Para el "Bambino", la bronca pasó por mezclar un show publicitario con un partido oficial por los puntos. "Me dirás: juega un partido benéfico de solteros contra casados, o esos encuentros donde ves a Pirlo o a Ronaldo el 'Fenómeno', gente de cierta edad con la que te diviertes y ya está. Pero esto no. No me dio pena, porque es una mala palabra que no me gusta usar con Ronaldinho, pero me dio ternura por lo que él ha representado para el fútbol y por el hombre que ha sido y que sigue siendo", concluyó.