“Fue una payasada y una farsa”: la crítica de Antonio Cassano a Ronaldinho por volver a jugar a los 46 años
El exdelantero italiano cuestionó la reaparición del brasileño en el clásico entre Ravenna y Forlì por la Serie C, a más de una década de su último paso profesional. Aunque lo ubicó entre los mejores de la historia, remarcó que verlo en una cancha a su edad le dio "ternura" y apuntó contra el trasfondo comercial del partido.
Resumen para apurados
- Antonio Cassano calificó de farsa la vuelta de Ronaldinho al fútbol oficial en la Serie C italiana a sus 46 años, al considerar que respondió a un show publicitario.
- El astro brasileño, retirado desde 2015, disputó 45 minutos para el Ravenna ante Forlì por invitación del dueño del club, participando en el primer gol del triunfo 2-0.
- El debate expone los límites entre la competencia oficial y los espectáculos comerciales, cuestionando la inclusión de leyendas retiradas en torneos profesionales.
La sorpresiva vuelta de Ronaldinho a las canchas en el ascenso de Italia abrió una fuerte polémica. En el programa Viva El Futbol, Antonio Cassano fue directo contra quien compartió plantel con él en Milan y calificó de "payasada" y "farsa" su presencia como titular en el Ravenna Football Club, equipo de la Serie C gerenciado por su amigo Ignazio Cipriani.
A los 46 años y tras haber dejado la actividad profesional en 2015 en Fluminense (aunque su despedida formal fue en 2018), el brasileño jugó los primeros 45 minutos del clásico ante Forlì en el estadio Bruno Benelli, ante 12 mil personas. Si bien participó en la jugada del primer gol en la victoria 2-0 y salió en el entretiempo, para Cassano la movida no tuvo sentido deportivo.
"Para mí fue una payasada, una farsa. Ronaldinho es uno de los cinco mejores jugadores de la historia, le tengo un respeto enorme y me quito el sombrero ante él. Pero lo que hizo el otro día fue algo horrible de ver. A los 46 años, en esas condiciones, ir ahí a hacer... no entendí qué", lanzó el exjugador de la selección italiana y Real Madrid, y agregó: "Ni aunque me dieran 10 o 20 millones lo haría".
Para el "Bambino", la bronca pasó por mezclar un show publicitario con un partido oficial por los puntos. "Me dirás: juega un partido benéfico de solteros contra casados, o esos encuentros donde ves a Pirlo o a Ronaldo el 'Fenómeno', gente de cierta edad con la que te diviertes y ya está. Pero esto no. No me dio pena, porque es una mala palabra que no me gusta usar con Ronaldinho, pero me dio ternura por lo que él ha representado para el fútbol y por el hombre que ha sido y que sigue siendo", concluyó.