Trabajadores de la Policía y del Servicio Penitenciario de Tucumán fueron beneficiados con viviendas en el primer sorteo del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que contempló un cupo especial para ambas fuerzas de seguridad. La adjudicación se realizó en La Cocha, en el marco de la modificación de la Ley provincial 9.781, impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo.