Resumen para apurados
- Luciano Nakis, dirigente de la AFA, admitió la baja concurrencia en los recientes amistosos en el país debido a la crisis económica y al retiro de Lionel Messi.
- La Bombonera y el Kempes lucieron semivacíos ante Uruguay y Costa Rica por entradas que costaban hasta $290.000, obligando a regalar tickets para mejorar la asistencia.
- La AFA no descarta reducir el valor de las entradas para facilitar el acceso del público, mientras el seleccionado busca consolidar una nueva etapa deportiva sin Messi.
La baja concurrencia en los dos primeros partidos de la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi tuvo respuesta desde la AFA. Luciano Nakis, prosecretario general de la entidad y titular de la comisión de selecciones nacionales, se refirió a la escasa venta de entradas para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.
En diálogo con Radio La Red, el dirigente reconoció el problema. "Con respecto a la venta de entradas es un momento difícil desde lo económico y de a poquito se va a ir dando el fenómeno que nos tiene acostumbrados para ir a ver a la Selección. Seguimos trabajando mucho en el tema de comunicación y marketing para que la gente pueda acercarse", explicó.
Consultado sobre una posible baja de precios, dejó la puerta abierta. "Estamos en el análisis de distintos factores y obviamente que todo lo que podamos hacer en beneficio de la gente, lo haremos", afirmó. Y cerró: "Estamos bien, transitando el cambio y acomodándonos a los procesos nuevos. Empieza una nueva era".
Los números de dos estadios a medio llenar
Ante Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, las entradas partieron de $95.000 para la general y llegaron hasta $290.000 para la ubicación preferencial. La asistencia rondó las 25.000 personas, en un estadio con capacidad para unas 55.000, y la Selección perdió 2-1.
Cuatro días después, en el Kempes, los valores fueron menores: la popular costó $80.000 y las plateas, entre $125.000 y $145.000. Aun así, se vendieron poco más de 20.000 tickets, lo que motivó la entrega de entradas gratuitas en las horas previas. Con esas acreditaciones, la concurrencia para ver la goleada 7-0 ante Costa Rica se estimó en 31.000 personas, aunque los organismos de seguridad reportaron más de 35.000.
En ambos casos, la venta se hizo de manera exclusiva a través de la plataforma Deportick, sin boleterías habilitadas en los estadios. La diferencia de precios entre un partido y otro no alcanzó para revertir una tendencia que marcó el cierre del año de la Albiceleste en el país.