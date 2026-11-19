Trabajó casi siete años en una panadería sin estar registrada y la Justicia ordenó indemnizarla con $57 millones
Una mujer que atendía clientes y realizaba tareas de limpieza en una panadería de General Rodríguez consiguió un fallo favorable en un juicio laboral. Durante años cobró salarios muy inferiores a los establecidos por convenio. El tribunal consideró acreditada la relación de dependencia y condenó a su empleadora a pagar más de $57 millones.
Resumen para apurados
- El Tribunal del Trabajo de Moreno ordenó indemnizar con $57 millones a una mujer que trabajó casi siete años sin registrar en una panadería de General Rodríguez.
- La empleada cumplía 40 horas semanales y cobraba menos de la mitad del sueldo de convenio. Testimonios refutaron la negativa de la patronal y probaron la relación laboral.
- El fallo valida el despido indirecto y aplica una fuerte actualización monetaria, reforzando las sanciones judiciales ante la falta de registración de empleados de comercio.
Durante casi siete años trabajó en una panadería de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Atendía a los clientes, mantenía limpio el establecimiento y cumplía una jornada de 40 horas semanales. Sin embargo, pese a la continuidad de sus tareas, nunca fue registrada formalmente como empleada y cobraba apenas una parte del salario que le correspondía.
La situación terminó en la Justicia, después de que la trabajadora decidiera reclamar por sus condiciones laborales. La empleadora negó que hubiera existido una relación de dependencia, pero los testimonios y las pruebas incorporadas al expediente permitieron reconstruir el vínculo laboral.
El Tribunal del Trabajo de Moreno consideró acreditado que la mujer había trabajado en el comercio entre noviembre de 2012 y 2019. Finalmente, el 5 de noviembre de 2026, los jueces dictaron una sentencia que estableció una indemnización de $57.142.582, con los valores actualizados a esa fecha.
Cobraba $12.000 cuando debía percibir más de $30.000
Uno de los puntos que tuvo en cuenta el tribunal fue la diferencia entre el salario que recibía y el que establecía el convenio colectivo para su categoría.
En junio de 2019, la mujer cobraba $12.000 mensuales, mientras que la remuneración que le correspondía, incluidos el sueldo básico y los adicionales, ascendía a $30.605,44.
Además de la atención al público, sus tareas incluían la limpieza del establecimiento. Aunque cumplía una jornada habitual de 40 horas semanales, la empleadora nunca formalizó el vínculo ni registró sus condiciones de trabajo.
La ausencia de documentación laboral se convirtió en uno de los aspectos centrales del juicio. Ante la falta de libros y registros que acreditaran la relación, los magistrados analizaron otros elementos para determinar si efectivamente había existido un vínculo de dependencia.
La empleadora negó la relación laboral, pero los testimonios la contradijeron
Durante el proceso, la demandada rechazó que la mujer hubiera sido su empleada. Sin embargo, las declaraciones de las testigos aportaron información que contradijo esa versión.
Según se acreditó en el expediente, la empleadora era quien estaba al frente de la panadería, contrataba al personal, impartía instrucciones y se encargaba de pagar los salarios. También fue valorado que no se presentara a una instancia de declaración, pese a haber sido debidamente notificada.
A partir de esos elementos, los jueces consideraron probada la relación laboral y entendieron que la negativa de la empleadora frente al reclamo constituía un incumplimiento grave.
Por ese motivo, consideraron justificado el despido indirecto, una figura que permite al trabajador dar por terminada la relación laboral cuando las faltas del empleador hacen imposible continuar con el vínculo y reclamar las indemnizaciones correspondientes.
De todos modos, el tribunal no hizo lugar a la totalidad de los planteos. Rechazó el reclamo independiente por diferencias salariales porque la trabajadora no había presentado un cálculo detallado de ese concepto.
Cómo se llegó a una indemnización de $57 millones
La sentencia reconoció un capital histórico de $1.242.655,13. Al aplicar la actualización mediante la tasa pasiva, esa suma alcanzaba los $34.589.349.
Sin embargo, los magistrados entendieron que ese resultado no llegaba al mínimo previsto por el criterio legal aplicado al expediente. Por esa razón, establecieron una condena de $57.142.582, calculada al 5 de noviembre de 2026.
El fallo fue firmado por Beatriz Alicia Maffia, Claudia Nora Maestri y Javier Eduardo Ribó, integrantes del Tribunal del Trabajo de Moreno.
La resolución también rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra el artículo 55 de la Ley 27.802.