45% de avance y prevén entregar las primeras casas en 2027 para dar techo a los vecinos.
- Con una inversión provincial superior a $100.000 millones, el proyecto abarca 100 hectáreas, 1.600 casas, 1.400 lotes con servicios y la labor coordinada de más de 22 empresas.
- La iniciativa beneficiará a más de 3.000 familias, creará un nuevo polo urbano integral y sostendrá la actividad económica junto con el empleo en la construcción tucumana.
El desarrollo habitacional de Procrear Tucumán, ubicado en Manantial Sur, avanza con un nivel de ejecución física promedio del 45%, aunque algunos sectores ya alcanzaron el 80%. El proyecto, que se extiende sobre unas 100 hectáreas, contempla la construcción de viviendas, infraestructura y espacios comunitarios. Según las estimaciones oficiales, las primeras unidades podrían comenzar a entregarse durante 2027.
Durante una recorrida por el predio, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó la dimensión del emprendimiento y su alcance social. "Es la obra habitacional más grande del país. Se van a beneficiar más de 3.000 familias, que van a tener techo propio y techo digno", afirmó.
El proyecto incluye 1.400 lotes con servicios y 1.600 unidades habitacionales, con una inversión provincial superior a los $100.000 millones. La planificación contempla viviendas en tiras, dúplex y edificios, además de unos 22 locales comerciales, plazas, espacios verdes y sectores destinados a establecimientos educativos.
Nazur explicó que la propuesta busca desarrollar un nuevo sector urbano con los servicios necesarios para acompañar el crecimiento de la zona. "Va a ser una ciudad en sí misma. Estamos trabajando para dotarla de todos los servicios necesarios, como agua, cloacas y desagües pluviales", señaló.
En los trabajos participan más de 22 empresas, que generan puestos de trabajo directos e indirectos. El emprendimiento también contempla unidades adaptadas para personas con discapacidad: según precisó el ministro, se prevén entre tres y cuatro viviendas accesibles en planta baja por cada torre y tira.
La expectativa por las primeras entregas
Entre los trabajadores que participan de la construcción, el avance de las tareas también genera expectativas. El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó la continuidad de la actividad y el movimiento laboral que representa el proyecto.
"Estamos muy agradecidos con la Provincia porque se está activando cada vez más esta obra. Hay mucha gente trabajando día a día y estamos contentos porque sigue avanzando firme", expresó.
Además, valoró el impacto que puede tener la construcción de las viviendas para miles de tucumanos y la importancia de sostener la actividad del sector.
"Es una sensación muy positiva porque permite el avance habitacional y es muy importante para la provincia. Que siga así, porque esto es lo que mantiene activa a la provincia: la construcción. Tucumán vive más que nada de la construcción y sería muy lindo que se activen también las otras obras", manifestó.