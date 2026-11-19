Por un cupo especial del Ipvdu, policías y empleados penitenciarios accedieron por primera vez a una vivienda
La adjudicación se realizó en La Cocha, en el marco de la Ley provincial 9.781, que establece un cupo especial para ambas fuerzas. El programa forma parte de un barrio de 35 unidades habitacionales.
Resumen para apurados
- Efectivos policiales y penitenciarios de Tucumán accedieron por primera vez a viviendas en La Cocha, gracias a un cupo especial fijado por ley provincial para las fuerzas.
- La adjudicación de 6 casas se dio por sorteo público en un plan de 35 unidades, tras un relevamiento social a 1.200 familias y terrenos cedidos por el municipio.
- Considerado un hito histórico para el bienestar de los agentes, la medida consolida una política habitacional orientada a mejorar la calidad de vida de las fuerzas de seguridad.
Trabajadores de la Policía y del Servicio Penitenciario de Tucumán fueron beneficiados con viviendas en el primer sorteo del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que contempló un cupo especial para ambas fuerzas de seguridad. La adjudicación se realizó en La Cocha, en el marco de la modificación de la Ley provincial 9.781, impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El resultado fue destacado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien recibió a los empleados beneficiados y a sus familias para compartir la noticia. El funcionario estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra.
"Es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que permitió que el gobernador enviara en su momento una ley a la Legislatura y lograra un cupo para la Policía y el Servicio Penitenciario para acceder a la vivienda", expresó Agüero Gamboa.
El ministro sostuvo que la iniciativa forma parte de una política que busca atender no solo las necesidades de equipamiento de las fuerzas, sino también las condiciones personales y familiares de sus integrantes.
Cómo se definieron los beneficiarios
El subsecretario de Servicios Penitenciarios, Sebastián Tula Rizo, consideró que el sorteo representa un hecho importante para los trabajadores de ambas instituciones, ya que les permite avanzar en el objetivo de acceder a una casa propia.
Además, explicó que desde el área se lleva adelante un relevamiento social para conocer la situación habitacional del personal. Hasta el momento, se censaron alrededor de 1.200 familias.
La licenciada en Trabajo Social del Servicio Penitenciario, Elena Arnau, detalló que el proceso incluye entrevistas individuales para conocer la composición de los grupos familiares, los ingresos económicos y los lugares donde trabajan los empleados. Esa información se cruza con los registros del IPV para elaborar un padrón provisorio y, posteriormente, uno definitivo.
En el caso de La Cocha, fueron relevados 50 empleados penitenciarios. De ese total, nueve reunieron las condiciones necesarias para participar del sorteo y tres obtuvieron una vivienda. Los adjudicatarios deberán presentar ahora la documentación respaldatoria correspondiente.
Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, acompañado por el subjefe Roque Yñigo, calificó la iniciativa como "un hecho histórico" para las fuerzas de seguridad. Precisó que los beneficiarios fueron tres policías y tres trabajadores penitenciarios, seleccionados mediante un procedimiento que definió como legal y transparente.
Un programa de 35 viviendas en La Cocha
El interventor del IPVDU, Hugo Cabral, explicó que las seis viviendas forman parte de un programa habitacional de 35 unidades que se construyen en La Cocha. El sorteo se realizó públicamente ante escribano y contempló, además del cupo para las fuerzas de seguridad, otros criterios especiales destinados a personas con discapacidad, jubilados y mujeres solas con hijos a cargo.
Cabral destacó el aporte del municipio para concretar el proyecto y señaló que la intendenta Gabriela Rodríguez y el exintendente y actual legislador Leopoldo Rodríguez gestionaron y donaron los terrenos donde se construye el barrio.
Entre los beneficiarios, Yanina Bernio, agente sociosanitario del Servicio Penitenciario, expresó su emoción por haber conseguido una vivienda. "Tengo una hija de 14 años y estoy muy feliz de haber accedido a una casa propia", contó.
También Enzo Farías, otro empleado penitenciario adjudicado, agradeció las gestiones que permitieron concretar el acceso a la vivienda. Desde la Policía, los cabos primeros José Pedraza y José Luis Alarcón, integrantes de la Unidad Regional Sur, destacaron la posibilidad de cumplir el mismo objetivo.