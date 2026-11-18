En diálogo con Radio La Red, el dirigente reconoció el problema. "Con respecto a la venta de entradas es un momento difícil desde lo económico y de a poquito se va a ir dando el fenómeno que nos tiene acostumbrados para ir a ver a la Selección. Seguimos trabajando mucho en el tema de comunicación y marketing para que la gente pueda acercarse", explicó.