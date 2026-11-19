En conferencia de prensa, según la agencia AP, el esloveno se hizo cargo de la derrota. "Tengo que hacer mucho mejor que esto. Es inaceptable de mi parte. Tengo que liderar al equipo de mejor manera", admitió. Pese al traspié, el equipo de Los Ángeles sigue como líder de la Conferencia Oeste, con 13 victorias y tres derrotas.