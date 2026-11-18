Resumen para apurados
- La inmobiliaria Balboa y Asociados puso a la venta el predio del club San Jorge en Tucumán por U$S 700.000, en medio de un litigio judicial por la propiedad del terreno.
- Tras una polémica sanción de AFA en 2019, el club dejó de competir profesionalmente. Paralelamente, su fundador tramita una demanda de usucapión para regularizar el inmueble.
- La venta no exige mantener el fin deportivo, lo que deja en incertidumbre al plantel femenino y podría sellar la desaparición definitiva de la histórica institución tucumana.
La difusión de un video que ofrece a la venta todas las instalaciones del Club Social y Deportivo San Jorge sorprendió al ámbito del deporte argentino. En las redes sociales de la inmobiliaria Balboa y Asociados, un aviso comercial anunció que el predio del “Expreso” está disponible en el mercado por U$S 700.000. La publicación generó preocupación entre quienes todavía participan de la institución y desconcierto entre quienes vieron al club en su esplendor hace solo algunos años. Detrás de la oferta, además, aparece una particularidad: el terreno es objeto de una demanda de prescripción adquisitiva iniciada por su fundador, Marcelo Sáez.
El predio, ubicado en la localidad de San Andrés, comprende unas dos hectáreas e incluye el estadio Ángel Pascual Sáez. Según detalla la oferta, filmada desde las propias tribunas, la cancha principal cuenta con una nivelación de primera calidad, un sistema de riego por aspersión automatizado y un drenaje diseñado para evitar anegamientos con lluvias intensas. El complejo alberga además una nave industrial de 1.000 metros cuadrados donde funciona el gimnasio techado de básquet y áreas de entrenamiento. En el último tiempo, estas instalaciones fueron utilizadas por los planteles de fútbol femenino -única disciplina que aún se desarrolla en la entidad- y también se alquilaron para prácticas y partidos de las divisiones formativas de Atlético Tucumán.
Ignacio Salas, ingeniero civil especializado en real estate y representante de la inmobiliaria, confirmó que la publicación despertó interés entre potenciales compradores. “Hay muchos interesados en la propiedad, hasta gente de Buenos Aires”, aseguró en diálogo con LA GACETA. También defendió el valor solicitado: “El precio está muy bien para lo que se maneja en el mercado. U$S 700.000 es accesible”.
Sin embargo, uno de los aspectos más significativos de la oferta es que la continuidad del club no forma parte de las exigencias para una eventual operación. “No hay condiciones para la compra. El comprador podrá hacer lo que quiera con las dos hectáreas, no es obligación mantener el club”, explicó Salas. Aunque aclaró que los interesados apuntan principalmente a desarrollar actividades deportivas, por las características de las instalaciones, insistió en que no existe ningún compromiso para preservar el destino actual del inmueble.
De esta manera, el futuro del estadio y de las instalaciones queda sujeto a una eventual negociación que, según la inmobiliaria, no contempla la obligación de mantener las actividades de San Jorge.
Hoy, la actividad deportiva del club está reducida al mínimo. Ana Visa, encargada del fútbol femenino, se enteró de la oferta con el mismo asombro que el resto. En San Andrés se entrenan alrededor de cincuenta jugadoras repartidas en Primera División, Reserva, Sub-13 y Sub-10, quienes utilizan las instalaciones y compiten bajo la personería jurídica de la institución. En la conducción les aseguraron que, mientras no se concrete una operación inmobiliaria, los equipos continuarán en actividad. Para ellas, por el momento, la rutina sigue de manera normal.
San Jorge siempre funcionó como un proyecto personal y familiar, lejos de la estructura habitual de una asociación civil con una participación dirigencial más amplia. Su fundador, Marcelo Sáez, fue desde el inicio el principal sostén económico y la máxima referencia dirigencial. Actualmente, la presidencia está en manos de su hijo, Gastón Sáez, quien constituye la principal cara visible de la administración.
Las respuestas de ambos ante las consultas de LA GACETA contrastan con la promoción inmobiliaria. Marcelo Sáez, contactado en reiteradas oportunidades, se limitó a responder: “No se vende nada”. Su hijo Gastón, en tanto, relativizó el alcance del anuncio. “Esto es solo una publicación de venta y no mucho más que eso. No quiero hablar”, expresó.
Un terreno en medio de un proceso judicial
La situación patrimonial del predio agrega otro elemento a la historia. Según una demanda de prescripción adquisitiva presentada ante la Justicia Civil y Comercial de Tucumán, Ángel Marcelo Sáez solicita que se le reconozca judicialmente el dominio del inmueble donde funcionan las instalaciones deportivas.
El terreno ubicado sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1282, tiene una superficie de 19.876,18 metros cuadrados. De acuerdo con la documentación presentada, figura inscripto en el Registro Inmobiliario a nombre de Humberta Sara Páez de Valdez, con antecedentes registrales que se remontan a 1957.
La demanda reconstruye una sucesión de cesiones de derechos hereditarios y posesorios. Según esa presentación, en octubre de 2005 los herederos vinculados a la titular registral transfirieron sus derechos a Hernán Eduardo Cavallo. Posteriormente, el 1 de abril de 2014, Cavallo cedió a Marcelo Sáez los derechos y acciones posesorios sobre el inmueble, mediante escritura pública. Esa operación también incluyó la cesión de los derechos litigiosos correspondientes a un juicio de prescripción adquisitiva anterior.
En su presentación, Sáez sostiene que ejerce la posesión del terreno desde 2014 y solicita que se considere también la posesión de sus antecesores para acreditar el plazo legal requerido. La prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, es un mecanismo que permite obtener el reconocimiento judicial de la propiedad de un inmueble cuando se cumplen determinadas condiciones de posesión durante el tiempo establecido por la ley.
La propia demanda detalla que Sáez adquirió los derechos posesorios con el propósito de construir una sede para San Jorge. Hasta entonces, el equipo había disputado sus partidos como local en estadios de otras instituciones. Entre 2014 y 2015 comenzaron las obras de remodelación y ampliación de las construcciones existentes. En 2016 se inició la construcción del estadio, inaugurado el 5 de octubre de 2017 con el nombre de Ángel Pascual Sáez.
Entre fines de 2017 y 2018 se incorporaron nuevas tribunas, tres cabinas de prensa, una cancha de básquet techada, una cancha auxiliar de fútbol y un sistema de riego. La presentación judicial también menciona trabajos de mantenimiento posteriores, incluida la colocación de césped nuevo en 2024.
Las mismas instalaciones que Sáez presenta ante la Justicia como parte de las mejoras realizadas durante su posesión son las que ahora aparecen promocionadas en el mercado inmobiliario.
Un sueño que no duró
El presente contrasta con la época dorada de la institución. Fundado el 15 de julio de 2008, San Jorge experimentó un ascenso meteórico: en pocos años saltó desde la Primera B liguista al Torneo del Interior, avanzó al Argentino B y alcanzó el Torneo Federal A tras vencer a la CAI de Comodoro Rivadavia en una recordada promoción en 2012. Conocido como el “Expreso”, compitió de igual a igual frente a clubes históricos de la región e incluso se dio el gusto de eliminar a San Martín de la Copa Argentina.
Sin embargo, ese proceso se quebró a mediados de 2019. En la final de vuelta por el ascenso a la B Nacional frente a Alvarado, en Mar del Plata, el plantel consideró escandaloso el arbitraje de Adrián Franklin y protagonizó una protesta inédita: al salir a disputar el segundo tiempo, los futbolistas se sentaron sobre el césped y luego abandonaron el campo de juego.
La respuesta del Consejo Federal de la AFA fue categórica: dio por perdido el encuentro, decretó el descenso al Regional Amateur, aplicó severas suspensiones al plantel y al cuerpo técnico, e inhabilitó a Gastón y Marcelo Sáez. A partir de esa sanción, el club resolvió no volver a competir en los torneos federales ni en la Liga Tucumana.
Siete años después de aquel episodio, el estadio que alguna vez representó la consolidación del proyecto deportivo aparece ofrecido por U$S 700.000. La posibilidad de que cambie de manos abre interrogantes sobre el destino de sus instalaciones, mientras la situación dominial del terreno constituye un capítulo judicial que todavía requiere precisiones.
Entre las versiones contrapuestas de la inmobiliaria y los dirigentes, medio centenar de niñas y jóvenes continúan jugando al fútbol en San Andrés. Para ellas, el futuro ya no se dirime en los 90 minutos de un partido, sino en una negociación privada que podría ponerle punto final a la historia de San Jorge.