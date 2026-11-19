Resumen para apurados
- Luka Doncic protagonizó un tenso cruce con el árbitro Tre Maddox al final del primer tiempo en el Crypto Arena, tras hacerle un reclamo camino al vestuario.
- Compañeros y asistentes debieron separarlos. En lo deportivo, los Lakers cayeron 109-97 ante Utah Jazz y Doncic asumió la culpa por su bajo rendimiento y pérdidas.
- El esloveno suma tres faltas técnicas en la temporada. A pesar del traspié y la polémica, su equipo se mantiene como líder de la Conferencia Oeste con un récord de 13-3.
Un tenso episodio sacudió la jornada de la NBA. En pleno partido entre Los Ángeles Lakers y Utah Jazz, en el Crypto Arena, Luka Doncic protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Tre Maddox, y ambos tuvieron que ser separados para que la situación no pasara a mayores.
Todo ocurrió sobre el final del primer tiempo, con los Jazz arriba 56-54. Según los medios estadounidenses, el esloveno se dirigía al vestuario tras intentar un lanzamiento lejano cuando le dijo algo al referí, que frenó en seco y lo encaró: "¿Qué dijiste?". Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.
Doncic adoptó una postura de inocencia, mientras sus compañeros Matisse Thybulle y Austin Reaves lo rodearon para frenarlo. El asistente técnico Scott Brooks se llevó al árbitro para desactivar la situación, y el jugador se retiró en silencio.
Una noche para el olvido
No hubo sanción por el incidente del entretiempo, aunque en el tercer cuarto el banco de los Lakers recibió una falta técnica por reclamos. En ese momento, la árbitra Dannica Baroody le dijo a Doncic: "No sabe cuándo parar". El jugador de 27 años ya acumula tres técnicas en la temporada, aunque la NBA anuló una de ellas.
En lo deportivo, los Lakers cayeron 109-97 ante un Utah Jazz que venía de cortar una racha de 12 derrotas seguidas. Doncic terminó con 29 puntos, pero falló 10 de sus 12 triples, cometió nueve pérdidas y cortó una seguidilla de 11 partidos con al menos 30 tantos.
En conferencia de prensa, según la agencia AP, el esloveno se hizo cargo de la derrota. "Tengo que hacer mucho mejor que esto. Es inaceptable de mi parte. Tengo que liderar al equipo de mejor manera", admitió. Pese al traspié, el equipo de Los Ángeles sigue como líder de la Conferencia Oeste, con 13 victorias y tres derrotas.