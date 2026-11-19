La legisladora Carolina Vargas Aignasse, autora de la iniciativa, explicó este jueves a LA GACETA que uno de los principales desafíos será identificar a las personas o agrupaciones políticas que estén detrás de la creación y propagación de estos materiales. Para eso, el proyecto prevé la intervención de la Junta Electoral Provincial y del Ministerio Público Fiscal, además de establecer mecanismos de colaboración con las plataformas digitales.