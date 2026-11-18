La difusión de un video que ofrece a la venta todas las instalaciones del Club Social y Deportivo San Jorge sorprendió al ámbito del deporte argentino. En las redes sociales de la inmobiliaria Balboa y Asociados, un aviso comercial anunció que el predio del “Expreso” está disponible en el mercado por U$S 700.000. La publicación generó preocupación entre quienes todavía participan de la institución y desconcierto entre quienes vieron al club en su esplendor hace solo algunos años. Detrás de la oferta, además, aparece una particularidad: el terreno es objeto de una demanda de prescripción adquisitiva iniciada por su fundador, Marcelo Sáez.