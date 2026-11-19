Femicidio en Lastenia: la investigación confirmó que el hombre buscaba a su ex mujer y mató por error a su cuñada
La reconstrucción del crimen en el barrio La Cerámica permitió establecer que el asesino ingresó a la vivienda y atacó a la joven de 27 años mientras dormía con uno de sus sobrinos. Después escapó y se quitó la vida en una chimenea de un ingenio.
Resumen para apurados
- Un hombre asesinó por error a su cuñada de 27 años en Lastenia al buscar a su expareja, según confirmó la investigación judicial tras reconstruir el femicidio.
- El agresor irrumpió en una casa del barrio La Cerámica y atacó a la víctima mientras dormía con su sobrino; luego huyó y se quitó la vida en un ingenio.
- La causa avanza con las pericias del Ministerio Público Fiscal para cerrar formalmente el expediente penal ante la extinción de la acción por la muerte del autor.
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