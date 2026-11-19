Resumen para apurados
- Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca, buscará este sábado ganar la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla para cortar una sequía de títulos continentales.
- Regresó al club convocado por Juan Román Riquelme, tras un primer ciclo en 2015 marcado por dos coronaciones locales y el recordado escándalo del gas pimienta ante River.
- Una consagración devolverá a Boca la gloria regional tras su último título en 2008, consolidará el ciclo del entrenador y dará respaldo a la gestión dirigencial de Riquelme.
Un descendiente de migrantes vascos en Argentina reúne todos los requisitos para llevar a Boca en la sangre: Rodolfo Arruabarrena, un exjugador, héroe y entrenador "Xeneize" que busca el título de la Copa Sudamericana.
El "Vasco", como es conocido por la dificultad de pronunciar su apellido, posee credenciales de sobra para sentarse en el banquillo del popular club de Buenos Aires ocupado en el pasado por leyendas como Carlos Bianchi.
Formado en las inferiores desde los 11 años, como jugador fue protagonista de una de las épocas más gloriosas de la institución que supo ser reconocida en el mundo a principios de siglo.
El sábado, como parte de su segunda etapa al frente del club como entrenador, se jugará con 51 años la final de la Copa Sudamericana ante el brasileño Atlético Mineiro en Barranquilla, en el norte caribeño de Colombia.
El ex lateral izquierdo puede devolverle a Boca la grandeza internacional si guía la conquista del primer título regional del equipo desde 2008.
Hermético y silencioso, se considera un "bicho raro" y un "terco" que trabaja sin descanso para lograr un estilo de juego de presión y ataque que tiene a Boca disfrutando de un momento dulce en todos los campeonatos que disputa.
El gas pimienta
Arruabarrena celebra a rabiar los goles de su equipo. "Hay momentos" en los que "que se me cae una lágrima, sale el hincha de adentro", dijo luego de conseguir la clasificación a la final de la Sudamericana.
Su primera experiencia al frente de Boca fue 2014, justamente para reemplazar a Bianchi, el entrenador más exitoso de Boca con tres Libertadores y dos Intercontinentales.
Lo respaldaba el buen recuerdo de la hinchada que lo vio levantar uno de esos títulos, el de la Libertadores de 2000. En la semifinal de esa edición marcó dos goles ante Palmeiras en Brasil.
Como timonel bostero ganó el campeonato argentino y la Copa Argentina en 2015.
Pero su gestión fue afectada por las eliminaciones ante River de la Sudamericana en 2014 y de un histórico cruce en los octavos de final de la Libertadores en 2015.
En el partido de vuelta de esa llave, los jugadores de su rival histórico fueron agredidos con un gas pimienta lanzado desde las tribunas al túnel que conecta los camerinos con la cancha del estadio La Bombonera.
Boca fue descalificado de la competencia tras el hecho que aún genera controversia entre los hinchas.
Arruabarrena cuenta que fue diagnosticado con diabetes tras el "estrés" de su primera etapa como timonel de Boca. Para aliviar la tensión, dice que encontró refugio en la meditación.
"Cuando se habla del mundo Boca es un mundo aparte", dijo en 2022.
Con Messi y con Maradona
El "Vasco" se da el lujo de ser de los pocos futbolistas que jugaron junto a Diego Maradona, en Boca, y con Lionel Messi, en la selección argentina.
Sólo cinco más vivieron esa misma experiencia: Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Martín Palermo, Roberto Abbondanzieri y Cristian "Kily" González.
A mediados de este año, su camino se volvió a juntar con el de Riquelme, con quien jugó en Boca y el Villarreal de España.
El actual presidente de Boca, desesperado por conseguir títulos como dirigente, lo contactó para regresar al club que lo vio nacer para el fútbol.
"Soy hincha de Boca, nací ahí", "Boca te mueve todo", dijo en una entrevista antes de darle el sí a su excompañero.
Desde su salida de Buenos Aires había construido una pintoresca carrera en la selección de Emiratos Árabes Unidos y dirigió clubes de ese país, de Qatar, de Egipto y de Arabia Saudita.
Tras su regreso ya consiguió el título de la Tabla Anual de la liga y se metió en el top 10 de entrenadores que más partidos han dirigido a Boca en la historia, con 103. (AFP)